Los Blas abrieron una tienda de barrio hace 90 años, crearon el primer balón de la Selección y ahora luchan por sobrevivir

Blas Pardo Riikonen y Blas Pardo Campuzano (nieto e hijo del fundador Blas Pardo Ruíz) posan junto a un balón de los años 40

Las claves

Las claves Generado con IA Deportes Cóndor, fundada en 1935 por Blas Pardo Ruiz, fue pionera en la fabricación del primer balón oficial de la Selección Española con una innovadora válvula automática. La tienda madrileña sobrevivió a la Guerra Civil, la llegada de multinacionales y el auge del comercio electrónico, reinventándose y especializándose en deportes de contacto. Deportes Cóndor se convirtió en referencia para boxeadores y aficionados a las artes marciales, manteniendo la atención personalizada y el asesoramiento como su valor diferencial. La familia propietaria mantiene la tienda online y la distribución a gimnasios, defendiendo la importancia del trato cercano frente a las grandes plataformas digitales.

Todo parece igual en Deportes Cóndor. Los mostradores de madera siguen en el mismo sitio, las fotografías antiguas continúan colgadas de las paredes y los balones históricos ocupan las vitrinas de este rincón del número 22 de la calle Conde de Peñalver, en pleno barrio de Salamanca.

Pero, en realidad, nada es igual.

“Lo único que se mantiene aquí son los mostradores”, resume la tercera generación de este negocio familiar madrileño.

Noventa años después de abrir sus puertas, la tienda sigue levantando la persiana tras haber sobrevivido a una Guerra Civil, a la irrupción de las multinacionales y al auge salvaje del comercio electrónico.

Lo que a simple vista parece otro comercio tradicional resistente esconde, en realidad, la historia de una patente que revolucionó el fútbol español y un negocio obligado a reinventarse constantemente para sobrevivir.

Los orígenes

El negocio no nació mirando al césped, sino a los talleres de curtidos y al equipaje de viaje. Blas Pardo Ruiz fundó la tienda en 1935 en el número 15 de la calle Conde de Peñalver.

En sus inicios, el letrero no dejaba lugar a dudas: se llamaba Viajes y Deportes Cóndor.

“Mi padre empezó vendiendo material deportivo, por supuesto, pero también cinturones, carteras, billeteros y unas mochilas de cuero fenomenales para los niños que iban al colegio”, rememora su hijo, que también se llama Blas.

Actual ubicación de Deportes Condor

Los comienzos, marcados por la inminente Guerra Civil y la escasez absoluta, se sacaron adelante a base de pura improvisación.

“Mi padre contaba que el día de la inauguración, con el dinero que iban recaudando de las primeras ventas de la mañana, subían a una pastelería cercana a comprar pasteles para invitar a los familiares y clientes que entraban. Los comienzos siempre son duros”, recuerdan.

La idea que nació de un problema real

Sin embargo, Blas Pardo no era simplemente un comerciante ingenioso; conocía el fango del terreno de juego. "Mi abuelo era jugador de fútbol de aquella época, había sido jugador del Atlético de Madrid como portero", revelan sus descendientes.

Haber estado bajo los tres palos le hizo comprender perfectamente las limitaciones de los balones de cuero de mediados de siglo. En aquel entonces, las pelotas se cerraban con una incómoda "correílla" de cuero que martirizaba a los futbolistas.

“Si dabas de cabeza justo donde iba la correílla, te dabas en toda la frente. Por eso muchos delanteros antiguamente llevaban un pañuelito en la cabeza”, explican con memoria gráfica en la tienda. El problema no era solo el dolor: “Si el balón estaba mojado, en vez de pesar 435 gramos podía ponerse en 700 u 800 gramos”.

Dándole vueltas al problema y con los escasísimos materiales de la posguerra, al exportero del Atlético se le ocurrió aplicar un sistema de inflado automático. El 10 de mayo de 1950 patentó su "válvula automática". Logró un balón completamente esférico, fácil de inflar en el acto y seguro para los jugadores

Balón de Deportes Condor de los años 40

El éxito y la Selección Española

El invento fue una revolución absoluta. La Federación Española de Fútbol reconoció que jamás había visto un balón igual y lo adquirió como esférico oficial de la Selección Española.

En el mítico Mundial de Brasil de 1950, el combinado nacional utilizó por primera vez los balones Cóndor con válvula automática para sus entrenamientos.

Certificado del suministro de Balones "Condor" a la Selección Española

Pronto, la pequeña tienda madrileña empezó a exportar balones a Inglaterra y Portugal, y a surtir a figuras como Martín, el mítico jugador del FC Barcelona, que vendía los esféricos de la familia Pardo en la ciudad condal.

Además de los balones, Deportes Cóndor suministró durante décadas material diverso a la Federación Española de Fútbol.

“Desde los calcetines hasta los banderines. Prácticamente todo pasaba por aquí”, recuerda la familia.

Banderín de la Selección Española y balones realizados por Deportes Condor

Las grandes multinacionales

Aquella etapa terminó gradualmente con la entrada de las grandes multinacionales deportivas en el mercado. La irrupción de Adidas transformó por completo las reglas del juego.

"Fui personalmente a hablar con el gerente de la Federación. Le llevé una muestra de nuestra camiseta y otra de Adidas. Me fui a un lado, corté dos trozos de tela y le dije: 'Por favor, dígame usted cuál es la de Adidas y cuál es la mía'. No supo distinguirlas, porque el tejido era exactamente el mismo. Pero una se llamaba Adidas y la otra Deportes Cóndor", explica el hijo del fundador.

Martín, jugador del Barcelona

Primó lo económico: "Uno ponía dinero encima de la mesa y nosotros teníamos que cobrar por nuestro producto para vivir. No podíamos competir con eso”, concluye.

Reinventarse o Morir

La supervivencia de Deportes Cóndor durante nueve décadas no se explica únicamente por su historia.

La tercera generación comprendió que el negocio necesitaba una transformación profunda para seguir siendo viable.

Mientras la venta de artículos tradicionales de fútbol quedaba cada vez más concentrada solamente en grandes cadenas y plataformas online, la empresa supo reinventarse y apostó por un nicho poco explotado en aquel momento: los deportes de contacto.

“Soy practicante de artes marciales desde hace casi treinta años. Vi que era un mercado con potencial y decidimos especializarnos”, explica el nieto del fundador.

Firmas de boxeadores como Pernell Whitaker

Hoy la tienda se ha convertido en una referencia para aficionados al boxeo, las artes marciales mixtas y otras disciplinas de combate.

El futuro

La familia no oculta su preocupación por el futuro de la tienda y del comercio tradicional. Sostienen que la presión fiscal, el auge del comercio electrónico y la concentración del mercado han provocado la desaparición de gran parte de las tiendas deportivas tradicionales.

“En Madrid ya quedan muy pocas tiendas deportivas. Las que no se han adaptado han desaparecido”, lamentan.

Sin embargo, piensan que todavía existe espacio para negocios especializados capaces de ofrecer conocimiento, asesoramiento y atención personalizada.

Han desarrollado su propia tienda online y distribuyen material directamente a gimnasios y profesionales.

“Nosotros seguimos aquí porque la gente valora que alguien le atienda y le aconseje. Eso una plataforma digital no puede hacerlo igual”, afirma el nieto.

Una historia de resistencia

Noventa años después de que Blas Pardo Ruiz levantara por primera vez la persiana de Deportes Cóndor, los balones ya no son de cuero, la selección española viste otras marcas y gran parte del comercio se libra ahora en internet.

Sin embargo, la filosofía sigue siendo la misma.

Adaptarse o desaparecer.