La renovación de este lujoso barrio le cuesta 4 millones al Ayuntamiento de Madrid: 100 casas y parcelas deportivas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha invertido cerca de 4 millones de euros en la renovación del distrito de Salamanca. El proyecto incluye 13.500 metros cuadrados de nuevo viario público, 470 metros cuadrados de zonas verdes y la construcción de 100 viviendas. La remodelación incorpora 150 plazas de aparcamiento, 96 árboles nuevos, zonas de juegos infantiles y tecnología led eficiente. Se han habilitado tres parcelas residenciales y cuatro parcelas deportivas, sumando 33.000 metros cuadrados para actividades deportivas.

Madrid sigue creciendo. Una ciudad que quiere ser referencia en el mundo no puede quedarse parada ni un segundo y eso es algo que José Luis Martínez-Almeida tiene grabado a fuego, no solo en su mente, sino también en su programa político. Por ello, la capital de España ha entrado en una fase de gran remodelación para adaptarse a los nuevos tiempos.

Y es que además de su importancia histórica, de su valor cultural y de sus enormes capacidades, Madrid necesita ser una ciudad adaptada al siglo XXI, a la vanguardia europea y a los estándares de modernidad y accesibilidad que demanda una de las urbes con mayor crecimiento del planeta en los últimos años.

Es por ello que, recientemente, muchas zonas de Madrid se han ido remodelando y reformando, adaptándose a esos nuevos tiempos y subsanando así algunas deficiencias propias del paso del tiempo. Además, dentro de este proyecto de renovado de imagen y funcionalidades, tienen cabida tanto los barrios más humildes como los más selectos de la capital.

Pero también los más castizos, como sucede con el distrito de Salamanca, el cual ha pasado por un profundo proceso de remodelación. Este es un proyecto de urbanización promovido por la Junta de Compensación Club Santiago y que ha contado con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.

Un plan de renovaciones que ha tenido un coste cercano a los 4 millones de euros y que otorga al distrito de Salamanca 13.500 metros cuadrados de nuevo viario público y 470 metros cuadrados de zonas verdes. Además, la finalización de estas obras dará una nueva oportunidad habitacional con la construcción de viviendas y la creación de zonas deportivas.

El nuevo barrio de Salamanca

El nuevo distrito de Salamanca ha visto la luz. Ya están finalizados los trabajos de remodelación de esta conocida zona de Madrid tal y como ha confirmado Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos, y Cayetana Hernández de la Riva, concejala del distrito, quienes visitaron la urbanización Club Santiago donde se han llevado a cabo los principales trabajos.

Los vecinos de esta zona dispondrán de 13.500 metros cuadrados de nuevo viario público y 470 metros cuadrados de zonas verdes, las cuales vendrán a completar la construcción de 100 nuevas viviendas en la zona. Un proyecto que ha contado con una inversión de 3,9 millones de euros.

La principal actuación ha consistido en completar la urbanización de la calle de José María Sánchez Silva hasta la avenida de Bonn, mientras que de ese punto hasta la avenida de la Guindalera se ha creado la nueva calle de Luis Carandell.

El proyecto ha supuesto también la creación de 150 plazas de aparcamiento, la plantación de 96 nuevos árboles y la instalación de 32 puntos de luz led de alta eficiencia energética, 35 bancos, tres zonas de juegos infantiles y una fuente de agua potable.

Además, el ámbito está compuesto por tres parcelas residenciales colectivas con 9.700 metros cuadrados de edificabilidad y capacidad para unas 100 viviendas. A ellas, se suman cuatro parcelas con uso dotacional deportivo con una superficie de 33.000 metros cuadrados y una edificabilidad de 16.500 metros cuadrados.