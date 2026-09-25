Maricarmen vivirá en un piso de 58 metros cuadrados junto a su primo Vicente y a su mujer, que se irán a dormir al sofá

El pianista James Rhodes se ofreció a pagarle el alquiler de un nuevo piso, pero la propietaria actual, Urbagestión, no aceptó su propuesta.

Su primo y la esposa de este dormirán en el sofá para que Maricarmen pueda disponer de una cama, debido a sus problemas de movilidad.

La mujer rechazó las alternativas de residencia ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid y prefirió irse con su familia, aunque el piso en Segovia tiene menos de 58 metros cuadrados.

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada de su piso en El Retiro tras vivir allí más de 70 años y se trasladará provisionalmente a Segovia con su primo Vicente.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que este miércoles fue desahuciada de la vivienda del barrio madrileño de El Retiro en la que llevaba más de 70 años viviendo, se trasladará temporalmente a Segovia. Allí será acogida por su primo Vicente, de 70 años, que viajó desde Segovia para acompañarla durante el desahucio y al que Maricarmen considera prácticamente como un hermano.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas han confirmado a EL ESPAÑOL que Maricarmen ha decidido irse con su primo después de rechazar las alternativas de alojamiento en una residencia que le habían planteado las administraciones madrileñas. El Ayuntamiento de Madrid había puesto a su disposición una plaza gratuita de emergencia a través del Samur Social.

La octogenaria fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, al que fue trasladada en ambulancia después de ser obligada abandonar su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en camilla.

Su traslado a Segovia será, en principio, una solución provisional y se producirá en unas condiciones complicadas. Según la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, Vicente vive con su mujer en un piso de menos de 58 metros cuadrados en el que ya residen cuatro personas. Con la llegada de Maricarmen serán cinco.

Además, los problemas de movilidad que tiene actualmente la mujer obligarán a reorganizar el espacio de la vivienda. Su primo y su mujer dormirán en el sofá para que Maricarmen pueda utilizar la cama.

71 años en la vivienda

Maricarmen llegó a la casa cuando era una niña. Su padre había firmado el contrato de alquiler en 1956 y, tras su fallecimiento, la vivienda pasó a su esposa. En 2005, el contrato quedó a nombre de Maricarmen, que durante años pagó una renta de 440 euros por el piso.

En 2018, Urbagestión compró la vivienda y posteriormente ofreció a Maricarmen adquirirla. La octogenaria no pudo asumir el precio de compra ni tampoco el nuevo alquiler que le plantearon, de hasta 1.650 euros, una cantidad que superaba la pensión que cobraba.

Tras varios intentos anteriores, el desahucio se ejecutó finalmente este miércoles. Alrededor de las 13:00 horas, Maricarmen abandonó el inmueble en camilla y fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Gregorio Marañón.

El lanzamiento se produjo pese a la movilización de cientos de personas que acudieron al portal para intentar impedirlo y a la presencia de distintas personalidades. Durante la mañana, también se habían planteado alternativas para evitar que la mujer tuviera que abandonar su casa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había ofrecido ese mismo miércoles una plaza gratuita de emergencia del Samur Social en una residencia. Maricarmen, sin embargo, optó por trasladarse con su familia a Segovia.

El pianista James Rhodes, se había ofrecido a pagar el alquiler de Maricarmen e incluso a comprar la vivienda para que no tuviera que mudarse pero Urbagestión no aceptó la oferta. El inglés también comenta que se ofrece a pagarle el alquiler de un nuevo piso para que no tenga que dejar Madrid.

Tendrá que reorganizar su asistencia

El cambio de ciudad supondrá también reorganizar parte de la asistencia que Maricarmen recibía en Madrid. Según su abogada, la mujer contaba con ayuda a domicilio para tareas cotidianas, como preparar la comida o ayudarla a levantarse y acostarse.

Su traslado a Castilla y León no significa que vaya a quedarse sin atención sanitaria. Las personas procedentes de otras comunidades autónomas pueden solicitar la tarjeta sanitaria de Castilla y León en el centro de salud que corresponda a su domicilio. Además, el sistema sanitario de la comunidad contempla la atención a personas desplazadas durante periodos superiores a un mes.

Por ahora, la prioridad es que Maricarmen se recupere del episodio vivido este miércoles. Y sus planes son de momento, trasladarse a Segovia para comenzar, junto a su primo Vicente, esta nueva etapa lejos de la vivienda en la que pasó más de siete décadas.