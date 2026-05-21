Almeida anuncia el "mayor despliegue de la historia de Madrid" para la visita del Papa: 4.000 policías, buses gratis...

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid desplegará 4.000 policías y 1.000 efectivos sanitarios para la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio, el mayor operativo de su historia. Se esperan grandes concentraciones, con hasta 1,5 millones de asistentes en la misa de Cibeles y medio millón en la vigilia de la Plaza de Lima. El transporte público será gratuito en EMT y BiciMad del 3 al 9 de junio, y Renfe ofrecerá 2 millones de plazas extra para facilitar la movilidad. Habrá cortes y desvíos de tráfico en el centro, refuerzo de taxis y 33 espacios municipales habilitados para alojar peregrinos.

"El despliegue va a ser posiblemente el mayor de la historia de esta ciudad", ha asegurado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, sobre el dispositivo que está preparando el Ayuntamiento para la visita del Papa León XIV durante los días del 6 al 9 de junio a la capital.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Cibeles tras la reunión de la Junta de Gobierno, tanto Sanz como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han expuesto los detalles del dispositivo de seguridad, emergencias y movilidad que están preparando para este gran acontecimiento.

Madrid acogerá "un acontecimiento histórico, con una magnitud sin precedentes como consecuencia de la afluencia de personas a los eventos, así como por los trayectos e itinerarios del santo padre y de las diferentes comitivas", ha expresado Almeida. Esto producirá afecciones en distintos puntos de la ciudad, que se ven agravadas por la coincidencia de dichos días con los conciertos de Bad Bunny en la capital.

El despliegue, con comitivas "superiores a las que hubo durante la cumbre de la OTAN", en 2022, tiene tres vertientes: en materia de movilidad, seguridad y emergencias.

Así, según ha adelantado el alcalde, durante los cuatro días que el Papa permanecerá en la capital, se desplegarán alrededor de 4.000 agentes policiales y 1.000 efectivos sanitarios que prestarán cobertura en todos los acontecimientos programados. Además, en el dispositivo participarán todas las comisarías de los distritos de la ciudad.

Control de afluencias y prevención

El dispositivo policial se encargará de la protección de los actos oficiales, la seguridad ciudadana y de los desplazamientos, la prevención ante posibles amenazas, la atención a los asistentes y el control de los flujos de personas.

La Comisaría de Servicios Especiales será la encargada de la protección dinámica de los desplazamientos (en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y delegación vaticana); la Comisaría Central de Seguridad protegerá los espacios (en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana) y las Comisarías de Análisis Vial y Urbano, Apoyo Vial y Transportes trabajarán en prevenir cualquier problema en la ordenación vial y en el tráfico de mercancías y transporte de viajeros.

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Por otro lado, la Comisaría Técnica de Seguridad se dedicará al control de los diferentes eventos e instalaciones a través de la Sección de Apoyo Aéreo y de la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES). La Sección Canina formará parte del control de elementos peligrosos (drogas y explosivos) y se intensificará el servicio del Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI) para la visualización de las cámaras operadas por Policía Municipal, así como de las del Centro de Gestión de la Movilidad.

La Comisaría de Gestión de la Diversidad, por su parte, será reforzada por posibles discriminaciones de índole religiosa, mientras que la Sección de Análisis de la Información (SAI) reforzará el servicio de testeo de redes sociales para la detección de posibles amenazas, una actividad que realiza desde hace semanas en coordinación con la Brigada Provincial de Información.

Por su parte, efectivos del Cuerpo de Bomberos municipal van a estar presentes en todos los centros de coordinación operativa (CECOR) que se realicen y de forma preventiva en los parques de la ciudad. En las principales zonas, Bomberos dispondrá de tres bombas y un vehículo de mando que irán desplazándose para, entre otros aspectos, comprobar los carriles de emergencia desde Chamartín a Atocha.

Según datos del Ayuntamiento, se prevé una gran afluencia de personas en cada uno de los dos actos más destacados de su agenda: medio millón en la Vigilia del sábado 6 de junio en la Plaza de Lima y millón y medio en la misa del domingo 7 de junio en Cibeles. "Aun así, trabajamos en el escenario de que pueda ser superior y los dispositivos están dimensionados para poder asumir ese posible incremento de afluencia".

Por otro lado, SAMUR-Protección Civil desplegará también un amplio despliegue en ambos. Se instalarán varios puestos sanitarios avanzados (PSA): seis en Cibeles y cuatro en la Plaza de Lima.

Además, SAMUR reforzará su central de coordinación y desplegará voluntarios sanitarios con unidades de intervención rápida a pie (ECO), en bicicleta (Linces) y en motocicleta (Halcones).

Los carteles por la visita del Papa en Cibeles. Ayuntamiento de Madrid

El organismo formará presencialmente a 2.400 voluntarios para la visita papal, incluidos 600 jefes de equipo y de sector que recibirán formación específica en detección de emergencias y primeros auxilios.

Además, durante la visita del Papa, el Ayuntamiento de Madrid ha cedido un total de 33 espacios municipales, repartidos en 15 distritos de la capital, para el alojamiento de peregrinos. Se trata, en concreto, de los polideportivos de varios centros educativos. En este sentido, asimismo, el regidor ha pedido que "no se quede gente en Cibeles por la noche para guardar sitio en la misa". Estos se suman a los que habilitará el propio arzobispado.

Almeida ha mencionado la creación de la iniciativa cultural Noche en Blanco (y Amarillo), que tiene el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. De esta manera, varias entidades culturales de ámbito nacional y local abrirán sus puertas en horario ampliado y con acceso gratuito la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio.

Por último, técnicos de Madrid Salud realizarán controles adicionales en fuentes y puntos de agua de la vía pública para garantizar su consumo seguro ante la elevada afluencia de personas prevista durante esos días.

Afecciones al tráfico: buses gratis

"Van a ser días complicados para los madrileños", ha dicho Almeida en materia de movilidad. Se generarán importantes afecciones en la ciudad, especialmente en el eje Recoletos-Castellana, entre las plazas de Cibeles y Lima. Los organizadores de estos actos prevén importantes ocupaciones en estos dos enclaves, que serán más intensas a partir del lunes 25 de mayo. Con motivo de estas dos celebraciones, se desplegará un dispositivo de 140 agentes de movilidad.

Este mismo jueves se empezará a proceder a la descarga del material necesario para la instalación del escenario en Cibeles. Por eso, a partir de este sábado 23 de mayo quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte.

La próxima semana, el lunes 25, se procederá a la ocupación de las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para la instalación de la plataforma reservada al coro de la eucaristía. Será el 4 de junio cuando se concrete el corte total del tráfico en la plaza de Cibeles.

Por su parte, en la plaza de Lima, este jueves se ocupará de forma permanente el carril izquierdo del paseo de la Castellana en sentido norte, desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde.

El lunes 25, se ocuparán todos los carriles centrales del paseo de la Castellana en esta plaza, de forma que los vehículos podrán circular por los carriles centrales hasta la glorieta de Lima, teniéndose que desviar desde allí a los carriles laterales. Finalmente, el 3 de junio, se procederá al corte total del tráfico en los carriles centrales del Paseo de la Castellana. También está prevista la instalación de 2.000 en Cibeles y sus proximidades y de 800 en la plaza de Lima.

Podrán cortarse durante estos días algunas otras calles debido a los desplazamientos que haga, no solo la comitiva del Papa, también la del presidente del Gobierno o la de los reyes. Son itinerarios de los que no se puede dar información "por seguridad", aunque desde el Consistorio afirman que estos lugares se tratarán de cerrar el mínimo tiempo imprescindible.

Para aliviar un poco este descongestionamiento, Almeida ha hecho una petición a empresas y centros de trabajo de las zonas afectadas: la propuesta es que, dentro de lo posible, se fomente el teletrabajo en las fechas más complicadas, así como que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores. Es decir, desde los dos días antes de la llegada del Papa a Madrid hasta los dos días posteriores, por las labores de desmontaje de las infraestructuras necesarias. Los empleados del Ayuntamiento contarán con esta facilidad.

Para aliviar la zona central de la ciudad, se ha trasladado a los organizadores la disponibilidad de seis aparcamientos periféricos para el estacionamiento de autobuses. Están ubicados en IFEMA Madrid (con una capacidad para 120-150 autobuses), Valdebebas (80-100), Ciudad Universitaria (70-90), Casa de Campo (60-80), Caja Mágica (60-80) y Planetario-Méndez Álvaro (50-70).

Y es que desde el Consistorio recomiendan, sobre todo, el uso del transporte público. Este será gratuito en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) entre los días 3 y 9 de junio, así como el servicio de BiciMad.

También estas líneas de bus sufrirán afecciones: el principal impacto se localizará también en las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía. La empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista.

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado, debido a los cortes en los días previos a este acto.

El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

Se reforzará el servicio de taxi, mediante la autorización los días 6 y 7 de junio para que puedan prestar servicio todas las licencias, incluyendo las que podían librar esos días.

Y para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible hacer uso del transporte privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la M-30, así como evitar el centro de la ciudad.

No obstante, se recomiendan como vías alternativas en la zona interior a M-30 aquellas que cuentan con mayor capacidad y no están afectadas por las ocupaciones, como pueden ser las calles de Bravo Murillo o Santa Engracia en la zona oeste; Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa en la zona este y para desplazamientos norte y sur. En desplazamientos este y oeste, viales como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo también constituyen vías alternativas.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se trabajará para incorporar en los navegadores más utilizados (Google y Waze) las incidencias con el fin de que se puedan ofrecer los mejores itinerarios alternativos a las personas que lo necesiten.

Plan de Delegación

Este plan se suma al adelantado la semana pasada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Aunque los detalles definitivos se darán a conocer tras una Junta de Seguridad el 25 de mayo, en la reunión con representantes del Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, así como la Conferencia Episcopal y servicios de transportes, se abordaron asuntos como el refuerzo del transporte hacia la Comunidad de Madrid durante las fechas.

En concreto, Martín señaló que Renfe reforzará su oferta con 2 millones de plazas adicionales. Esto se traduce en que cerca de 2.000 trenes más circularán hacia la Comunidad de Madrid durante ese fin de semana. También se han fortalecido los servicios de media distancia y Avant desde Segovia, Valladolid, Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano; al tiempo que habrá descuentos para la larga distancia y alta velocidad que se darán a conocer en el futuro.

Conllevará también alteraciones en el transporte público, con el cierre de aquellas estaciones de Metro y Renfe cercanas a los lugares donde se desarrollen los principales eventos.

Por otro lado, se contempla un refuerzo de las conexiones de telefonía: las principales compañías trabajan en reforzar el servicio para que no haya saturaciones y no haya dificultades de comunicación.