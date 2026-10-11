Sanz y Niño en su visita a la policía municipal de Madrid que se ha encargado de desarticular el narcopiso. Ayuntamiento

Los héroes de la policía local de Madrid que han acabado con una treintena de narcopisos: han detenido a 77 personas

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LO ESENCIAL Las claves La Polía Municipal de Madrid ha intervenido en 35 narcopisos en lo que va de año, lo que supone un 41 % más que en el mismo periodo del año anterior. Las actuaciones policiales se han saldado con 77 personas detenidas y la mayoría de las viviendas desarticuladas se localizan en los distritos de Puente de Vallecas (13) y Carabanchel (12). Durante los operativos se han incautado decenas de kilos de hachís, marihuana y cocaína, además de 10 armas de fuego, 20 armas blancas grandes y 85.000 euros en efectivo. Entre enero y agosto de este año, los arrestos por delitos contra la salud pública han aumentado un 40,6 % en la capital, alcanzando los 637 detenidos.

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en lo que va de año en 35 viviendas de la capital donde se vendía y consumía droga, también conocidas como narcopisos, según las declaraciones de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

En dichas intervenciones, se han incautado diversos tipos de armas, estupefacientes y material para su elaboración, saldándose con su desarticulación y con la detención de un total de 77 personas.

Estas actuaciones, normalmente llevadas a cabo en colaboración con Policía Nacional, suponen un 41 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Inma Sanz visitó el miércoles la Comisaría Integral de Policía Municipal en el distrito de Puente de Vallecas, donde trabajan muy activamente contra los narcopisos: de las 35 viviendas desarticuladas en lo que va de año por el cuerpo, la mayor parte (13) se localizaron en este distrito, seguido por el de Carabanchel (12), Centro (2) y Ciudad Lineal (2), entre otros.

Sanz, acompañada por el concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, por mandos policiales y por varios de los agentes municipales intervinientes en estas desarticulaciones, ha puesto en valor “las complejas investigaciones policiales para poder poner fin a estos narcopisos y detener a sus responsables con numerosas vigilancias”.

La vicealcaldesa ha asegurado que, en muchas ocasiones, la colaboración vecinal resulta clave, al igual que ha considerado importante “la colaboración” entre cuerpos policiales y con los juzgados.

Drogas y armas intervenidas en los narcopisos

A lo largo de las intervenciones en narcopisos llevadas a cabo por la Policía Municipal durante este año se han aprehendido estupefacientes como hachís (37,6 kg.), marihuana (26,6 kg. y 800 plantas), cocaína (18,1 kg.), MDMA/éxtasis (5,4 kg. y 264 pastillas), además de diversas cantidades más de heroína, ‘tusi’, ketamina, etc.

Los agentes también intervinieron diez armas de fuego, como pistolas cortas, revólveres y hasta un rifle, 20 grandes armas blancas como machetes o katanas y unos 85.000 euros en efectivo.

Además, los agentes se han llevado diversa maquinaria y material para la elaboración y comercialización de la droga.

La vicealcaldesa y delegada ha saludado a los intervinientes en algunas de estas actuaciones, desarrolladas en Puente de Vallecas, como la Operación Granda II, iniciada en marzo de 2025 y concluida en febrero tras más de una treintena de dispositivos de vigilancia sobre un clan familiar.

Policía Municipal de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

El operativo destapó una red interconectada de tres inmuebles en Portazgo y Palomeras Bajas, usados como puntos de venta, recarga y cultivo. Los policías entraron de forma simultánea en los tres pisos, con cuatro detenidos y dos investigados, desarticulándolos tras incautarse de 800 plantas de marihuana de dos cultivos indoor, hachís y cocaína.

El pasado 18 de septiembre, policías municipales de servicio, también en Puente de Vallecas, detectaron a dos hombres cargando bolsas termoselladas desde un inmueble a un vehículo para su reparto masivo.

Tras la detención, el juzgado autorizó la entrada al domicilio, confirmando que actuaba como centro logístico de acopio y distribución.

En la desmantelación del narcopiso, detuvieron a los dos sujetos y se incautaron de 17 kilos de cocaína, además de otras drogas como ‘tusi’ (más de medio kilo), MDMA (377 gr.) y ketamina (47,7 gr.).

En la visita también se han destacado otras intervenciones relevantes en materia de drogas, como la aprehensión de hasta 600 kilos de cocaína tras perseguir a un coche robado en Puente de Vallecas o la detención en Chamberí de una mujer que escondía droga en el alzador de coche de un niño y en un cepillo para el pelo.

637 detenidos por delitos contra la salud pública

Entre enero y agosto de este año, Policía Municipal ha detenido a un total de 637 personas por delitos contra la salud pública, un 40,6 % más que en el mismo periodo del año pasado (453).

Además, en estos ocho meses, el cuerpo municipal ha interpuesto unas 5.200 denuncias en total por tenencia (4.460) o consumo (725) de drogas, por 4.868 en el mismo periodo del año anterior (6,5 % más).