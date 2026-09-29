El Sindicato de Inquilinas no cede contra el Gobierno: "O decreto Maricarmen total, en uno solo, o será una farsa"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en Sol exigiendo al Gobierno la aprobación íntegra del 'decreto Maricarmen'. Critican la fragmentación en dos reales decretos y temen que se favorezca a los propietarios en vez de a los inquilinos. El caso de Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años, ha sido el detonante de la protesta y símbolo de la lucha por la vivienda. El sindicato anuncia nuevas movilizaciones y exige que las medidas garanticen estabilidad a los inquilinos, rechazando soluciones parciales.

La Puerta del Sol afronta su cuarta jornada de acampada con el foco puesto en el Gobierno. El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión para que el Ejecutivo apruebe íntegramente el llamado 'decreto Maricarmen'.

El Gobierno ha hecho dos reales decretos sobre vivienda, una fórmula que el sindicato había señalado precisamente como uno de los escenarios que quería evitar.

Desde la acampada, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río asegura que están protagonizando "un pulso histórico al Gobierno" para conseguir que avance el derecho a la vivienda con medidas que, según sostiene, no estaban contempladas hasta ahora.

"Estamos celebrando el poder popular", afirma. La organización insiste en que el contenido de las normas será determinante y reclama conocer "la letra pequeña" antes de valorar el resultado.

"Todos los ojos están en el texto", sostiene Valeria Racu, también portavoz del sindicato. A su juicio, el riesgo es que durante la negociación se introduzcan medidas que favorezcan a los propietarios en lugar de proteger a los inquilinos.

Racu denuncia lo que define como una estrategia de "dividir y conquistar": separar las reivindicaciones en distintos paquetes para que, según su interpretación, el movimiento termine discutiendo sobre las medidas que quedan fuera en lugar de exigir el conjunto.

Para Racu, la posibilidad de que las medidas se separen en dos reales decretos supondría "jugar a la campaña electoral". La portavoz vincula además la movilización con el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas y cuyo caso terminó convirtiéndose en el detonante de la acampada.

"El caso de Maricarmen nos ha puesto en el foco como un país que da vergüenza, que se arrodilla ante el rentismo", sostiene Racu. La portavoz reclama que la respuesta a la crisis de vivienda pase por "dar estabilidad" a los inquilinos y rechaza que las medidas se fragmenten.

"Si permitimos que haya dos reales decretos nos estarán apaleando una vez más", afirma.

En sus palabras, Racu también ha cargado contra los discursos que, según ella, buscan enfrentar a distintos colectivos entre sí. "Esa política la hace el fascismo y la ultraderecha", ha afirmado. "Los verdaderos invasores son los inversores inmobiliarios", ha dicho.

El Sindicato sitúa así la movilización de Sol más allá de la aprobación concreta de una norma. "Tiene que ser un decreto que se apruebe completo o cualquier cosa que salga será una farsa", advierte Racu.

La organización ya había advertido de que la acampada no terminaría necesariamente con la aprobación del decreto. De hecho, este martes ha mantenido que la protesta continuará pese al acuerdo alcanzado dentro del Gobierno y que seguirá vigilando el contenido de las medidas aprobadas.

"Esto sólo acaba de empezar", repite Racu. El sindicato ha anunciado además nuevas movilizaciones para este fin de semana en distintas ciudades y llama a mantener la presión "en cada bloque".

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