La Línea 10 de Metro de Madrid amplía sus estaciones cerradas este verano: cortes desde el 4 de julio hasta Plaza de Castilla

Las claves

Las claves Generado con IA La Línea 10 del Metro de Madrid amplía el cierre entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla desde el 4 de julio hasta finales de agosto por obras en la estación de Cuzco. Se realizarán tareas de impermeabilización y retirada de amianto en Cuzco, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y servicio especial de autobuses gratuito para los viajeros afectados. Avanza la renovación integral de la estación Santiago Bernabéu, con casi el 45% de ejecución y una inversión de 66 millones de euros para mejorar accesibilidad y capacidad. El Ayuntamiento de Madrid inicia la Operación Asfalto 2026, renovando 205 calles con mezclas más sostenibles y reutilizando neumáticos, buscando reducir emisiones y mejorar la seguridad vial.

El cierre de la Línea 10 de Metro de Madrid (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) se ampliará desde el próximo día 4 de julio al tramo comprendido entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por obras de mejora en la estación de Cuzco, un corte que se prolongará hasta finales de agosto.

Las obras que el Gobierno regional está acometiendo en la estación de Santiago Bernabéu de esta línea obligó a interrumpir la circulación en L10 desde el 28 de marzo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, con servicio alternativo gratuito de autobús de la EMT, con previsión de permanecer hasta final de año.

Desde la compañía metropolitana han apuntado que, aprovechando este corte, se acometerán ahora obras de mejora en la estación de Cuzco. Debido a ello, la circulación de trenes estará interrumpida desde el 4 de julio y hasta finales de agosto entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

Durante las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros (IVA incluido), se va a aprovechar para realizar tareas de impermeabilización de la infraestructura. Además, se va a proceder a la retirada del amianto de la bóveda de la estación y de los diferentes cuartos técnicos.

El Gobierno regional ha recordado que los viajeros afectados por el cierre de la estación disponen de un servicio especial de autobuses, de carácter gratuito, que ya cubre el tramo entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

Una vez finalizadas las actuaciones en esta estación, la suspensión del servicio en L10 volverá a ser entre Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año, manteniéndose en todo momento el servicio especial de autobuses.

Obras casi al 45%

El proyecto de renovación integral de Santiago Bernabéu se acerca ya al 45% de ejecución. Una vez finalizados los trabajos de excavación bajo losa de cubierta de los niveles de vestíbulo e intermedio, actualmente se está ejecutando la losa del nuevo nivel intermedio entre plantas.

Este nivel está muy cerca de la bóveda de la estación original y, cuando se complete su estructura, se empezará la demolición de dicha estación original.

Con una inversión de 66 millones de euros, la futura estación de Santiago Bernabéu será completamente accesible gracias a la instalación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Además, se triplicará el espacio disponible y se pasará de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, lo que permitirá adaptarse a la demanda de usuarios, especialmente elevada en días de partido y eventos.

El rediseño del espacio mejorará la experiencia de los ciudadanos, con accesos más ágiles desde la calle al andén, al sustituir los pasillos por un gran vestíbulo desde el que se visualizarán los niveles intermedios y la llegada de los trenes. En el año 2025, la infraestructura contabilizó cerca de 4 millones de entradas, llegando a superar los 34.000 viajeros en jornadas con encuentros destacables.

Según informan, el objetivo del Gobierno regional es inaugurar este nuevo diseño a lo largo del primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del club blanco y el 80 cumpleaños de su estadio.

Más cortes por obras

Por otro lado, se avecinan más cortes por obras en Madrid este verano. Así lo ha anunciado este viernes la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, y el concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez-Páramo, que han presentado el comienzo de la Operación Asfalto 2026, con la que se renovará el pavimento de un total de 205 calles de los 21 distritos de la capital.

La ejecución de estos trabajos, que han arrancado en la calle Sangenjo y se llevan a cabo a través de la empresa municipal Madrid Calle 30, se extenderá a lo largo de una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados y supondrá una inversión de 24,1 millones de euros.

Según han manifestado ambos ediles en declaraciones a los medios, la campaña tiene como objetivo renovar los pavimentos de las calzadas bajo criterios de sostenibilidad, mejorando la comodidad y seguridad de los usuarios y disminuyendo los niveles sonoros de rodadura, así como la contaminación del aire.

Asimismo, se preservará el patrimonio municipal viario, evitando así deterioros que, en caso de no intervenir, obligarían a una renovación completa del pavimento y, por tanto, a una inversión mucho mayor. Entre los criterios para priorizar las calzadas a rehabilitar están su nivel de obsolescencia y la intensidad media de tráfico que soportan.

García Romero ha asegurado que estas actuaciones se realizan "de forma inmediata" y que, si bien "se ocasionan molestias" a los ciudadanos, estos "entienden completamente" que se trata de una operación necesaria que afectará a tramos de calles como la Gran Vía, el Paseo de la Castellana o la calle de Serrano, entre otras.

En cuanto a la seguridad de los trabajadores ante las altas temperaturas, la delegada ha detallado que los profesionales comienzan sus labores a las 7 horas y terminan a las 15 horas. "En cualquier caso, si las temperaturas suben a más de 38 grados, pararían y se tomarían las medidas que fueran oportunas por parte de la empresa", ha añadido.

De su lado, Martínez-Páramo ha explicado que, tras reunirse con las 160 asociaciones vecinales de Fuencarral-El Pardo, la Junta de Distrito comunicó las peticiones ciudadanas al Área de Obras y Equipamientos que, atendiendo a razones "técnicas" y "presupuestarias", ha establecido las prioridades en la ejecución de las obras.

Las mezclas asfálticas

En la campaña de este año, los trabajos de pavimentación conllevarán la utilización de alrededor de 125.000 toneladas de asfalto, de las cuales la mayor parte serán mezclas asfálticas más sostenibles, frente a las mezclas en caliente tradicionales.

Por un lado, casi la mitad del material utilizado serán mezclas bituminosas semicalientes cuya fabricación y puesta en obra se realiza a una temperatura de unos 30ºC inferior a las mezclas en caliente tradicionales.

Se trata de un sistema por el que la mezcla se fabrica con aditivos o técnicas que reducen la viscosidad del betún y permiten fabricar las mezclas a menor temperatura, aunque con características mecánicas y de durabilidad similares a las tradicionales.

Una de las principales ventajas de esta técnica es su fabricación, con la que se reducen las emisiones de gases contaminantes, como el CO2 y el SO2, y la mitad de los compuestos orgánicos volátiles. Además, se reduce la exposición de los trabajadores a humos, hidrocarburos y olores.

Además, la menor temperatura reduce también el consumo energético entre un 11% y un 35%, y permite trabajar a temperaturas ambientales menores. Este año se utilizarán unas 51.250 toneladas de mezclas bituminosas semicalientes que se extenderán sobre una superficie de 463.000 metros cuadrados, lo que permitirá dejar de emitir a la atmósfera un total de 221 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Del mismo modo, una cuarta parte del total de la superficie asfaltada, unos 292.500 metros cuadrados, se pavimentará con mezclas bituminosas en caliente fabricadas con betunes modificados con polvo de caucho reciclado de neumáticos, lo que supondrá la reutilización de unos 54.700 neumáticos fuera de uso que han alcanzado el final de su vida útil.

También, unos 602.000 metros cuadrados se asfaltarán con mezclas bituminosas tipo SMA que, frente a las mezclas tradicionales, presentan unas propiedades más resistentes, bajo nivel sonoro y mayor durabilidad. En este caso, además, se fabricarán con betunes modificados con caucho reciclado, haciéndolas aún más sostenibles. Las mezclas SMA, de las que se usarán unas 55.000 toneladas, se utilizarán preferentemente en las calles de mayor intensidad de tráfico.