La inversión récord de Almeida para generar "nuevas instalaciones deportivas": 410 millones en 2.000 iniciativas

El Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 410,5 millones de euros en dotaciones deportivas municipales desde 2019. Así lo ha explicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la visita que realizó este martes al Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa, junto a la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, además de concejales de varios distritos.

Almeida ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con que “la práctica deportiva nos alcance a todos”. En este sentido, ha subrayado que Madrid dispone de “un programa de infraestructuras y equipamientos deportivos” que permite que pequeños y mayores podamos “practicar deporte de acuerdo con nuestras condiciones y capacidades”.

Asimismo, el alcalde ha puesto el acento en el esfuerzo inversor realizado en los últimos años ante la necesidad de “generar nuevas instalaciones” y de actuar sobre la red existente mediante “un esfuerzo presupuestario extraordinario” que ha convertido a la ciudad en “una de las grandes capitales mundiales del deporte”, de la que “podemos sentirnos orgullosos”. Una apuesta que, como ha recordado, se refleja en que “no hay un equipo de Gobierno que haya invertido más en los últimos 30 años en equipamientos e infraestructuras deportivas”. Un compromiso cumplido, ha subrayado el alcalde, ya que “somos especialmente conscientes de la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad” la práctica deportiva.

El Área de Obras y Equipamientos ha invertido 271,9 millones de euros, de los que 195,8 millones corresponden a la reforma de más de medio centenar de equipamientos deportivos, prestando especial atención a las piscinas de verano (69,9 millones de euros), a las piscinas climatizadas (27,2 millones de euros) y a los pabellones deportivos (7,8 millones de euros). A ello hay que sumar la construcción de nuevos equipamientos deportivos, para lo que se ha destinado un presupuesto de 76,1 millones de euros. Madrid cuenta con 12 nuevas dotaciones deportivas municipales desde que Almeida es alcalde y en la actualidad se están construyendo otras cinco.

Almeida hace balance de la inversión del Ayuntamiento en equipamientos deportivos municipales.

Por su parte, las 21 juntas municipales de distrito y el Área Delegada de Deporte suman una inversión de 138,6 millones de euros destinados a reformas, construcción de nuevas instalaciones deportivas básicas y trabajos de mantenimiento.

2.000 actuaciones de mejora

Desde 2019, el Consistorio ha llevado a cabo más de 2.000 actuaciones de mayor o menor entidad, encaminadas a la mejora de las dotaciones deportivas municipales de la ciudad. Estas intervenciones, por valor total de 334,4 millones de euros, atienden al grado de deterioro que pueden presentar los edificios, para lo que es fundamental el trabajo de los técnicos municipales, y a las peticiones de los propios usuarios.

Gran parte de la inversión realizada se ha destinado a renovación de instalaciones ocultas a la vista de los usuarios, pero cuyo correcto funcionamiento es imprescindible para que estos centros puedan continuar prestando su servicio con la calidad que merecen los madrileños.

Entre las intervenciones realizadas, destacan la renovación de elementos constructivos e instalaciones que han llegado al final de su vida útil como instalaciones eléctricas, fontanería, máquinas deshumectadoras y sistemas de depuración y de climatización, así como la introducción de mejoras para facilitar los trabajos de conservación y mantenimiento ordinario como la creación de galerías subterráneas en las piscinas que facilitan la detección y reparación de posibles fugas.

Instalaciones más accesibles

Las reformas también incluyen mejoras de la accesibilidad, con la creación de itinerarios accesibles, sustitución de ascensores o construcción de rampas. Además, se busca una mayor sostenibilidad y un menor consumo energético mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, la sustitución de calderas de gas por aerotermia, el cambio de luminarias por luces led o la implantación de sistemas para la reutilización de aguas pluviales. Asimismo, se pone especial atención en la adaptación de los equipamientos a las nuevas demandas de los usuarios para facilitar nuevas prácticas deportivas, como la creación de espacios para ejercicios al aire libre o la instalación de CuboGym.

En definitiva, los trabajos suponen la modernización de los equipamientos municipales para adaptarlos a los estándares actuales y mejorar así la experiencia de los usuarios.