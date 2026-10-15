Los acampados de Sol utilizan la fuente de la estatua ecuestre de Carlos III como piscina para bañarse con colchonetas

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LO ESENCIAL Las claves Un vídeo muestra a los acampados en la Puerta del Sol bañándose con colchonetas hinchables en la fuente de la estatua de Carlos III. Un informe técnico de la Comunidad de Madrid alerta de graves condiciones de insalubridad y la acumulación de orines en la zona. La Policía Municipal ha interpuesto alrededor de 180 sanciones por limpieza y consumo de alcohol o drogas en el entorno del campamento. El Ayuntamiento exige el desalojo de la acampada ilegal por riesgos de seguridad, daños al patrimonio y la próxima instalación del árbol de Navidad.

El vídeo se ha hecho viral en apenas unos segundos: los acampados de Sol usando la fuente de la estatua ecuestre de Carlos III como una piscina.

Entre tiendas de campaña, sillas plegables, bolsas de comida, bibliotecas y proclamas de distinta índole, los manifestantes han aprovechado para combatir el calor de estos días dándose un chapuzón con colchonetas hinchables.

En la imagen se puede ver a algunos de ellos sentados en sillas y a otros navegando en las colchonetas hinchables como si estuvieran en una piscina. Incluso, a una manifestante empujando a uno de ellos con un cepillo.

Sol

Orines

Desde la Comunidad de Madrid han enviado además una carta al delegado del Gobierno en Madrid reconociendo que hay "graves condiciones de salubridad" en la Puerta de Sol.

En un informe técnico ambiental emitido por los Laboratorios Himalaya se concluye que "en función de los parámetros ambientales analizados se han obtenido valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines".

"En un recinto cerrado donde se acumulan orines, la combinación de evaporación natural, descomposición bacteriana y falta de ventilación genera una mezcla compleja de gases, vapores y aerosoles orgánicos e inorgánicos", prosigue el informe.

Por eso, desde la Comunidad insisten en la "necesidad de garantizar el acceso a los pozos y pórticos de ventilación de la estación de Sol para su limpieza y desinfección".

El informe incluye también recomendaciones para el personal que vaya a realizar las tareas de limpieza para que no se ponga en peligro de salud. "Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante gases altamente tóxicos y neumotóxicos", señalan.

Para que se puedan realizar esos trabajos, desde la Comunidad piden al delegado del Gobierno que levante la acampada de Sol para no poner "en riesgo la seguridad de miles de personas que transitan por el Metro".

Multas por botellón

La Policía Municipal, además, ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada de la Puerta de Sol, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas y más de un centenar por limpieza.

Lo ha detallado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, matizando que por el momento "no ha sido posible entrar para hacer una valoración más en detalle" de la situación en la que se encuentran los monumentos de la plaza.

Carteles contra Ayuso en la acampada de Sol. EFE

Sanz ha insistido, como ya le remitieran al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en que se están registrando "graves actos vandálicos" y "daños muy cuantiosos" en el mobiliario urbano y en el patrimonio.

El árbol de Sol

Sanz ha confirmado que "está prevista la instalación del árbol de Navidad en la Puerta del Sol". "La Puerta del Sol es el centro de la Navidad en Madrid para muchas actividades, además de la grandísima cantidad de personas que por allí transitan desde el encendido de luces", ha descrito, para augurar "serios problemas de orden público, de seguridad, de posibles evacuaciones" si no se desaloja la acampada.

El Ayuntamiento seguirá insistiendo a la Delegación de Gobierno. "Vamos a seguir adoptando todas las medidas que estén en nuestras manos para que esa acampada ilegal se levante ya", ha remarcado Sanz, que ha cargado contra la "clarísima dejación de funciones" de Francisco Martín.

El Gobierno municipal sigue esperando a la respuesta de Delegación ante el tercer requerimiento enviado. "Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas desde el punto de vista legal que sean necesarias para que el Gobierno de una vez cumpla con sus obligaciones y levante esa acampada ilegal", ha reiterado.