El complejo '5 estrellas' de Tetuán: 90 viviendas desde 400.000€ con gimnasio, sauna, huerto urbano y 2 piscinas

Imagen aérea del complejo residencial Serentia Gardens en el número 3 de la calle San Enrique en Tetuán. Dazia Capital

Las claves

Las claves Generado con IA El complejo Serentia Gardens en Tetuán ofrece 90 viviendas desde 439.000€, con servicios como gimnasio, sauna, coworking, dos piscinas y huerto urbano. Esta promoción de Dazia Capital se sitúa en una zona en transformación, con alta demanda y precios al alza, aunque sigue siendo más asequible que otros distritos del norte y centro de Madrid. La mayoría de los compradores son jóvenes profesionales e inversores, con servicios pensados para crear comunidad y facilitar el alquiler de media estancia. El edificio, con certificado BREEAM de sostenibilidad, incluye una app para gestionar servicios personalizados como catering, entrenadores personales y actividades culturales.

"Tetuán es una zona en transformación y con recorrido". Así ha comenzado a presentar Leticia Pérez, directora general de Dazia Capital, el que es actualmente uno de los proyectos más ambiciosos dentro de la M-30 de la empresa inmobiliaria.

Y es que en los últimos años se está viendo cómo este barrio, tradicionalmente obrero y donde más abundaban los talleres y las pequeñas industrias, se está convirtiendo en uno de los que mayor actividad inmobiliaria está recibiendo.

Su cercanía con los distritos de Chamberí y Chamartín, con grandes nudos de oficinas, servicios y buenas conexiones con el centro de la capital, lo está impulsando a crecer en vivienda de una manera exponencial. Según datos del registro de licencias del Ayuntamiento de Madrid, el distrito ha sumado al menos 25 promociones residenciales de obra nueva en los últimos tres años.

Esta actividad se produce en un contexto de incremento de precios: Tinsa situó el precio medio de la vivienda terminada en Tetuán en 5.112 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026 (con una subida interanual del 17,49%), mientras que Idealista lo elevó a 6.034 euros el m² este mes de abril (con un incremento interanual del 13,7%).

Sin embargo, a pesar de esta evolución, desde Dazia aseguran que Tetuán mantiene un diferencial de precio frente a otros distritos consolidados del norte y centro de la capital.

El completo de Serentia Gardens en el entramado urbano de Tetuán, cerca de la estación de Metro de Estrecho. Dazia Capital

Además, el distrito cuenta con 169.479 habitantes en 5,3 kilómetros cuadrados (una densidad media de 31.531 habitantes por km²), según datos municipales. Esta elevada densidad, junto con la limitada disponibilidad de suelo, ha impulsado la renovación residencial en distintos ámbitos de Tetuán.

Al frente de estos nuevos desarrollos que se están llevando a cabo en la zona se sitúa Serentia Gardens, una promoción de Dazia con una propuesta "poco habitual" en proyectos urbanos de este tamaño. Y es que, debido a la fisionomía de la zona y el poco espacio disponible, resulta complicado tanto construir en altura como promociones de gran envergadura.

Pero en este caso, se trata de un gran complejo de 7.000 metros cuadrados formado por dos edificios de unas tres y cuatro plantas, a la altura del número 3 de la calle San Enrique.

Una promoción de 90 viviendas para compra que se ha fraguado en lo que anteriormente eran inmuebles industriales en desuso desde hace décadas. La inversión para la empresa ha sido de unos 39,5 millones de euros.

La fachada de la calle San Enrique, 3. Dazia Capital

El del número 3, precisamente, pertenecía a la entidad pública Canal de Isabel II (de la Comunidad de Madrid). Dazia lo adquirió en 2022 en subasta pública por 3,52 millones de euros.

La otra parcela unida a esta para el proyecto fue adquirida junto con otros edificios a Inversiones Inmoferal tras la aprobación en 2021 por parte del Ayuntamiento de Madrid de un Plan Especial por el que se permitía transformar el espacio industrial en residencial. Anteriormente, habían estado 13 años ocupados por el Centro Social Okupa La Enredadera.

Serentia Gardens

El concepto de Serentia Gardens busca "ofrecer los servicios de alquiler integral de Darya Living (la operadora de la marca especializada en flex living) y trasladar al residencial la lógica del hospitality" —más propio de residencias, hoteles y colivings—, donde la gestión del edificio, las zonas comunes y los servicios a la carta forman parte de la experiencia.

La promoción está destinada a la venta de viviendas. Sin embargo, cerca de más de la mitad de ellas ya han sido adquiridas por inversores con opción a usar esta modalidad de alquiler de media estancia. De hecho, también ofrecen la posibilidad de apoyarse en Darya Living para facilitar la puesta en alquiler, el mobiliario, la comercialización y la gestión del activo.

Render de la sala de coworking. Dazia Capital

Desde Dazia apuntan que el precio del alquiler, en ese caso, podría rondar los 2.000 euros para los de una habitación y los 2.800 para dos habitaciones.

Ante su inminente puesta en marcha, con previsión para septiembre u octubre, ya cuentan con aproximadamente un 65% de los pisos vendidos. El diseño de los pisos ha sido pensado para responder a la demanda de un tipo de perfil (sin contar con el de los inversores): el de profesionales jóvenes (entre 30 y 40 años) vinculados al entorno empresarial del norte de Madrid —Castellana, AZCA, Cuzco, Plaza de Castilla o las Cuatro Torres— que buscan una primera vivienda sin irse de la ciudad.

Por ello, se trata de viviendas no muy grandes (una superficie media de unos 60 metros cuadrados), compactas y unifamiliares con diferentes tamaños y una o dos habitaciones como máximo. Los precios van desde los 439.000 euros por una vivienda de 55 metros cuadrados de superficie vendible hasta los 860.000 euros por una de 80 metros cuadrados. Algunas cuentan con terraza, como los áticos, o patio privado, como los bajos.

El proyecto está firmado por el estudio de arquitectura Cano y Escario y cuenta con certificado de sostenibilidad BREEAM.

El interior de una de las viviendas. Dazia Capital

El aspecto "diferenciador" de esta promoción con respecto a otras en dicho barrio es el paquete de zonas comunes y servicios que se incluyen en el edificio: coworking, gimnasio equipado, sauna, piscina exterior en jardín, segunda piscina y solárium en azotea, sala de cine privada y huertos urbanos. Además, también hay 60 plazas de garaje disponibles por unos 35.000 euros adicionales.

El objetivo también es ofrecer la posibilidad de que se haga comunidad, sobre todo para el tipo de perfil que busca esa experiencia en su vivienda habitual. "Tenemos, por ejemplo, creadores de contenido que quieren vivir aquí y que nos preguntan quién va a ser su vecino. Quieren esa parte de hacer comunidad", expone Pérez.

Los servicios: una app

La compañía Messer también será la encargada de proponer dichos servicios, como el de residential manager. Se trata de un gestor que actúa más allá del administrador de fincas habitual, pues atiende necesidades más cotidianas de los habitantes de cada vivienda, como una especie de conserje.

Los usuarios del inmueble tienen la posibilidad de reportar incidencias, sugerencias o solicitudes a través de una aplicación de móvil. También a través de esta se podrán coordinar los distintos servicios a la carta que completan la experiencia.

Estos pueden ser tales como entrenadores personales preestablecidos, catering, chefs privados... Por otra parte, desde la consultora de branding también expresan organizar otras experiencias para apoyar el objetivo de hacer comunidad, como eventos o activaciones culturales con algunas marcas colaboradoras.