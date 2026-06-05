El minuto a minuto del Papa en Madrid: la ruta del papamóvil, su posible cita con Bad Bunny o el regalo de los sintecho

Durante su estancia, el Papa podría encontrarse con Bad Bunny y recibirá un simbólico Árbol de la Esperanza, elaborado por personas sin hogar asistidas por Cáritas.

Entre los eventos más destacados figuran la misa multitudinaria en Cibeles, la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y la visita al Santiago Bernabéu.

La ciudad ha organizado un enorme dispositivo de seguridad con 14.000 efectivos y ha decorado calles, transportes y espacios públicos para recibirlo.

El Papa León XIV visita Madrid por primera vez como sumo pontífice, con una agenda de cuatro días repleta de actos sociales, litúrgicos e institucionales.

Ya no queda nada para que el papa León XIV aterrice en Madrid por primera vez desde que asumió el cargo de sumo pontífice. Este sábado comenzará su periplo por varios puntos de España, con una primera parada de cuatro días en la capital.

Será una visita histórica para la que la ciudad lleva varias semanas preparándose y engalanándose con carteles, flores y vinilos en autobuses y trenes del Metro para recibir a Su Santidad.

También contará con un despliegue sin precedentes con unos 14.000 efectivos en total de las fuerzas de seguridad: 4.000 agentes de la Policía Municipal, 9.700 de la Policía Nacional y 625 de la Guardia Civil. A ellos se suman los 1.000 efectivos sanitarios que prestarán cobertura en todos los acontecimientos programados.

Y es que durante esos días visitará varios puntos de la ciudad con encuentros de carácter social, celebrará misas multitudinarias y tendrá algunos encuentros institucionales.

Para seguir de cerca los pasos del Papa, a continuación se detalla el mapa donde se especifican todas las ubicaciones que visitará, así como el itinerario que seguirá durante esos días.

Sábado: llegada a Madrid

El avión donde viajará el Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.30 horas. Justo en ese momento tendrá lugar su recepción oficial.

La ceremonia de bienvenida será a las 11.30 en el Palacio Real, seguida de una visita de los Reyes de España a las 12.00 horas.

Media hora después, a las 12.30 horas, el Pontífice pronunciará su primer discurso oficial en España ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

Por la tarde, comenzarán los actos sociales y litúrgicos. El primero de ellos será a las 18.00 horas, cuando realice un encuentro con los operadores y asistidos del Proyecto Social 'CEDIA 24 horas' de Cáritas diocesana de Madrid.

Se trata de un Centro de Información y Acogida (CEDIA) del organismo que tiene por objetivo acompañar a personas sin hogar, ofreciendo un espacio abierto los 365 días del año. Está ubicado en la calle Cullera, en el barrio de Lucero del distrito de Latina.

Aquí, León XIV conocerá de cerca la labor que se realiza cada día junto a estas personas vulnerables. Hará un recorrido por distintos espacios del recurso, hasta llegar al patio central de la parroquia Nuestra Señora de la Crucifixión, donde se encontrará con cerca de 200 personas vinculadas a la pastoral social de la diócesis de Madrid.

Allí estarán representadas distintas realidades de exclusión y vulnerabilidad acompañadas por la Iglesia madrileña, junto a personas voluntarias, contratadas y representantes de entidades y proyectos sociales. El acto lo protagonizarán las propias personas acompañadas, que compartirán sus testimonios.

Todo ello acompañado por las actuaciones musicales de Niña Pastori, Migueli y Chito Morales, mientras los periodistas Mario Alcudia y María Ángeles López conducen el encuentro.

Los asistidos del Centro de Información y Acogida CEDIA 24 Horas realizando el gran Árbol de la Esperanza. Cáritas

Además, en ese momento se entregará el regalo que los asistidos en el centro llevan realizando varios meses: un gran Árbol de la Esperanza, construido en el taller de madera de forma colectiva por diez personas con los deseos y mensajes de estos participantes. Hecho de piezas, se levantará en este espacio como un símbolo común.

Posteriormente, llegará uno de los momentos más esperados: la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima a las 20.30 horas. A esa hora el Papa aterrizará en su papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la plaza a través del Paseo de la Castellana, para llegar al escenario de tres plantas y más de cuatro metros con los jóvenes de entre 12 y 39 años, según ha indicado la Archidiócesis en un comunicado.

Será el primer gran acto multitudinario donde se espera que se congregue medio millón de personas aproximadamente.

Un "auténtico festival de la fe", como expresó la propia Archidiócesis en una rueda de prensa explicativa hace unas semanas. Por ello, combinará escucha, diálogo, oración y conciertos de reconocidos artistas. Un cartel que combina bandas de música católica actual con cantantes que ocupan las listas de éxitos comerciales: Hakuna, Beret, Siloé, DePol, Antonio José, el rapero italiano Mr. Rain, Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri, entre otros.

Planos de previsión de la organización de los actos centrales del Papa en Madrid: la Vigilia del sábado en Lima y la misa del domingo en Cibeles. Archidiócesis de Madrid

Será un evento que haga 'la competencia' a Bad Bunny, pues justo simultáneamente estará el cantante puertorriqueño dando su concierto en otro punto de la ciudad: en el Estadio Metropolitano. Su quinta fecha de las 10 que va a tener en la capital.

De hecho, hay un posible encuentro pendiente de confirmación entre el Papa y Bad Bunny en dichos días. Y es que hace unas semanas lo comentó el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, en una rueda de prensa. No descartaba que se produjera dicho encuentro, apuntando que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración" e insistiendo en que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros con artistas "se llevan muy en sigilo".

Domingo: misa en Cibeles

El acto central de este viaje apostólico tendrá lugar el domingo en la Plaza de Cibeles a las 10.00 horas. Será la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi, el evento en el que se espera más afluencia de asistentes: un millón y medio de personas. También a esta llegará en el conocido papamóvil, con el que partirá a las 9.30 horas desde el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano. Así, desde esta vía se dirigirá a la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Colón, desde donde conectará con Cibeles.

Por la tarde, a las 16.30 horas, tendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en España que se encuentra en el distrito de Chamartín.

Esta está encabezada por el Nuncio Apostólico, quien actúa simultáneamente como representante del Papa ante el gobierno de España. Esta, de hecho, será la residencia del Pontífice durante su estancia en Madrid, como apuntan diversas informaciones.

Luego, a las 18.00 horas, tendrá un encuentro con representantes del mundo del arte, la cultura, la empresa, el trabajo y la universidad en el Movistar Arena. El evento se llama 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' y en él ofrecerá un discurso.

Además, según han confirmado en un comunicado desde el centro, el evento contará con la presencia de numerosas personalidades del ámbito cultural y deportivo: Antonio Banderas, Carolina Marín, Rozalén y Sara Baras. Además, los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar serán los encargados de presentar el acto.

La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, en el histórico Palacio Arzobispal de la capital, ubicado en el barrio de La Latina.

Lunes: el Bernabéu

La mañana del lunes estará centrada en la agenda institucional del Papa. A las 9.30 horas, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.

Posteriormente, acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles a las 10.30 horas. A las 11.30 horas, visitará la Conferencia Episcopal, con su sede ubicada en el distrito de Ciudad Lineal, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

Por la tarde, a las 18:00, tendrá lugar una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral en honor a la patrona de Madrid. El acceso al interior está restringido debido a su aforo, por lo que los asientos se gestionan principalmente a través de invitaciones.

Aun así, habrá posibilidad de ver llegar al Papa en su vehículo característico nuevamente, pues hará un recorrido por el centro de la ciudad para llegar hasta el templo. Exactamente, irá por la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta allí, pasando por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén para llegar hasta el Palacio Real, frente a la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

A las 19.00 horas, el Papa protagonizará un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Una vez terminado el acto en La Almudena, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio. Será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica, permitiendo que miles de personas puedan saludarle en distintos puntos del centro de Madrid.

Incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al Bernabéu.

Según expresaron los responsables de la Conferencia Episcopal en una rueda de prensa, la Provincia Eclesiástica de Madrid —integrada por las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá— se reunirá en el estadio en lo que se ha definido como la fiesta de la diocesaneidad.

Participarán, entre otros, artistas con música tanto abiertamente religiosa como más comercial de la talla de Jorge Blass, Valiván, El Pulpo, Íñigo Quintero, Santi Rodríguez, Diana Navarro, La Voz del Desierto, Luispo, Guilleproff, David Bustamante y Daniel Diges.

Algunos ofrecerán actuaciones en solitario y otros pondrán su voz junto al gran Coro Familiar Iglesia de Madrid (compuesto por 1.000 cantantes, 70 músicos y 100 bailarines). El acto estará conducido por la pareja de presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo.

Se trata de un evento también con control de aforo y cuya participación solo será posible por medio de invitación. Así, se han repartido 70.000 entradas entre Madrid, Getafe y Alcalá de Henares, con especial protagonismo a los consejos pastorales, colegios, parroquias y movimientos eclesiales.

Martes: despedida

En su último día en Madrid, León XIV dedicará la mañana a los voluntarios que han participado en cada uno de los actos de la capital, con un encuentro a las 10.20 horas en el Pabellón 3 de IFEMA.

Finalmente, a las 11.10 horas, partirá en avión desde el aeropuerto de Barajas para continuar su Viaje Apostólico en Barcelona. Allí se quedará dos días, para luego terminar su ruta por España en Canarias el día 12 de junio.