Ya es oficial: el Ayuntamiento de Madrid devolverá los puntos del carné por multas mal notificadas a estos conductores

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid deberá devolver los puntos del carné a conductores sancionados por multas mal notificadas, tras una sentencia judicial. La sentencia obliga también al Consistorio a pagar 300 euros en costas judiciales al automovilista afectado por una sanción mal comunicada. La resolución judicial sienta un precedente que podría beneficiar a más de 10.000 conductores con casos similares en Madrid. La notificación de multas a través del BOE se considera insuficiente salvo en casos excepcionales, según la sentencia.

Uno de los asuntos que más debate genera en la ciudad de Madrid es el tráfico. La gran cantidad de vehículos, especialmente coches, que hay en la capital, hace que cada mañana las carreteras se colapsen. Los madrileños pierden en las diferentes vías un valioso tiempo que nunca recuperan. Por si fuera poco, durante épocas como el invierno, esto se acentúa debido a las condiciones climatológicas adversas.

Enfados, viajes ineficientes, pérdidas de tiempo superiores a una hora y dinero que se va de nuestro bolsillo es la rutina habitual de muchos conductores en Madrid cada mañana. Una situación que se extiende a otros momentos del día y que se entrelaza con otros problemas que sufren estos conductores como son las multas de tráfico.

Estas son sin duda alguna las grandes enemigas de los conductores junto con el elevado precio de la gasolina. Para los madrileños y para el resto de españoles. Sin embargo, la capital vive una situación un tanto especial, ya que las restricciones de circulación, en gran medida por motivos medioambientales, han sido un arduo tema de debate que ha generado el descontento de buena parte de la sociedad.

No obstante, a veces la fortuna y la Justicia y le sonríen a los ciudadanos y le dan la espalda a las instituciones. Y eso es lo que ha sucedido ahora con una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº29 de Madrid, que ha señalado al Ayuntamiento de la capital por una multa que no había sido bien notificada.

Muchas de las multas que se ponen en la ciudad y su entorno cada día están relacionadas con esas famosas Zonas de Bajas Emisiones, las cuales suponen una importante fuente de ingresos para el Consistorio. Sin embargo, no son las únicas infracciones a través de las que recaudan grandes sumas de dinero, ya que las denuncias de tráfico superan los dos millones y medio cada año.

Condena al Ayuntamiento de Madrid

Este tipo de multas tienen una doble vertiente negativa. Por un lado, suponen una pérdida de dinero importante. Y por otro, en los casos más graves, también llevan aparejada una pérdida de puntos. Estas suelen girar en torno a dos motivos principalmente. O un exceso de velocidad o saltarse un semáforo. Estas últimas acarrean la pérdida de 4 puntos.

Sin embargo, el hecho de ser multados requiere de la realización de un proceso escrupuloso y riguroso. Si no, el infractor está en todo su derecho de reclamar la invalidez de esa sanción. Y eso es lo que ha pasado con este conductor que ha recurrido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que le devuelvan los puntos irregularmente retirados.

El motivo era que la multa no había sido debidamente justificada, algo por lo que el Ayuntamiento de Madrid, además, deberá pagar 300 euros al automovilista en concepto de costas judiciales. Esta es la primera sentencia que se produce en un caso de este tipo.

Sin embargo, sirve para sentar un importante precedente jurídico que pone en espera a otros 10.000 conductores a los que se les abre la posibilidad de recuperar sus puntos. Todo nació de la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Madrid por una multa de 200 euros por rebasar un semáforo en rojo.

No obstante, esta nunca había llegado a su conocimiento. De lo que sí tuvo conocimiento es de que el Ayuntamiento de Madrid había gestionado la retirada de 4 puntos de su saldo en el registro de conductores de la DGT. En un primer momento, la Agencia Tributaria de Madrid denegó el recurso al asegurar que la multa se había notificado a través del BOE.

Por eso, el infractor tuvo que poner una nueva reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, estamento que ya sí consideró que la sanción no fue legal ni reglamentariamente notificada, anulando así la multa económica. Sin embargo, no se accedió a la petición de la devolución de los puntos por parte del Ayuntamiento al considerarse que la resolución del tribunal solo afectaba a la parte económica de la multa.

No obstante, poco después, la resolución judicial obligó a la restitución de los puntos detraídos porque "se razona que la notificación de la resolución sancionadora al recurrente no se practicó en debida forma, por lo que no devino eficaz, y por ende la sanción no fue firme, lo que impedía la ejecución de la multa", tal y como recoge vozpópuli.

El fallo derivó en la anulación de la sanción, obligando a la Dirección General de Tráfico a la reposición de los 4 puntos en el carné de conducir del afectado. Mario Arnaldo, presidente de AEA, grupo de letrados de la organización de defensa de los conductores, afirma en declaraciones recogidas por el citado medio que "esta sentencia supone un importantísimo precedente jurídico por cuanto supone desmontar el argumento que, desde hace casi 20 años, vienen utilizando algunos ayuntamientos, e incluso por la DGT, para anular solo la parte económica de una multa mal tramitada y no devolver los puntos".

Aunque no pase en la mayoría de casos, la pérdida de puntos también supone, a la larga, una manera de recaudar fondos, ya que suele ir acompañada del pago de diferentes cursos para la recuperación de los mismos.

Además, notificar multas a través de boletines oficiales nunca puede ser un sistema efectivo, solo en casos muy excepcionales ya que "a nadie se le puede obligar a leerlos a diario para ver si su nombre aparece o no publicado". Esta decisión supone un precedente muy importante que pone sobre aviso a más de 10.000 conductores que podrían correr la misma suerte.