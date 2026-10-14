Almeida ofrece a los vecinos del Santiago Bernabéu el alquiler de las plazas del nuevo parking a un precio asequible

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid propone destinar unas 400 plazas del nuevo parking del Santiago Bernabéu a los residentes de la zona a un precio asequible. El consistorio trabaja en un Plan Especial para resolver las objeciones formales de la sentencia judicial que mantiene paralizado el proyecto del aparcamiento. Avanzan las obras de soterramiento de la A-5 y el inicio de la urbanización del Paseo Verde del Suroeste, que recuperará casi 100.000 metros cuadrados en superficie. La apertura del túnel de la A-5 está prevista para finales de este año o principios del próximo, lo que permitirá reducir en un 90% el tráfico en superficie.

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu que parte de las plazas del parking sean para residentes a precio asequible, ha confirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la A-5.

Carabante ha puesto el foco en la necesidad de aparcamiento en la zona después de que el diario 'El Mundo' haya avanzado un "plan para resetear el parking del Bernabéu: convertirlo en un gran 'hub' de movilidad con 400 plazas para residentes en el próximo mandato" en un proyecto construido el 40%.

"Hemos estado hablando con los vecinos proponiéndoles renunciar al parking del Paseo de La Habana, que era el que más les preocupaba con ese túnel y rampa de acceso. Parece lógico, creo que todo el mundo entiende que hay una necesidad de aparcamiento y de hecho hay lista de espera entre los residentes para buscar plaza", ha señalado.

Con el parking se reducirían además las afecciones en el tráfico de todas aquellas personas que acuden a eventos en el Bernabéu. "Lo que queremos es hacerlo conforme a los vecinos y para eso hemos ofrecido que parte de esas plazas que estaban reservadas únicamente para la rotación se pudieran reservar también a los vecinos, a los residentes, a un precio asequible", ha detallado.

Todo ello sin obviar la existencia de una sentencia que paraliza ese parking. "Tenemos que resolver aquellas cuestiones formales que dice la sentencia en relación a la conformidad urbanística, tenemos que trabajar en un Plan Especial para poder habilitarlo", ha apostillado Carabante, que ha asegurado que "es una iniciativa bien atendida por los vecinos".

Soterramiento de la A-5

El soterramiento de la A-5 ve "la luz al final del túnel", ha reconocido también Carabante, con el inicio de la urbanización en superficie del futuro Paseo Verde del Suroeste.

El Ayuntamiento de Madrid está ejecutando ya las obras de urbanización, que permitirán acabar en superficie con la barrera que suponía la autovía para los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados desde 1968 de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca).

"Se va acercando la finalización de esta obra", ha destacado. La "recta final" del soterramiento trae consigo desvíos provisionales y afecciones al tráfico para compatibilizar la ejecución de las infraestructuras previstas con la circulación del tráfico rodado.

Acompañado por el concejal de Latina, Alberto González, el delegado ha explicado que el viernes 23 de octubre la bifurcación de los carriles de salida existente en el tronco de la autovía que se sitúa a la altura de la calle de Illescas se modificará y pasarán a discurrir por ambos lados de la futura boca del túnel.

Esta reorganización temporal permitirá liberar el espacio necesario para ejecutar actuaciones como la reposición de la canalización de agua potable afectada por las obras, así como la construcción del vial definitivo en superficie.

"También hay que informar a los ciudadanos de que verán mayor actividad en superficie como consecuencia de que ya han comenzado las obras de urbanización del futuro Paseo Verde del Suroeste, con la ejecución del futuro corredor naturalizado que conectará con Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina."

Supondrá la recuperación "casi de 100.000 metros cuadrados para todos los madrileños. Donde hasta ahora estaban ocupados por seis carriles y una autopista urbana, tendrán estos vecinos del entorno de la avenida de Portugal y de la A-5 parques, zonas verdes, jardines".

La urbanización a lo largo de los 3,2 kilómetros del Paseo Verde del Suroeste ha comenzado en distintos tramos. Como ha indicado el delegado, por ahora se actúa en la configuración final de las vías reservadas a los vehículos de la zona, el carril bici, la base de la primera intervención de la M-30 y una zona verde cercana a la pasarela verde ciclista. Todo se ubica en los alrededores de la superficie que da cobijo a la entrada del túnel de tres kilómetros que conectará con la M-30 en la avenida de Portugal.

Futuros cortes

A lo largo de la próxima semana el Ayuntamiento informará de los cortes que son necesarios llevar a cabo para el entronque del túnel con Calle 30. Como consecuencia de la demolición de las rampas de salida, que ahora están en servicio, y la unión de los dos túneles, el existente en Calle 30 y este nuevo soterramiento, habrá que llevar a cabo estos cortes de tráfico, ha adelantado Carabante.

Será en los próximos días, "para dar también la fecha definitiva de la apertura de este túnel" que, como avanzó ayer el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, será "a finales o principios del año que viene".

Sacar más de 80.000 vehículos

Tras recorrer el ámbito, cerca de la calle Carabias y la avenida de Padre Piquer, Carabante ha descendido al interior del subterráneo, donde ha comprobado que el túnel ya cuenta con la apariencia casi final con la que se abrirá el paso a los vehículos antes de que termine el año, un hecho que supondrá eliminar de la superficie más de 80.000 vehículos que cruzan el asfalto a diario quedarán cubiertos por el subterráneo.

Su presencia se reducirá en un 90%, misma proporción que la contaminación a causa del tráfico rodado. En mayo concluyó la excavación del túnel y a finales de agosto, el Ayuntamiento culminó la obra civil del soterramiento de la A-5 con la ejecución total de los más de 8.000 pilotes que permiten la cimentación de las infraestructuras, se colocaron 5.800 metros lineales de tubería de drenaje para garantizar la correcta evacuación de aguas del túnel, se implantaron más de 5.700 metros lineales de acera con bordillo y se instalaron 71 vigas de gran longitud a lo largo de la obra.

En las paredes ya se han colocado los revestimientos para mejorar la luminosidad del subterráneo, reducir costes de mantenimiento y facilitar la limpieza o el control de filtraciones. También se han instalado buena parte de las luminarias y los ventiladores necesarios para esta obra subterránea compuesta por tres carriles por sentido en dos vanos.

Las labores en el interior del túnel se centran ahora en la implantación de instalaciones y acabados. A partir de noviembre, se procederá a la conexión del túnel con la M-30, mientras en superficie se compatibiliza con la urbanización que dará forma definitiva al Paseo Verde del Suroeste.