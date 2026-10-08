José Luis Martínez-Almeida, a su llegada a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular celebrada este jueves. EFE

Almeida se lanza a levantar 18.400 viviendas protegidas de alquiler hasta 2028: permitirá dar uso residencial a las oficinas

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado dos planes urbanísticos para crear más de 18.400 viviendas protegidas de alquiler hasta 2028. La nueva medida flexibiliza las condiciones permitiendo dar uso residencial a parcelas destinadas a oficinas, dotacional privado y terciario de hospedaje. Se incrementará hasta un 20 % la edificabilidad y un 30 % la densidad en suelos calificados para vivienda protegida colectiva. Un segundo plan especial permitirá la apertura de apartahoteles, pensiones y casas de huéspedes en ámbitos industriales de ocho distritos madrileños.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves a través de un Pleno extraordinario para aprobar dos planes especiales urbanísticos con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler en la capital y de facilitar la ampliación de otros medios de hospedaje.

Los dos planes permitirán aumentar la oferta de vivienda protegida en alquiler en más de 18.400 viviendas nuevas y la implantación en zonas industriales de apartahoteles y otros modos de hospedaje.

Estas medidas se suman a la aprobación en Pleno en octubre de hace dos años de la Ley/2024 en el término municipal, que flexibilizaba la implantación de vivienda protegida en alquiler durante 15 años en suelo destinado a oficinas. En 21 meses tras su aplicación, se han tramitado 5.806 viviendas.

El texto original ha sufrido una modificación a través de la Ley 2/2026, extendiendo el alcance para la construcción de esta modalidad residencial a otros suelos, como las parcelas reservadas a dotacional privado y terciario de hospedaje.

Con esta medida, se facilitará la construcción de más de 8.100 viviendas adicionales en Madrid a partir de la aplicación del plan especial que se ha aprobado hoy hasta los próximos dos años, límite que prorroga la normativa.

De esas viviendas, más de 4.900 se corresponderían con las que se erigirían en suelo calificado terciario oficinas, más de 3.000 en dotacional privado y más de 130 en terciario de hospedaje. En total, la capital ganaría en cuatro años 14.000 nuevas viviendas dirigidas a los colectivos más necesitados.

Uno de los incentivos que recoge la nueva normativa como novedad es incrementar hasta un 20 % la edificabilidad y un 30 % la densidad en suelos calificados para vivienda protegida sin modificar el planeamiento, que solo podrá llevarse a cabo en la vivienda colectiva, no en la unifamiliar.

Con esta medida, se podrían construir más de 4.400 viviendas adicionales en la capital que, sumadas a las 14.000 calculadas de la iniciativa asociada al cambio de uso alternativo, se elevarían a más de 18.400.

Otra de las finalidades del instrumento es evitar la convivencia del uso residencial con el industrial, algo incompatible, tal y como establece el modelo de interacción de usos establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Otro plan especial para ampliar los hospedajes en zonas industriales

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también ha sacado adelante otro plan especial para permitir la apertura de cualquier clase de hospedajes, incluidos apartahoteles, pensiones o casas de huéspedes, en ámbitos industriales donde, hasta ahora, no era posible.

El Gobierno municipal ha modificado para ello el régimen de compatibilidad del uso terciario hospedaje en los ámbitos regulados por la Norma Zonal 9 grado 3º de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Madrid de 1997, con el fin de eliminar la restricción actual que solo permite implantar este uso en la modalidad de hotel.

La iniciativa está encaminada a incrementar la oferta de hospedaje de corta y media estancia en estas zonas de la capital, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones establecidas en el centro de la ciudad y la descentralización del uso terciario de hospedaje que impulsa el Plan RESIDE, aprobado el pasado año.

Parcelas en ocho distritos

Este plan afectará a más de 240 parcelas que se encuentran en los distritos de Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas. Se refiere, por ejemplo, a terrenos que se sitúan en el polígono industrial de la carretera de Burgos (Fuencarral-El Pardo), en el barrio del Aeropuerto (Barajas) o en la avenida de Andalucía (Usera).