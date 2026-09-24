Maricarmen vivirá con su primo en Segovia tras rechazar las ofertas de Ayuso y Almeida para ir a una residencia pública

El caso ha generado críticas cruzadas entre administraciones y ha reavivado el debate sobre la política de vivienda y protección a inquilinos vulnerables en Madrid.

El desahucio se ejecutó pese al apoyo de unas 400 personas y la intervención de personalidades públicas, y tras varios intentos anteriores fallidos.

La octogenaria pagaba un alquiler de renta antigua, pero no pudo afrontar la subida propuesta por la nueva propietaria, Urbagestión, que exigía 1.650 euros mensuales.

Maricarmen, desahuciada tras más de 70 años en su casa de El Retiro, ha decidido irse a vivir con su primo a Segovia, rechazando las ofertas de residencia pública de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Maricarmen, la vecina desahuciada de la casa donde llevaba más de 70 años viviendo en El Retiro, se irá a vivir con su primo a Segovia, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes del Sindicato de Inquilinos.

Previamente, la mujer de 87 años había rechazado en varias ocasiones las ofertas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para alojarse en una residencia. “Ha preferido irse con familiares”, cuentan desde el Consistorio a este periódico.

Este mismo miércoles, Almeida le había ofrecido a Maricarmen una de las plazas gratuitas de emergencia que tiene el Samur Social en residencias. “Tiene a disposición un recurso habitacional de manera inmediata”, reconocía el alcalde. “Las administraciones no pueden quitarse de en medio”.

Sin embargo, ella, tras salir de su casa en camilla entre gritos de “no estás sola” y ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón para ser atendida, ha tomado la decisión de irse con su primo a Segovia.

No pudo asumir el alquiler

El piso del Retiro donde vivía la octogenaria fue alquilado por su padre en el año 1956. Cuando este murió, pasó a manos de su esposa y, en 2005, fue a parar a las de Maricarmen, que pagaba 440 euros de un alquiler de renta antigua.

En 2018, Urbagestión compró el piso y le ofreció a Maricarmen comprarlo. Ella no pudo asumir el precio de adquirir la vivienda ni tampoco el alquiler, que estaba por encima de los 1.450 euros de pensión que cobraba Maricarmen. "Querían que pagara 1.650 euros", denunciaba en una entrevista con este periódico.

Y, después de tres intentos para desahuciar a Maricarmen, Urbagestión lo consiguió este miércoles pese a las 400 personas que se agolparon en su portal para evitarlo o las múltiples personalidades que se dieron cita en su portal, desde Irene Montero a Ana Belén o Marwán. “No la dejaron ni sacar sus cosas y tampoco aceptaron la oferta de una escritora anónima para pagar su alquiler”, reconoció su abogada.

Certificado de vulnerabilidad

El alcalde, que fue acusado de no emitir el certificado de vulnerabilidad por parte de Isabel Rodríguez, quiso aclarar que el Ayuntamiento sí lo hizo. En concreto, fue en octubre de 2025 a petición del juzgado.

"Yo le pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen y que el respeto a una situación como la que está viviendo en estos momentos exige que no mienta y que no busque enfrentamientos inútiles. Yo no voy a buscar esos enfrentamientos inútiles, no voy a buscar esa polémica estéril", reconoció.

Maricarmen, minutos antes de ser desahuciada. Europa Press

El alcalde también incidió en que el Ayuntamiento “sí ha ofrecido alojamiento a Maricarmen en situaciones anteriores". Y que, este mismo miércoles, tenía a su disposición una plaza de emergencia del Samur Social en una residencia.

"En situaciones anteriores en las que se había previsto el lanzamiento, el desahucio, aunque no se había ejecutado, le habíamos ofrecido posibilidades. También el Ayuntamiento de Madrid se había puesto en contacto para poder ofrecerle determinados recursos asistenciales", manifestó.

"Una situación muy dura"

"A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos. Desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando", lamentó el alcalde, durante la presentación de la nueva imagen de las ambulancias del Samur.

Almeida insistió en que "el Ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición". "Tiene, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional y al Samur Social a su disposición".

El Ayuntamiento puede "proporcionar un recurso asistencial y habitacional a Maricarmen para que, de manera inmediata pueda disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de recuperarse de esa situación física y psíquica en la que en estos momentos se encuentra", insistió.

Críticas de Vivienda

El alcalde, sin obviar que se trata de "una situación dramática", recordó también que el lanzamiento "obedece a un mandato judicial y los mandatos judiciales se tienen que obedecer". Y ante el posicionamiento de Delegación de Gobierno o las críticas desde el Ministerio de Vivienda, Almeida aseguró que no se meterá por "la gravedad de la situación".

"A partir de ahí, lo que hagan otras administraciones... ante la gravedad de la situación que se está viviendo, yo no me voy a meter".

Martínez-Almeida tiene claro que "respetar la situación que está viviendo Maricarmen exige que en este momento cada Administración dé lo mejor para tratar de paliar un drama como el que se está produciendo como consecuencia de ese desahucio".

"Serán el resto de administraciones las que tengan que explicar qué es lo que han hecho o lo que no han hecho, pero yo sí puedo decir que el Ayuntamiento de Madrid, desde sus Servicios Sociales, ha puesto todos los medios para tratar de paliar una situación como la que desgraciadamente se está viviendo en este momento", insistió.

Mientras, Ayuso, en la misma línea, anunció que el Gobierno regional se ha comprometido "por ley a no vender viviendas de la Comunidad" a los fondos de inversión y se ha preguntado cuándo comenzará "el reparto de viviendas progresistas".

Sánchez arremete contra Ayuso y Almeida

Mientras, Sánchez, en una rueda de prensa desde nueva York, aprovechó para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida mientras 10.000 personas se manifestaban en las inmediaciones del ático comprado por la Comunidad de Madrid.

Sin citarlos por su nombre, acusó a la presidenta y al alcalde de Madrid de no haber "intervenido" y haber "desatendido sus responsabilidades" para evitar "la tragedia social" del desahucio de Maricarmen -pese a que ambas administraciones se habían ofrecido a alojarla en una residencia-.

Pedro Sánchez, a su llegada a la entrev.ista para el canal de televisión de Bloomberg EFE

Para Sánchez, en Madrid "se vanaglorian de negociar con fondos buitre y prefieren gastar dinero público en aticazos que mover un dedo para atender a quien lo necesita de verdad".

Sánchez usó el contraste entre esos "áticos con 200 metros de terraza" y la expulsión de Maricarmen para denunciar una política de vivienda que, según ha señalado, protege más a "los fondos buitre" que compran vivienda social que a los inquilinos vulnerables.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que este desahucio es un ejemplo de lo que no puede aceptarse "ni como país ni como instituciones públicas" y ha derivado responsabilidades: a las administraciones autonómicas y locales, por un lado; y a las Cortes generales, por el otro.

Para el líder socialista, si la Cámara hubiera aprobado "antes de verano el real decreto ley antidesahucios", como insistió en que era su intención, "hoy no tendríamos este sufrimiento de Maricarmen".

Y ante la pregunta de qué piensa hacer el Ejecutivo que él preside, ha contestado: "Modificar la ley y reforzarla", ha explicado. "Pero para ello, pido altura de miras" a los grupos políticos y "responsabilidad para sacar adelante un decreto que considera imperioso".