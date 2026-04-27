Confirman la apertura del mayor parque comercial de Madrid: 70.000 m2 y 50 locales en el sureste de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque Comercial El Cañaveral será el mayor de Madrid, con 70.000 m2 edificables y más de 50 locales, y se prevé su apertura en la campaña de Navidad de 2027. El proyecto, situado en el sureste de Madrid, busca convertirse en un referente para los vecinos, contando con su apoyo y respaldo desde el inicio. La inversión supera los 162 millones de euros y generará alrededor de 1.500 empleos, favoreciendo el desarrollo económico y social de la zona. El centro tendrá 2.850 plazas de aparcamiento y responderá a la falta de espacios comerciales en la zona, cubriendo las necesidades de un barrio en pleno crecimiento.

La colocación de la primera piedra del Parque Comercial El Cañaveral ha dado el pistoletazo de salida a un centro comercial que pretende instaurarse como el más relevante de Madrid y uno de los más significativos de España.

Ha sido el Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, junto con el director de Inversiones de OMO Retail, Juan Olivié, quienes con una pala en mano han puesto esa primera piedra.

El horizonte está puesto en el año 2027 cuando esperan que "esté listo para abrir sus puertas en la campaña de Navidad".

Parque Comercial de El Cañaveral

Este ambicioso proyecto tal y como cuenta el director de Inversiones debido a su excelente conexión con las zonas residenciales, pretende convertirse en "un lugar de referencia para los vecinos".

De hecho, este proyecto ha contado con el apoyo y respaldo de los vecinos "para que sientan el proyecto como suyo", ya que al final serán "ellos los usuarios" de estas instalaciones.

Una prioridad para Madrid

El distrito de Vicálvaro está en pleno crecimiento gracias a las nuevas construcciones que se están realizando en el barrio de El Cañaveral.

Así, la zona del sureste de la capital y su desarrollo se está convirtiendo en una de las principales estrategias del ayuntamiento de la capital que, aseguran, van a "actuar de manera prioritaria".

"El futuro de la ciudad de Madrid pasa por el sur, donde hay que generar vivienda, debido al problema que existe", ha destacado el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

De momento, en este barrio vivirán alrededor de 30.000 personas que también necesitan que su barrio esté acompañado de servicios.

"La vivienda no lo puede ser todo, hay que ofrecer servicios a los ciudadanos, dotarles de equipamientos y servicios públicos de calidad", ha sentenciado Carabante.

Por eso, la actividad económica del suelo es algo fundamental y el consistorio será un "facilitador de la inversión en suelo productivo", ha remarcado.

Con el foco puesto en los ciudadanos el delegado ha resaltado que será "uno de los puntos de encuentro de ciudadanos donde no solo acudirán a comprar, sino también a divertirse y relacionarse".

Algo que se traducirá en aproximadamente 1.500 empleos y que contribuirá a crear oportunidades a las personas "que vengan a esta zona de Madrid".

162 millones y 70.000 metros

Este nuevo centro comercial pretende convertirse en un centro "dinamizador del territorio".

En total consta de una superficie de 214.000 metros cuadrados, de los que se pueden edificar casi 70.000 metros.

Algo que supone todo un reto para OMO Retail, ya que según Olivié, "escapa de lo que solemos hacer habitualmente".

"Quisimos plantearlo de una forma en la que no aprovechamos toda la edificabilidad, pero sí construimos un desarrollo que fuese más cómodo y sencillo para el ciudadano".

Así se abrirán más de 50 locales y contará con un amplio espacio de aparcamiento para dar cabida a 2.850 plazas para estacionar vehículos.

Un proyecto de futuro

Sin duda, se trata de un proyecto de "presente y de futuro" debido a que esta zona de Madrid está en su máximo desarrollo urbanístico debido a la construcción de barrios como Los Cerros, El Berrocal, Los Callejones o El Cañaveral.

Así, este parque comercial pretende ser el que "el día de mañana de servicio a miles de familias que se instalen en esta zona".

Y, es que, se sitúa en un emplazamiento inmejorable debido a su conectividad con los accesos desde la M-45.

En este momento, no hay ningún otro espacio comercial de estas características en las inmediaciones, por lo que responderá a una de las necesidades de los vecinos.

"La intención es conseguir que los vecinos tengan una compra fácil y cómoda viniendo aquí".

Y, es que, este ambicioso proyecto de una gran envergadura ha desafiado en primer lugar a Home Retail, ya que reconocen que se plantearon "un proyecto mucho más pequeño" y aseguran que ni en sus "mejores sueños" hubiesen pensado en "llegar a invertir 162 millones de euros".

Sin embargo, siempre han querido contar con el respaldo de los propios usuarios, de los miles de vecinos y familias que harán uso de este parque comercial. Por eso, desde la Asociación de Vecinos de El Cañaveral les "han estado apoyando desde el primer momento".