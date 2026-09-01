Almeida acusa de "ocupación ilegal" a Exteriores en la sede de Casa Árabe: estudia acciones legales para recuperar el edificio

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusa al Ministerio de Asuntos Exteriores de "ocupación ilegal" en la sede de Casa Árabe. El Ayuntamiento reclama el desalojo del edificio tras vencer el plazo dado en junio y denuncia la negativa del ministerio a convocar el Consejo Rector de Casa Árabe. Almeida advierte sobre riesgos para la seguridad física por el deterioro del inmueble y responsabiliza al Ministerio de cualquier accidente. El consistorio estudia acciones legales para recuperar la posesión del edificio y poder realizar obras urgentes de reforma y consolidación.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha acusado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de estar llevando a cabo una "ocupación ilegal" en el edificio que hasta ahora ha albergado la sede de Casa Árabe, en las antiguas Escuelas Aguirre.

Lo ha declarado así este martes 1 de septiembre tras la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político. Justo este día coincidía con la fecha en la que vence el plazo dado por el Ayuntamiento el pasado mes de junio para que la institución abandone el edificio.

Almeida ha sostenido además que el ministerio, al que está José Manuel Albares al frente, está "negando" la convocatoria del Consejo Rector, del que forma parte el Ayuntamiento de Madrid. En este se debe abordar "la necesidad de desalojar el edificio".

"Frente a los requerimientos de este Ayuntamiento, no hay respuesta alguna por parte del Ministerio. El Ministerio se está negando a convocar, porque tiene la mayoría de la potestad, el Consejo Rector de Casa Árabe", ha indicado.

Además, el alcalde ha advertido sobre el inmueble de que existe "un riesgo cierto para la integridad física de las personas" por el estado del edificio. Asimismo, ha hecho "responsable directo" al departamento dirigido por el ministro Albares de cualquier accidente que pudiera producirse.

"Hago responsable directo de que se pueda producir cualquier accidente que pueda afectar a la integridad física de las personas al Ministerio de Asuntos Exteriores, que está jugando con la seguridad de las personas, con la seguridad de los trabajadores y con la seguridad de los visitantes de Casa Árabe", ha lanzado.

Almeida ha señalado que los problemas de mantenimiento del inmueble han derivado en "problemas y daños estructurales" y ha asegurado que "todo el mundo" puede ver que se han tenido que "colocar redes" para evitar la caída de elementos de aleros o cornisas a la calle o al recinto de Casa Árabe.

"Hay un peligro real del cual el Ministerio se está desentendiendo", ha sostenido el regidor. Ha insistido en que, una vez se desaloje Casa Árabe, el Ayuntamiento entrará "inmediatamente" a realizar "obras de reforma urgente y consolidación" para evitar esos riesgos.

El alcalde ha avanzado además que el Consistorio estudiará "las acciones legales que sean oportunas" para conseguir que se convoque el Consejo Rector y poder recuperar la posesión del edificio.

Almeida ha insistido en que lo "verdaderamente grave" es que el Ministerio y Albares se nieguen, según ha dicho, a convocar ese Consejo Rector, en el que se debería formalizar tanto "la salida de la Comunidad de Madrid" como el "desalojo" del edificio.

"Con esta acción lo que obliga al Ayuntamiento, en primer lugar, es a advertir que cualquier incidente que afecte a la integridad física será responsabilidad directa del Ministerio de Asuntos Exteriores y, en segundo lugar, que nosotros estamos estudiando las acciones legales oportunas para acabar con la situación de ocupación ilegal que pretende prolongar en el tiempo el ministro de Asuntos Exteriores", ha concluido.