Almeida ha devuelto 323 pisos turísticos ilegales al uso residencial en Madrid, un 33% más que hace dos años

El número de viviendas inspeccionadas creció un 169% en 2025 respecto a 2024, y las detectadas como VUT ilegales aumentaron un 116%.

La suspensión de nuevas licencias, el refuerzo de inspecciones y la publicación de pisos turísticos legales han contribuido a esta tendencia.

El Ayuntamiento de Madrid ha devuelto 323 pisos turísticos ilegales al uso residencial en 2025, un 33% más que hace dos años.

La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid dará a conocer el informe de gestión correspondiente a 2025 en la reunión de su Consejo Rector este jueves. Se trata de un documento que destaca la consolidación "y mejora" de la tendencia positiva registrada en 2024 en materia de control y ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT), tras las medidas impulsadas por el Gobierno municipal.

En datos del Consistorio de la capital, a lo largo de los 12 meses de 2025, 323 viviendas de uso turístico ilegales volvieron a destinarse al uso residencial. Esto supone un 10,2% más que en 2024, año en el que se consiguió que 293 VUT sin licencia recuperaran su uso residencial.

"Si comparamos este balance con los datos de 2023, la conclusión es que en 2025 se devolvió al uso residencial un 33% más de VUT ilegales que hace dos años, antes de la puesta en marcha de una batería de medidas en esta materia", como exponen en un comunicado.

El cambio de tendencia arrancó en abril de 2024, con la activación por parte del Ayuntamiento de Madrid de un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico.

Se decidió la suspensión temporal en la concesión de nuevas licencias, se endureció el régimen sancionador para los propietarios de VUT sin título habilitante, se reforzó la plantilla de inspectores y se publicó el listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad con el detalle de su ubicación.

A todo ello matizan que se unieron dos herramientas clave. En primer lugar, el Plan de Inspección Urbanístico, que situó las viviendas de uso turístico como una de sus líneas de acción preferentes y que, en su primer balance realizado el pasado mes de febrero, arrojó cifras muy positivas: el número de viviendas inspeccionadas en 2025 se incrementó respecto a 2024 un 169 % -al pasar de 567 a 1.526- y el de viviendas detectadas se duplicó (un 116 % más, ya que pasaron de ser 623 en 2024 a 1.351 en 2025).

En segundo lugar, en septiembre de 2025 entró en vigor el Plan Reside, una herramienta diseñada con el doble objetivo de proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales.

En este balance anual respecto a las viviendas de uso turístico, el servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades recibió 1.408 denuncias relativas a VUT, un 9% más que en 2024. Pese a ese repunte, el informe señala que el número de viviendas denunciadas es menor que en 2024, ya que ese año se recibieron varios escritos de asociaciones de vecinos sobre centenares de viviendas.

Asimismo, el informe de gestión recoge el inicio de 607 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. Esto representa un incremento de un 23,8% respecto a 2024, cuando se incoaron 490 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística.

La agencia dictó el pasado año 502 resoluciones, ordenándose el cese de 315 VUT y archivando por restablecimiento de la legalidad otras 137 al no dedicarse ya al uso turístico.

En 2025, impusieron 117 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. Se trata de un 27% más que en 2024.

De esas sanciones, 7 han sido por valor de 20.000 euros y 110 han sido por valor de 30.000 euros cada una. Una sanción se impuso por valor de 60.000 euros. Se impusieron además 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros.

Tal y como señala el informe, el balance que dibujan estos datos demuestra que la actuación frente a las VUT irregulares es global, al iniciarse "con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad, al cesar el uso turístico en las viviendas".