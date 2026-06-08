Alejandro y Carlos, los argentinos que compraron la antigua sede de Metro para hacer un 'flex living' de 179 estudios

Argis gestiona 1.400 millones en activos inmobiliarios y expande su modelo de flex living en otras ciudades como Barcelona, Málaga, Bilbao y Sevilla.

El proyecto, que supuso una inversión de 39 millones de euros, responde a la demanda de jóvenes profesionales, estudiantes y nómadas digitales que buscan alojamiento flexible con servicios.

El complejo Flipco Retiro ofrece estudios amueblados de 20 m² y zonas comunes como piscina, gimnasio, coworking y rooftop, con precios desde 155 euros la noche o 1.386 euros al mes.

Alejandro Schuvaks y Carlos Zucchi, fundadores de Argis, han transformado la antigua sede de Metro en Madrid en un edificio de flex living con 179 estudios.

La transformación de oficinas en vivienda se está convirtiendo en una de las grandes tendencias del mercado inmobiliario. Sobre todo en Madrid. Un proyecto precisamente en la capital que lo ilustra muy bien es el de la antigua sede de Metro en el barrio Pacífico del distrito de Retiro.

El edificio fue reabierto el pasado mes de abril reconvertido en un flex living de la mano de la gestora de inversión inmobiliaria Argis. Ahora el inmueble de 11.800 metros cuadrados cuenta con 179 estudios y salas comunes tales como piscina, gimnasio y espacios de trabajo compartido. Todo ello repartido en siete plantas.

Se trata de Flipco Retiro y tras él hay dos caras: la de Alejandro Schuvaks y Carlos Zucchi, los dos propietarios y fundadores de Argis.

Ambos, argentinos de nacimiento, crearon la marca en Madrid en 2015. Se conocen desde hace más de 25 años, cuando iban juntos a la universidad, y antes de Argis trabajaban de economistas en Buenos Aires, de donde son ambos. Sobre todo se centraron en los fondos de inversión, hasta que vieron una oportunidad en la capital española.

"Nos pareció muy interesante el ciclo que estaba viviendo España en esos años a nivel macroeconómico, saliendo de una crisis muy potente que había afectado especialmente al sector inmobiliario. Y por ende, creíamos que otorgaba un terreno muy fértil para comenzar una compañía", explica Zucchi.

En su caso, Zucchi había tenido antecedentes con el tejido empresarial y bancario español gracias a un posgrado realizado en Londres. Allí hizo contactos con españoles que sentarían ese empujón para fundar lo que ahora es Argis.

Por su parte, Schuvaks inició su carrera en el fondo de inversión Pegasus en Buenos Aires. Más tarde estuvo un tiempo también en Israel para trabajar en un fondo de capital de riesgo antes de cofundar esta empresa.

Una de las salas comunes de Flipco Retiro. Argis

Su estrategia le ha hecho un hueco en el sector inmobiliario español en poco más de 10 años, donde ya tienen bajo gestión 1.400 millones de euros en activos.

"Analizamos el mercado y nos enfocamos en donde vimos que había espacio para un jugador nuevo. Hemos construido una buena reputación: somos bastante rápidos en cerrar las ofertas de capital, somos transparentes con nuestros proveedores...", comenta. Aunque no identifican sus promociones como residencias de alta gama, sí escogen zonas con potencial, como las proximidades de lo que será Madrid Nuevo Norte o los municipios más cercanos a la capital, como Pozuelo de Alarcón.

Flipco Retiro

Hacia el 2020 lanzaron Flipco, su operadora especializada en alquiler flexible (flex living) y compartido (coliving). Así, el que han inaugurado hace apenas un mes en Retiro se incorpora a sus antecesores como el de Tetuán.

El edificio, situado en el número 58 de la calle de Cavanilles, antaño servía como punto neurálgico del suburbano madrileño (ahora ubicado cerca de Plaza Castilla desde 2021). Sin embargo, en 2014 ya estaba incluido en el plan de desinversiones del Metro de Madrid.

Uno de los estudios de Flipco Retiro. Argis

En 2019, lo compró la empresa Domo Activos por 14 millones de euros y empezó su proceso de vaciado debido a la mudanza que ya estaba proyectándose en la nueva sede. Tras algunos cambios de manos más (al fondo Global Reality Capital), acabó adquiriéndolo Argis.

"La transformación de edificios de oficinas o de otros usos a usos al living es algo que está en nuestro ADN. Una de las primeras transacciones que hicimos fue justamente esa: compramos una antigua oficina del Ayuntamiento de Madrid y la transformamos en apartamentos turísticos. Fue nuestro primer caso de éxito. Esta fue una transacción similar: un vendedor que ya nos conocía le dio confianza para poder cerrar la transacción Y lo hicimos bastante rápido".

En el del Retiro han invertido un total de 39 millones de euros entre la compra y la reforma. "Lo único que dejamos es la estructura. En el suelo bajo rasante (el parking) también hicimos una reforma integral y hemos añadido algunas plantas más", cuenta Zucchi sobre la operación.

Finalmente, el complejo residencial se compone ahora de 179 estudios de unos 20 metros cuadrados amueblados y equipados con el baño y la cocina incluidos. El precio puede ser tanto diario como mensual: desde los 155 euros por noche hasta los 1.386 euros al mes con todos los gastos incluidos.

Además, cuenta con zonas comunes como un living hub, sala social, gimnasio, coworking, minimarket y el rooftop con piscina, entre otros espacios concebidos para ampliar la vida dentro del edificio y hacer comunidad.

"Para nosotros, el flex living no era solo una tendencia; era una necesidad en Madrid. Un producto que para el cliente ofrece muchísimas ventajas, así como para el inversor y para el Ayuntamiento. Creo que soluciona un problema que es la estancia media", añade el CEO de Argis.

La terraza con piscina de Flipco Retiro. Argis

Como afirman, es una demanda que responde a perfiles que hacen de Madrid su base de vida durante periodos temporales: los jóvenes profesionales, los estudiantes de posgrado, los nómadas digitales o aquellas personas que, por diferentes circunstancias puntuales, buscan una estancia flexible con servicios integrados.

"Antes en la vida solía haber dos transiciones: de la casa de tus padres a un apartamento compartido y a una casa propia o alquilada. Pero hoy en día hay muchas más situaciones de mudanza de las que solían existir: por demanda profesional, por estudios, por reformas, por divorcios... Nuestro público es todo aquel que necesite una solución transitoria para hospedarse", señala Zucchi.

Así, apuntan que en mayo (el primer mes de operación) tuvieron una media de ocupación del 50%, entre estancia corta y media estancia (que suele ser entre los tres y seis meses).

Además, está pensando como una especie de hotel, puesto que al ser una zona centro también acuden turistas que solo quieran pasar un par de noches.

"Creemos que el flex living en sí da una solución [al problema de la vivienda] porque absorbe un montón de demanda que terminaría en el residencial, que está diseñado para el largo plazo. Transforma edificios que están obsoletos y desarrolla proyectos que traen gente a barrios que estaban quizás un poco más olvidados. Es un producto que suple una necesidad que existía, que se fue desarrollando con la vida moderna, con el teletrabajo y con la vida más nómada de la gente", argumenta en este sentido.

Zucchi también menciona la rentabilidad que tienen estos activos: ubicada en medio entre el residencial a largo plazo con un "flujo más seguro y estable" y un modelo de estancia corta como el de un hotel, que "depende del turismo y los ciclos".

En su caso, elegir qué tipo de modelo van a desarrollar depende del uso y licencia que tengan en cada caso. "No hacemos cambios de uso con Plan Especial, que es un proceso más complicado".

Argis ahora no solo opera en Madrid, también en Barcelona, Málaga, Bilbao y Sevilla. Aunque en la región madrileña es la principal, con proyectos actuales como Argis North Tower, otro edificio de oficinas que se convertirá en pisos de lujo junto a la estación de Chamartín y la M-30.

En cuanto al flex living, tienen proyectados tres más. Uno abrirá en Tres Cantos el próximo mes de septiembre bajo el nombre de Flipco Content Living (por su proximidad con Madrid Content City, el hub audiovisual que integra, entre otros, los estudios de Netflix); otro estará en San Sebastián de los Reyes y el más incipiente está en la zona de Ifema, en el que acaban de comenzar las obras.