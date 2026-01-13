El nuevo barrio de Madrid con 14.000 casas que ya es una realidad tras casi 30 años y "condiciones duras"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un encuentro informativo sobre el fin de las obras en Valdebebas este lunes. Jesús Hellín / Europa Press

El barrio de Valdebebas en el distrito madrileño de Hortaleza ya está oficialmente terminado. Tras la recepción del Ayuntamiento de la capital este lunes de la última vía pendiente -la calle 51-, se han finalizado sus obras en un acto presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Han sido 28 años los que ha tardado desde que comenzara a planificarse y 20 de la primera piedra. Este acontecimiento ha sido conmemorado en dicho evento institucional con la también presencia del presidente de la Junta de Compensación de Valdebebas, César Cort, así como la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y otros representantes del Gobierno de la ciudad.

El proyecto, iniciado en el año 1998 y con la primera piedra colocada en 2006, cuenta con más de 10 millones de metros cuadrados de superficie, de los cuales cinco son zonas verdes, y ya alberga a más de 30.000 personas.

Almeida ha asegurado que este plan "muere de éxito", ya que considera que la Junta "ha conseguido cumplir ejemplarmente sus obligaciones contra viento y marea", pero ha reconocido que, en el futuro, es necesario llegar a resultados "en menos tiempo".

Según ha detallado César Cort en declaraciones recogidas por Europa Press, el desarrollo de las obras de urbanización de Valdebebas ha estado marcado por "condiciones atípicamente duras".

Así, ha mencionado "reiteradas caídas del planeamiento por sentencias del Tribunal Supremo" o "la paralización en la concesión de licencias y la falta de tramitación de expedientes", algo que las ha llevado a demorarse 28 años.

El alcalde ha achacado los contratiempos durante el progreso del proyecto a "vicisitudes administrativas" y "decisiones desafortunadas del pasado", refiriéndose al mandato de Manuela Carmena (de Ahora Madrid), aunque ha abogado por hacer un "ejercicio de autocrítica".

No obstante, Almeida ha alabado el trabajo de la Junta de Compensación en Valdebebas, y ha señalado que infraestructuras como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la futura Ciudad de la Justicia, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el próximo circuito de Fórmula 1 son posibles "gracias a la labor" de esta en los terrenos que gestiona.

Cort ha explicado que "en pocos meses" se iniciará, de mano del Ayuntamiento, la fase de liquidación "más compleja que jamás haya existido", que afectará a más de 6.500 propietarios y 13.000 fincas.

Equipamientos de Valdebebas

Con más de 10 millones de metros cuadrados de superficie, se trata de un ejemplo de planificación avanzada que integra cerca de 14.000 viviendas -más de la mitad de ellas protegidas-, amplias zonas verdes, avenidas abiertas y espacios que fomentan una movilidad sostenible.

Se han integrado en ella el parque forestal Valdebebas-Felipe VI, uno de los mayores pulmones verdes de la ciudad, junto con el parque Princesa Leonor y las instalaciones deportivas básicas dotadas de rocódromo y pistas polideportivas al aire libre. Estas "refuerzan la estrategia municipal de impulsar una ciudad más saludable y conectada con el entorno natural", como argumentan desde el Consistorio.

A ello se suman otras infraestructuras como el nuevo Centro Cultural Alfonso Ussía, el Hospital Isabel Zendal, el Puente de la Concordia que conecta con la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre la carretera M-12, el intercambiador de transportes o la Ciudad de la Justicia.