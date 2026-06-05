Almeida autoriza a los vecinos de 12 barrios de Madrid a aparcar en cualquier zona SER durante la visita del Papa

Varios coches aparcados en la nueva zona SER en el barrio de Usera. Jesús Hellín Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento permitirá a los vecinos de 12 barrios de Madrid aparcar en cualquier plaza verde de residentes durante la visita del papa León XIV. La medida estará vigente desde este viernes hasta las 23:59 horas del 8 de junio, como parte del operativo especial por la visita papal. Se habilitarán siete áreas con capacidad para 1.360 autobuses de peregrinos y habrá importantes cortes de tráfico, especialmente en la zona de AZCA y Santiago Bernabéu. El dispositivo municipal contará con casi 5.000 efectivos, nueve puestos sanitarios y un refuerzo de limpieza para atender la afluencia masiva de visitantes.

La visita del papa León XIV a Madrid no solo traerá cortes de tráfico, restricciones de movilidad y un amplio despliegue de seguridad.

También modificará temporalmente las normas de aparcamiento para miles de residentes de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid permitirá que los vecinos de 12 barrios afectados por las restricciones de estacionamiento puedan aparcar en cualquier plaza verde del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) destinada a residentes, independientemente de cuál sea su barrio de residencia habitual.

La medida estará en vigor desde este viernes y hasta las 23:59 horas del próximo 8 de junio.

La decisión forma parte del operativo especial diseñado por el Consistorio con motivo de la visita apostólica que el Pontífice realizará a la capital entre el 6 y el 9 de junio y que prevé congregar a cientos de miles de personas en diferentes puntos de la ciudad.

Los barrios afectados

Las prohibiciones de estacionamiento por motivos de seguridad afectarán a una docena de barrios distribuidos en cinco distritos de Madrid.

En Centro se verán afectados Justicia y Cortes; en Retiro, Los Jerónimos; en Salamanca, Recoletos y Castellana; en Chamartín, El Viso, Hispanoamérica y Nueva España; en Tetuán, Cuatro Caminos y Castillejos; y en Chamberí, Ríos Rosas y Almagro.

Para compensar estas restricciones, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad aprobó un decreto que permitirá a los residentes de estas zonas estacionar en cualquier plaza verde de la ciudad reservada a residentes.

Aparcamientos para más de 1.300 autobuses

La llegada masiva de peregrinos obligará además a habilitar espacios específicos para el estacionamiento de autocares.

El Ayuntamiento ha autorizado siete áreas repartidas por toda la ciudad con capacidad para 1.360 autobuses. Entre ellas se encuentran Pitis, Las Tablas, Valdebebas, Caja Mágica, Parque del Oeste y varias zonas del Ensanche de Vallecas.

Solo en Valdebebas podrán estacionar 220 vehículos, mientras que la Caja Mágica dispondrá de espacio para otros 250. El Ensanche de Vallecas concentrará la mayor capacidad, con espacio para 400 autocares.

Cortes de tráfico en los túneles de AZCA

Uno de los principales puntos de afección al tráfico será el entorno del Santiago Bernabéu y la plaza de Lima, donde este sábado se celebrará la vigilia de jóvenes encabezada por el Papa.

Con motivo de este acto, los túneles de AZCA sufrirán restricciones prácticamente totales durante buena parte de la jornada.

El Ayuntamiento prevé cerrar todos los accesos y salidas conectados con el paseo de la Castellana, la plaza de Lima, la zona de El Corte Inglés, Raimundo Fernández Villaverde, General Perón y Orense.

Aunque algunos accesos permanecerán operativos de forma limitada, el Consistorio advierte de que se trata de un escenario dinámico que podría derivar incluso en el cierre completo de los túneles si las circunstancias de seguridad lo requieren.

Un despliegue de casi 5.000 efectivos

La magnitud de la visita papal ha obligado a activar uno de los mayores operativos municipales de los últimos años.

Durante los cuatro días que León XIV permanecerá en Madrid, el Ayuntamiento desplegará alrededor de 4.000 agentes de Policía Municipal y 1.000 efectivos sanitarios de SAMUR-Protección Civil. Además, participarán Bomberos de Madrid, Agentes de Movilidad y diferentes servicios municipales.

El mayor esfuerzo se concentrará en la gestión del tráfico y los desplazamientos oficiales, con 1.900 componentes de Policía Municipal dedicados específicamente a acompañar las comitivas y coordinar los cortes necesarios durante los recorridos del Pontífice y del resto de autoridades.

Puestos sanitarios y refuerzo de limpieza

El dispositivo sanitario contará con nueve puestos sanitarios avanzados distribuidos entre los entornos de la plaza de Lima y Cibeles, donde tendrán lugar los actos con mayor afluencia de público.

Además, SAMUR-Protección Civil ha formado a 2.600 voluntarios en técnicas básicas de primeros auxilios para reforzar la respuesta ante posibles incidencias durante las concentraciones multitudinarias.

En paralelo, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de limpieza integrado por 558 trabajadores y 328 máquinas, además de más de 2.000 contenedores adicionales para gestionar los residuos generados durante la visita.