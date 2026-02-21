Ya ha entrado en vigor: los nuevos billetes de transporte público en Madrid que la EMT ha lanzado por solo 1,80 euros

Las claves nuevo Generado con IA Madrid ha lanzado el nuevo billete 'BicibúsEMT', que permite combinar viajes en autobús y bicicleta pública por 1,80 euros. El billete ofrece viajes ilimitados durante 90 minutos, aunque el uso de la bicicleta está limitado a 30 minutos. El billete es virtual, se adquiere y valida desde la app de EMT o Madrid Mobility 360, y no requiere soporte físico. La iniciativa busca simplificar la movilidad y fomentar el uso combinado de transporte público en la capital.

Moverse por ciudades tan grandes como Madrid no es una tarea sencilla. Sin embargo, si lo hacemos en transporte público, todo se vuelve más fácil. La capital puede ser un laberinto sin salida o un tablero de puntos que unir como si fuéramos un niño que dibuja una composición de colegio. Y lo segundo es gracias al correcto funcionamiento que tienen la mayoría de los servicios de la EMT.

Aun así, hay personas que no terminan de tener del todo claro cómo utilizar los diferentes servicios. Bien porque no son de Madrid o no llevan mucho tiempo, o bien porque siguen viendo muy complicado eso de tener que aprenderse líneas de autobús, planos de Metro o incluso hacerse un callejero mental para poder disfrutar de BiciMad.

Como moverse ya tiene sus complicaciones, la Empresa Municipal de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid han decidido intentar simplificar todo lo que hay alrededor de esta movilidad. Y uno de los grandes ejemplos es la gestión de los billetes necesarios para utilizar las diferentes formas de transporte.

Desde hace unos años, Madrid pide a gritos una simplificación en el cobro de estos servicios, un proyecto en el que Ayuntamiento y Comunidad avanzan de la mano. De hecho, recientemente ha entrado en vigor uno de los mayores adelantos posibles, unos nuevos billetes que permiten combinar de manera eficiente viajes rápidos en autobús y BiciMad.

Además de ahorrar tiempo y de adentrarnos en un universo de gestiones más sencillas, también conseguiremos ahorrar dinero con nuestros viajes. Los autobuses de la EMT y BiciMad son dos de las modalidades de transporte más utilizadas en la capital. Ahora, los madrileños podrán combinar sus billetes de ambos en uno solo para sus trayectos por la gran urbe.

¿Nuevos billetes de transporte público?

Ya ha entrado en vigor la nueva forma de movilidad que tienen disponible los madrileños. Más barata y, sobre todo, más sencilla de poner en marcha. Los nuevos billetes que permiten usar de manera combinada el autobús y las bicicletas públicas ya están en marcha y sirve para realizar trayectos conectados entre sí por los 21 distritos de la capital.

El nombre recibido es 'BicibúsEMT' y tiene un coste de solo 1,80 euros. Con él podremos realizar viajes ilimitados durante 90 minutos combinando los autobuses de la empresa municipal de transportes y el servicio de bicicleta pública eléctrica Bicimad.

Sin embargo, la única limitación es que solo podremos estar un máximo de 30 minutos sobre las dos ruedas por este coste.

Este lanzamiento supone una especie de ampliación del título TransBUS que ya vio la luz hace 4 años. Sin embargo, ahora se amplía el tiempo de uso de 60 minutos a 90 minutos y añade la posibilidad de combinar el autobús con la bicicleta, en un intento de fomentar el uso del transporte público.

¿Cómo funcionan estos nuevos billetes?

Estos billetes son un servicio de cuenta atrás que comienza a contar desde el primer uso o desde su validación, la cual puede llegar subiéndose al bus o desbloqueando una bicicleta del servicio público. En ambos casos, la validación se puede hacer a través de un código QR. Pero para las bicicletas también está disponible el servicio de NFC o introduciendo la matrícula en la app.

Este nuevo 'BicibúsEMT' también permite realizar dos trayectos en bicicleta. En ese caso se aplica una tarifa de simplemente 1 euro. Pero tiene una particularidad, ya que no es un billete físico, sino que es virtual. Este se puede adquirir desde la app de EMT y también desde elwallet de la aplicación Madrid Mobility 360.

Para ello solo tenemos que activar la tarjeta virtual del servicio. Además, todo el proceso es digital, pero muy sencillo, y no requiere soportes físicos ni gestiones adicionales. Accedes y en segundos ya está disponible para ser usado.

Y para poder aprovechar al máximo este nuevo servicio bastará solo con seguir unos sencillos trucos. Lo primero, planificar nuestra ruta para optimizar tiempo. Después, aprovecharse de BiciMad para llegar hasta donde los autobuses no lleguen. Y por último, activar nuestro billete en el preciso instante en el que comenzamos nuestro trayecto para aprovechar al máximo los 90 minutos.