Almeida saca pecho con su política de vivienda: levanta 17 viviendas cada 10 días frente a las 17 del Gobierno en 4 años

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves José Luis Martínez-Almeida reivindica la entrega de 5.000 viviendas públicas de alquiler asequible desde que asumió la Alcaldía de Madrid en 2019. El alcalde destaca que el Ayuntamiento construye 17 viviendas cada 10 días, contrapuesto a la gestión del Gobierno central y sus críticas al PP. Madrid prevé levantar 18.400 nuevas viviendas protegidas hasta 2028 tras dar luz verde a dos planes especiales de Urbanismo en el Pleno. El Consistorio entrega 96 pisos en El Cañaveral con un alquiler medio de 550 euros mensuales, destinados principalmente a jóvenes y familias.

Con Sol abarrotado, los decretos Maricarmen apunto de aprobarse y la campaña girando en torno al debate de la vivienda, Almeida saca pecho frente a Sánchez: ha dado 5.000 inmuebles desde que llegara a la Alcaldía en 2019, un año después que Sánchez a la Moncloa.

El alcalde ha reivindicado sus políticas en un vídeo en redes sociales en el que ha contestado a las declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguraba que del PP no pueden "esperar nada" porque "su único proyecto de vivienda es la ley de la selva'".

"La semana pasada dimos la vivienda número 5.000 desde que llegamos al Gobierno aquí en el Ayuntamiento en régimen de alquiler asequible. Para que os hagáis una idea, mientras la izquierda hizo 17 viviendas en 4 años, nosotros hemos dado 17 viviendas cada 10 días desde que hemos estado en el Gobierno", ha sacado pecho el regidor de la capital.

¿Quiere que hablemos de vivienda? Pues aquí lo tiene. https://t.co/HJrih3KMYH — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 11, 2026

Asimismo, ha reprochado tanto a PSOE como a Más Madrid su voto en contra este jueves en el Pleno extraordinario a dos planes especiales presentador por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que permitirán levantarse hasta 2028 un total de 18.400 nuevas viviendas protegidas.

"¿Os acordáis cuántas veces Pedro Sánchez ha prometido viviendas? (...) ¿Sabéis cuántas ha hecho? Ninguna", ha cargado Martínez-Almeida. Y ha destacado que Madrid es "líderes" en inversión en vivienda pública, invirtiendo 811 millones de euros en Madrid estos últimos tres años frente a los 256 millones de Barcelona, capitaneada por el socialista Jaume Collboni.

Las 5.000

Almeida entregó la vivienda 5.000 de su mandato el mismo día que el Congreso rechazó los decretos Maricarmen -que ahora se aprobarán en la Diputación Permanente-. "Este Ayuntamiento contrapone sus políticas a las del Gobierno de España", reconocía el alcalde aquel día.

"Hoy es un día en el que podemos decir que el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado en un 40% su parque público de vivienda y que vamos a seguir incrementando hasta el final de la legislatura hasta alcanzar los 1.500 millones de euros de inversión en políticas de vivienda en la ciudad de Madrid frente a los 19 millones de euros del Gobierno de España", argumentó.

Además, el Consistorio "ha desarrollado suelo suficiente para que de hoy para mañana el Ayuntamiento de Madrid pueda conceder licencias para construir 60.000 viviendas en esta ciudad". "Esos son datos. No son pancartas, no son gritos, no son señalamientos, no son hostigamientos", remarcó.

El Cañaveral

Martínez-Almeida entregó las llaves de estas últimas 5.000 viviendas a los vecinos adjudicatarios de Cañaveral 8, una nueva promoción con 96 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible que la empresa municipal ha construido al sureste de la capital.

Acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, Almeida anunció que casi 900 familias viven ya en este barrio madrileño, donde EMVS Madrid ha finalizado las obras de 1.123 viviendas de las 1.212 proyectadas.

Y sacó pecho porque ninguna Administración ha construido tanta vivienda a lo largo de los últimos siete años". A su vez, puso en valor el "esfuerzo presupuestario" realizado, al tiempo que aseguró que el Ayuntamiento seguirá destinando "cada vez más medios" para aumentar la oferta.

"Mientras haya madrileños que no puedan acceder a una vivienda", ha señalado, el Gobierno municipal "tiene que trabajar sin descanso" y "hacer todo lo posible" para que ese acceso "pueda ser una realidad".

550 euros

Esta nueva promoción pública cuenta con 96 viviendas (34 viviendas de dos dormitorios, 54 de tres -cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida- y ocho de cuatro), 144 plazas de garaje, cuatro de ellas para personas con movilidad reducida, y 96 trasteros. Los nuevos inquilinos de Cañaveral 8 pagarán por su nuevo piso una renta media de 550 euros mensuales.

Nunca pagarán de renta más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar. En este sorteo han participado jóvenes y familias con hijos menores y con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM.

El alcalde de la capital también puso en valor el esfuerzo presupuestario que el Gobierno municipal está realizando para aumentar el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible y ha explicado que para la construcción de la promoción Cañaveral 8, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado recursos por un valor cercano a 20 millones de euros, incluyendo el valor del suelo.

EMVS Madrid está construyendo en El Cañaveral un total de 1.212 pisos de alquiler asequible, repartidos en trece promociones de viviendas. El 80% de estos pisos, es decir, más de 1.000, están destinados a jóvenes y a familias con hijos menores.