Muere Federico López de la Riva, secretario general del Pleno de Cibeles y magistrado, a los 69 años

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Las claves Generado con IA Fallece Federico López de la Riva, secretario general del Pleno de Cibeles y magistrado, a los 69 años de un infarto. López de la Riva fue una figura clave en el Ayuntamiento de Madrid, ocupando su cargo desde 2006 y participando en asuntos jurídicos complejos. Su trayectoria incluyó ser magistrado de lo contencioso-administrativo y letrado del Tribunal Constitucional en 2012. El alcalde Martínez-Almeida, el Grupo Municipal de Vox y el PSOE han expresado públicamente sus condolencias y reconocimiento a su labor.

El secretario general del Pleno de Cibeles, el magistrado Federico López de la Riva, ha fallecido de un infarto este viernes a los 69 años de edad, han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

La trayectoria de López de la Riva ha estado estrechamente ligada al Ayuntamiento de Madrid tras dos décadas al frente de la Secretaría, donde llegó en 2006, con Alberto Ruiz-Gallardón, también jurista, como alcalde de la capital.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto alcanzó la magistratura de lo contencioso-administrativo, puesto en el que estaba en excedencia. Su currículo se completa con su paso en 2012 por el Tribunal Constitucional como letrado.

En el Ayuntamiento trabajó en los últimos años en cuestiones complejas desde el punto de vista jurídico como la irrupción del Grupo Mixto en el mandato pasado o la actual situación en el Grupo Municipal Vox. Su agenda incluía la presidencia de la sesión doble plenaria de este martes, ordinaria y Pleno del Estado de la Ciudad.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se despedía a través de sus redes sociales de él. "Hoy nos deja Federico Andrés López de la Riva, una figura imprescindible para el consistorio. Durante años dedicó su vida al servicio público, garantizando la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de nuestra institución. Su trayectoria y rigor dejan una profunda huella. Mi cariño a sus familiares y amigos", tuiteaba. ç

Y lo mismo ha hecho el Grupo Municipal de Vox en el consistorio. "Profundamente consternados por su fallecimiento, secretario general del Pleno de Cibeles y magistrado, cuya trayectoria ha estado estrechamente ligada al Ayuntamiento durante las últimas dos décadas. Nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y compañeros", tuiteaba.

Pero no sólo lo ha despedido bien la derecha. El PSOE también se ha querido sumar para dar sus condolencias a la familia de Federico Andrés López de la Riva. "Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades, compañeros y a toda la corporación municipal. Reconocemos su dedicación y su vocación de servicio público", han señalado a través de sus redes sociales.