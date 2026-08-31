Nuevos cortes de tráfico en la A-5 esta semana: los horarios en los que permanecerá cerrada para eliminar el baipás

Foto de arcihvo de la vista de las obras del soterramiento de la carretera A-5. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La A-5 sufrirá cortes de tráfico entre el lunes y el miércoles por la eliminación del segundo baipás provisional en el entorno de Los Yébenes. Los cortes se realizarán entre las 23 y las 6 horas, alternando los carriles para mantener siempre uno habilitado en cada sentido. A partir de las 6 horas del jueves se recuperará el trazado original de la A-5 en un tramo de 400 metros entre Los Yébenes y San Manuel. Estos trabajos forman parte de las obras de soterramiento de la A-5 y el futuro Paseo Verde del Suroeste, que transformará la autovía en un eje verde de 3,2 kilómetros.

La A-5 registrará desde la noche de este lunes y hasta el miércoles cortes de tráfico en ambos sentidos de circulación con motivo de los trabajos para eliminar el segundo baipás provisional de las obras de soterramiento de la autovía de Extremadura.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, las afecciones se producirán entre las 23 y las 6 horas, tanto en sentido entrada como salida de Madrid. Los cortes en los carriles se realizarán de forma alterna, de manera que siempre permanecerá habilitado uno de los dos carriles en cada sentido.

Los trabajos permitirán suprimir el desvío provisional situado en el entorno de Los Yébenes y recuperar el trazado original de la A-5 en un tramo de unos 400 metros en línea recta, entre la calle de Los Yébenes y San Manuel.

El nuevo trazado quedará operativo a partir de las 6 horas del jueves, momento en el que los vehículos volverán a circular por la configuración original de la autovía en este punto.

El Ayuntamiento habilitó hace aproximadamente un año tres desvíos provisionales en los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán para mantener la movilidad mientras avanzaban los trabajos de soterramiento de la A-5, que incluían la demolición de pasos inferiores, la construcción de nuevas estructuras y la excavación de los túneles.

El pasado 28 de julio se eliminó el baipás situado en Batán, lo que permitió recuperar un tramo de 350 metros en línea recta. Ahora le llega el turno al desvío de Los Yébenes, el segundo de los tres que fueron habilitados durante las obras.

La eliminación del baipás supondrá simplificar el trazado de la vía a lo largo de 400 metros y acabar con las curvas provisionales existentes en este punto, en una actuación que el Consistorio considera un nuevo avance hacia la configuración definitiva de la infraestructura.

En su recta final

La actuación se enmarca en las obras de soterramiento de la A-5 y de construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste, un proyecto que se encuentra ya en su fase final.

La obra civil del túnel está prevista para concluir durante este mes de septiembre y posteriormente se ejecutarán los trabajos para conectar la nueva galería con el subterráneo de la M-30, cuyo tramo comienza en la avenida de Portugal. El Ayuntamiento prevé que esta conexión esté operativa a finales de año.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 400 millones de euros y afecta a unos 100.000 metros cuadrados. Una vez finalizado, el espacio ocupado actualmente por la autovía en superficie se transformará en un eje verde de unos 3,2 kilómetros.

El Consistorio señala que la actuación permitirá cubrir el tráfico de los más de 80.000 vehículos que circulan diariamente por este tramo de la A-5, reduciendo en un 90% tanto la presencia de vehículos en superficie como la contaminación asociada al tráfico rodado.