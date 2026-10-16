Detenido en la acampada de Sol por amenazar a una joven: el hombre tenía 50 antecedentes, entre ellos intento de homicidio

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en la Puerta del Sol a un hombre de 60 años tras amenazar con una navaja y agarrar del cuello a una joven en la acampada por la vivienda. El arrestado cuenta con 50 antecedentes policiales, entre los que figura un homicidio en grado de tentativa cometido hace varias décadas. El incidente se inició cuando los coordinadores del asentamiento llamaron la atención a un grupo por no respetar las normas de descanso. Durante la intervención, el hombre intentó huir entre las tiendas de campaña y posteriormente se le incautó una sustancia estupefaciente.

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de 60 años acusado de amenazar con una navaja a una joven en la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid por el derecho a la vivienda.

Según el atestado policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el arrestado llegó a sujetar del cuello a la víctima durante aproximadamente 30 segundos mientras le advertía: “Esto no lo has visto venir”, “nadie sabe que lo tengo” y “de aquí no sales”.

Se trata, según señalan fuentes de la investigación, de un hombre con 50 antecedentes policiales en su ficha, entre ellos un homicidio en grado de tentativa hace varias décadas.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.30 horas de este viernes, 16 de octubre, cuando varios agentes de la Policía Nacional fueron requeridos para acudir a la Puerta del Sol después de recibir un aviso de que un hombre había amenazado con un arma blanca a una mujer.

Una vez en el lugar, los policías se entrevistaron con una de las coordinadoras de la acampada “Por el derecho a la vivienda”, que explicó que había observado cómo una joven huía de la zona mientras se producía un altercado entre varias personas.

Según el relato de la víctima recogido en el atestado, se encontraba junto a su novio y otro compañero, con quienes coordinaba el asentamiento, cuando llamaron la atención a un grupo de personas que supuestamente no estaban respetando las normas de descanso.

En ese momento, el hombre que acabaría detenido comenzó a increparlos y llegó a lanzar una lata de cerveza a la cara de uno de ellos. La situación derivó en un conato de pelea en el que intervinieron la joven y su pareja para tratar de separar a los implicados.

Fue entonces cuando, según la declaración recogida por los agentes, el sospechoso propinó un codazo en el rostro al novio de la víctima, sin causarle lesiones de entidad, y aprovechó el enfrentamiento para agarrar a la joven del cuello.

El documento policial describe que el detenido la sujetó “como si la abrazase” durante alrededor de 30 segundos, mientras apoyaba sobre su cuello una navaja y pronunciaba varias amenazas.

La joven consiguió finalmente zafarse y huyó rápidamente del lugar por miedo a que el hombre pudiera hacerle daño.

La versión de la víctima fue corroborada por su novio y por otro compañero, que ofrecieron a los agentes el mismo relato de los hechos. Además, una testigo presencial aseguró haber observado cómo el detenido colocaba una navaja en el cuello de la joven.

Ante la situación y debido, según recoge expresamente el atestado, a la “animadversión que presentan los acampados sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, los agentes solicitaron la colaboración de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Los policías localizaron al sospechoso siguiendo las indicaciones de los afectados. Sin embargo, al advertir la presencia de los agentes, el hombre emprendió la huida “a la carrera cruzando a través de las tiendas de campaña”.

Finalmente, fue interceptado en la propia Puerta del Sol, cerca de la calle Carretas, sin que se produjeran incidentes con los participantes en la acampada.

Durante el primer cacheo de seguridad, los agentes no encontraron la navaja que presuntamente había utilizado para amenazar a la joven.

La Policía Nacional procedió entonces a su detención y lo trasladó a dependencias de la Comisaría de Centro. Según consta en el atestado, durante un segundo registro se localizó una bolsita transparente que contenía una sustancia resinosa de color marrón, por lo que se formuló una denuncia administrativa por tenencia de sustancias estupefacientes.

Tanto la joven amenazada como su pareja manifestaron a los agentes su intención de interponer una denuncia por los hechos.

El atestado policial, fechado este 16 de octubre, recoge las declaraciones de los afectados y de una testigo presencial, así como las actuaciones realizadas por los agentes que intervinieron en la detención.