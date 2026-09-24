James Rhodes se ofreció a pagar el alquiler de Maricarmen y desvela que "se le está buscando un piso nuevo para vivir"

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Las claves Generado con IA James Rhodes se ofreció a pagar el alquiler de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada tras vivir 70 años en la misma casa en Madrid. La empresa propietaria del piso rechazó tanto el pago del alquiler como la compra del inmueble propuesta por Rhodes. Actualmente se busca una nueva vivienda en Madrid para Maricarmen, cuyo alquiler asumiría el músico. El caso ha generado numerosas ofertas de ayuda, pero la defensa de Maricarmen insiste en que la solución no debe quedar en manos de particulares.

James Rhodes quería evitar que Maricarmen tuviera que abandonar su casa. El pianista, escritor y filántropo británico nacionalizado español se ofreció a asumir el alquiler de la mujer de 87 años para que pudiera seguir viviendo en la capital después del desahucio de la casa en la que residía desde 1956. La propuesta, sin embargo, no fue aceptada por la propiedad del inmueble.

La oferta se planteó durante las conversaciones mantenidas en la propia finca de la calle Alcalde Sainz de Baranda entre la comisión judicial, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, y los representantes de Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda. Según explicó Rhodes a RTVE, llegó incluso a plantear la posibilidad de comprar el piso, aunque tampoco prosperó esa opción.

"Se está buscando un piso nuevo para que Maricarmen pueda vivir y yo pago el alquiler, aunque sea un sitio nuevo", ha asegurado el músico, que reside en España desde 2017. Rhodes ha explicado que no es la primera vez que intenta intervenir para evitar que una persona pierda su vivienda. "No soy el único que se ha ofrecido a comprar el piso", ha señalado sobre el caso de Maricarmen.

El pianista también ha recordado un episodio similar en Barcelona, donde años atrás trató de ayudar en otro desahucio y, según su relato, los abogados rechazaron su intervención. "Soy español de los cojones. Amo España", ha afirmado. "Cuando veo cosas así me pregunto: ¿en qué época vivimos?", ha añadido.

La negativa de Urbagestión a aceptar la ayuda económica de Rhodes ha obligado a buscar otra salida residencial para Maricarmen. La intención de su entorno es encontrar una vivienda en Madrid cuyo alquiler pueda asumir el músico, de manera que la mujer no tenga que abandonar la ciudad después de haber vivido prácticamente toda su vida en el mismo domicilio.

La abogada Beatriz Duro explica que las ofertas de ayuda se han multiplicado en los últimos días. Hay particulares dispuestos a contribuir al pago de la renta, personas que ofrecen asistencia en el domicilio e incluso quienes han planteado que Maricarmen pueda ocupar una habitación en su casa. Para su defensa, sin embargo, estas soluciones no deberían recaer sobre particulares.

Entre las posibilidades que se han barajado está también que Maricarmen se traslade a Segovia con su primo Vicente y la mujer de este. Allí dispondrían de un piso de menos de 58 metros cuadrados: el matrimonio dormiría en el sofá y Maricarmen ocuparía su cama. El traslado, además, supondría que dejase atrás la ayuda a domicilio y otros recursos sociales que tiene actualmente en Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid le ha ofrecido una plaza temporal en una residencia de mayores de Alcalá de Henares, pero Maricarmen ha rechazado esta alternativa. Su defensa sostiene que quiere continuar viviendo de manera autónoma en una vivienda mientras su estado se lo permita.

La anciana permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, donde está siendo sometida a seguimiento médico. Su estado físico se ha deteriorado durante los últimos meses: ha perdido peso y movilidad y, después de varias operaciones de cadera y una importante pérdida de masa muscular, necesita una silla de ruedas para desplazarse.

Ahora, la prioridad de la defensa es encontrar una vivienda en la que Maricarmen pueda continuar en Madrid. Rhodes asegura que está dispuesto a asumir el coste.

El propio músico considera, no obstante, que el caso no debería depender de la ayuda de una persona particular. "Ese papel de arreglar los temas sociales les toca a los políticos", ha señalado, después de que el caso de Maricarmen haya adquirido repercusión también fuera de España.