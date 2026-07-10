La apuesta de Almeida por la Policía Municipal: mejoras salariales, 700 agentes extra, nueva flota de vehículos...

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la entrega de despachos a 326 nuevos agentes de la Policía Municipal. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un nuevo convenio colectivo para la Policía Municipal que mejora las condiciones salariales de 6.300 agentes. Desde la llegada de Almeida a la alcaldía, se han incorporado más de 700 nuevos policías municipales y renovado la flota de vehículos. El presupuesto para la Policía Municipal ha aumentado un 54%, permitiendo la construcción de nuevas comisarías y la incorporación de tecnología avanzada como cámaras de videovigilancia y drones. El cuerpo policial avanza en la incorporación de mujeres y en el rejuvenecimiento de la plantilla, con una media de edad de 33 años entre los nuevos agentes.

Almeida ha dado un golpe encima de la mesa esta legislatura y cumple, paso a paso, con todas las promesas hechas a la Policía Municipal. Hasta el momento, aprobando un nuevo convenio colectivo, incrementando en 700 el número de agentes desde que llegó a Cibeles y renovando toda su flota de vehículos, entre otras cosas.

El nuevo convenio lo aprobó la Junta de Gobierno este jueves y afecta a 6.300 agentes. Así, el Ayuntamiento de Madrid garantiza la prestación del servicio de suficientes efectivos para llevar a cabo las tareas ordinarias y las extraordinarias.

Para ello, ha mejorado sus retribuciones salariales (complemento específico, horas extraordinarias, jornadas voluntarias, etc.), compensando los servicios que, por falta de personal, ha de realizar la plantilla —como ocurrió, por ejemplo, con la visita del Papa a la capital—.

Almeida, durante la entrega de despachos a 326 nuevos agentes de la Policía Municipal. Ayuntamiento de Madrid

El alcalde ha rubricado el acuerdo con los tres sindicatos del Cuerpo (CPPM, CSIT-UP y UPM, que representan a más del 78 % de la plantilla, según los resultados de las últimas elecciones sindicales). “Esto garantiza el reconocimiento a la labor diaria que hacen para garantizar la convivencia y la seguridad”, reconoció Inma Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, durante la aprobación del texto.

Más policías

Desde que Almeida se hizo cargo de la Alcaldía se han convocado 2.800 plazas para la incorporación de nuevos agentes, de los que han tomado ya posesión casi 1.700, lo que se ha traducido en más de 700 policías municipales más (13 % más) prestando servicio en las calles de la capital –restando las jubilaciones– que cuando llegó a Cibeles.

Podrían ser más, recordó el alcalde durante la entrega de despachos a los nuevos 326 agentes que ya prestan servicio en 21 comisarías de distrito de la capital así como en otras siete comisarías especializadas del Cuerpo. Lo hizo para instar al gobierno a modificar la tasa de reposición y que el Ayuntamiento pueda incorporar a más agentes, reclamación no atendida pese a las numerosas peticiones.

Aun así, el Ayuntamiento ha reconocido que seguirá incrementado la plantilla policial todo lo que pueda. Sin ir más lejos, la semana pasada, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Almeida anunció la consolidación del aumento histórico de las plantillas de los servicios de seguridad y emergencias, cifrando en más de 2.000 las nuevas incorporaciones que el Ayuntamiento tiene en marcha o que va a convocar a lo largo del año.

En el caso de Policía Municipal se eleva a más de 1.400 plazas, en el marco del Plan 10.000 de refuerzo progresivo de los servicios municipales esenciales.

Mejora de equipamientos y medios

La apuesta por las mejoras en Policía Municipal se extiende a sus equipamientos y medios, gracias al gran incremento presupuestario que ha recibido, de hasta un 54 % más en el último presupuesto (540 millones de euros) respecto al de 2019 (350 millones). Así, con Almeida se han construido ocho comisarías y una unidad logística, además de numerosas reformas (algunas muy ambiciosas como la que centraliza las comisarías de Policía Judicial y sus comisarías dependientes en la calle Plomo de Arganzuela) y está en construcción la nueva comisaría de Villaverde.

En cuanto a la mejora de sus medios, en los dos mandatos de Almeida se han incorporado herramientas de tecnología puntera para los agentes de Policía Municipal como las cámaras de videovigilancia: 183, la mitad de todas las operadas por el cuerpo y la gran mayoría dotadas de Inteligencia Artificial.

Pero también la adquisición de los dispositivos ‘táser’ (y de simuladores para formarse) y el gran refuerzo de los drones de la Sección de Apoyo Aéreo, además de renovar la práctica totalidad de la flota de vehículos (con una inversión de más de 61 millones), sus uniformidades, etc.

Más mujeres y rejuvenecimiento

Policía Municipal sigue avanzando en la incorporación de plantilla femenina: casi una tercera parte (28 %) de los 326 nuevos agentes que tomaron posesión el pasado martes son mujeres, el doble respecto al conjunto de la plantilla policial (14,3 %).

También se va avanzando en el rejuvenecimiento de la plantilla: la media de edad de los 326 policías municipales que el pasado martes recibieron sus despachos es de 33 años, mientras que la del Cuerpo, actualmente, es de 47 años en el caso de los hombres y de 46 en el de las mujeres.