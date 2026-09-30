Ayuso iluminará la Real Casa de Correos de Sol con la bandera de Ceuta "coincidiendo con el segundo mes desde la invasión"

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid iluminará la Real Casa de Correos con la bandera de Ceuta en solidaridad con la ciudad autónoma, coincidiendo con el segundo mes desde la invasión. La decisión de Ayuso coincide con la acampada en la Puerta del Sol, situación que la Comunidad de Madrid ha solicitado que sea desalojada por el Gobierno. El consejero de Presidencia advierte que si en 24 horas no se desaloja la acampada, la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo por inactividad del delegado del Gobierno. La Comunidad de Madrid elabora un informe sobre los perjuicios causados por la acampada y exige protección adicional para la Real Casa de Correos tras la aparición de pintadas.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que iluminará la fachada de la Real Casa de Correos en Sol este miércoles por la noche con los colores negro y blanco de la bandera de Ceuta.

Lo hará "en solidaridad con el pueblo de la ciudad autónoma" y "coincidiendo con el segundo mes desde que se produjo la invasión", explica el comunicado.

El anuncio es polémico por hacerse al mismo tiempo que se produce la acampada en Sol, que, de momento, permanecerá hasta que el viernes el Congreso apruebe (o no) los dos decretos Maricarmen.

No obstante, la Comunidad de Madrid ha pedido a Delegación del Gobierno que desaloje la acampada o acudirá a los tribunales.

"Dejación de funciones"

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha asegurado este viernes que quedan 24 horas para que el delegado del Gobierno actúe. Y, si no lo hace, la Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso-administrativo por "inactividad" y "dejación de funciones".

Para el consejero de Presidencia la acampada constituye una ocupación permanente de la Puerta del Sol, lo que estaría generando importantes perjuicios al entorno.

"Quedan 24 horas para que dé la orden de desalojar la Puerta del Sol, que está okupada de manera ilegal", ha anunciado Miguel Ángel García Martín.

"Si la protesta se hubiera instalado frente a Moncloa o Ferraz no se habría permitido ni una sola tienda de campaña", ha proseguido.

La Comunidad de Madrid está elaborando un informe sobre las "afecciones" que están sufriendo tanto la Casa de Correos como la Puerta del Sol y que servirían de base para sostener las actuaciones judiciales.

Sobre las pintadas que han aparecido en la Real Casa de Correos, algunas dirigidas a Ayuso, el consejero ha reclamado a Delegación del Gobierno que garantice los "medios suficientes" para proteger el edificio y a los trabajadores que desarrollan allí su actividad.