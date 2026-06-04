El 'dress code' para las diputadas en la misa del Papa: "Evitar tirantes y faldas por encima de la rodilla" y 4 colores prohibidos

El Papa León XIV en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El protocolo para la misa del Papa en Madrid exige a las diputadas vestir de manera sobria, formal y discreta, evitando tirantes y faldas por encima de la rodilla. Se prohíben colores llamativos como rojo, amarillo y blanco, este último reservado tradicionalmente para contextos litúrgicos especiales. El azul oscuro tampoco está permitido para los diputados, ya que será el color del uniforme del personal voluntario del evento. Para los diputados varones, el código es más simple: traje oscuro, camisa blanca y corbata.

La visita del Papa a Madrid no solo ha activado un dispositivo de seguridad sin precedentes, cortes de tráfico y una agenda institucional al milímetro.

También ha abierto un terreno menos habitual en la política autonómica: el del protocolo, la imagen pública y hasta la forma de vestir de los representantes políticos.

La misa prevista este domingo en la Plaza de Cibeles contará con representación oficial de la Comunidad de Madrid, en un contexto de máxima visibilidad institucional y presencia de autoridades políticas y religiosas.

Desde el servicio de Protocolo se ha remitido a los grupos parlamentarios un conjunto de instrucciones de vestimenta que deberán respetar los asistentes en representación de la Cámara regional, con especial atención al atuendo femenino.

“Sobrias, formales y discretas”: la norma para ellas

En el caso de las diputadas, el documento establece una consigna general: “Sobrias, formales y discretas”.

Esta indicación se traduce en una serie de restricciones concretas que buscan uniformidad visual y adecuación al carácter religioso del evento.

Entre las recomendaciones figura evitar colores llamativos —como rojos, amarillos o cualquier tonalidad estridente—, así como el uso del blanco, tradicionalmente reservado en determinados contextos litúrgicos.

Prendas restringidas y códigos no escritos

El protocolo también incide en aspectos de vestimenta más específicos: quedan desaconsejadas las prendas sin mangas o con tirantes, así como las faldas por encima de la rodilla.

Aunque estas pautas no siempre se explicitan por escrito en actos de este tipo, fuentes parlamentarias señalan que se trata de normas habituales en ceremonias religiosas de representación institucional, donde prima la uniformidad y el respeto al contexto.

Matices adicionales para evitar confusiones

El documento incorpora además una aclaración práctica: el azul oscuro, tonalidad frecuentemente utilizada en vestimenta formal, estará reservado para el personal voluntario del evento, por lo que se pide a los diputados evitarlo para no generar confusión visual durante la ceremonia.

En el caso de los hombres, las instrucciones son notablemente más simples. El código establece el uso de traje oscuro, camisa blanca y corbata, sin mayores especificaciones adicionales

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