El nuevo barrio construido por el Ayuntamiento de Madrid que será la zona más deseada para alquilar: 52 pisos y 15 millones

Arranca el año 2026 y la ciudad de Madrid no pierde su fuerza habitual. La capital de España crece por todos sus flancos para intentar paliar una problemática que ha provocado que los precios se hayan disparado de manera casi insoportable. Una situación que no solo afecta a las compras, sino también a los alquileres.

Y es que en estos momentos, en ciudades como Madrid, pagar un alquiler es casi más caro que una hipoteca en determinados barrios. Por ello, muchas personas ya no pueden plantearse ni lo uno ni lo otro. Ante esta situación, instituciones como el Ayuntamiento de la capital intentan ponerle solución mediante fórmulas que faciliten el acceso a la vivienda.

Una de las más habituales es la salida de viviendas para alquiler sostenible, las cuales abren una puerta muy útil para todas aquellas personas que en condiciones normales no pueden acceder a una vivienda por falta de ingresos. Por ello, de manera periódica, suelen salir promociones de viviendas de este tipo. Sin embargo, en este caso, estas casas tienen una particularidad especial.

En total, el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que en el año 2026 darán comienzo las obras para la construcción de hasta 2.500 nuevas viviendas de alquiler asequible. Un proyecto da continuidad a uno de los programas más importantes de todos los que ha iniciado su equipo de Gobierno, ya que muchas de ellas se realizarán con módulos 3D prefabricados, reduciendo los plazos de creación.

Teniendo en cuenta todos los proyectos en marcha en diferentes fases serán 22 las nuevas promociones que verán la luz en seis distritos de la capital este año. Sin embargo, por encima de todas ellas se sitúa una que verá la luz muy pronto y que incluso ha recibido la visita del alcalde. Se trata de la promoción Iberia Loreto 1, ubicada en el distrito de Barajas.

¿Cómo es el nuevo barrio que crece en Madrid?

Madrid sigue creciendo y lo hace en diferentes vertientes. Y una de ellas es la municipal. Desde el Ayuntamiento de Madrid han lanzado en varios programas proyectos de construcción de nuevas viviendas, muchas de las cuales están destinadas a alquiler asequible.

Así pues, durante el año 2026 serán un total de 2.500 las nuevas construcciones que pasan a engrosar esta cuenta. Una de las promociones más importantes será Iberia Loreto 1, situada en Barajas, y que ha contado con una inversión de 15 millones de euros, los cuales han salido íntegramente de las arcas municipales.

En total son 52 viviendas, cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres, con 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas. Esta promoción destaca por ser la primera de la empresa municipal construida con sistemas industrializados en madera.

Además, gracias a esta técnica, ha visto la luz muy pronto, ya que se ha construido en tan solo 17 meses. Tras este éxito, la empresa municipal va a dar un salto decisivo impulsando la construcción de cerca de 800 nuevas viviendas desarrolladas con este sistema. Madrid seguirá avanzando en la construcción pública industrializada porque permite acortar plazos, reducir el impacto ambiental y ofrecer viviendas más eficientes y confortables a los madrileños.

En total van a ser más de 760 nuevas viviendas públicas las que se edifiquen mediante estas técnicas. Del total, 170 se levantarán en los distritos de Barajas, Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas y las 600 restantes, integradas en el Plan Suma Vivienda, se construirán, mediante fórmulas de colaboración público-privada, en el distrito de Vicálvaro. Concretamente, en Los Ahijones y Los Berrocales.

Las nuevas viviendas de alquiler asequible van a llegar a muchos barrios de la capital, ya que estas 2.500 casas, pertenecientes a 22 promociones diferentes, van a estar ubicadas en los distritos de Barajas, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro y Villa de Vallecas. De ellos, 1.600 pisos forman parte de la primera fase del Plan Suma Vivienda de EMVS Madrid.

Desde la llegada de Almeida al poder ya son 69 promociones de este tipo las que han sido aprobadas, sumando un total de 9.290 viviendas, con una inversión global de 1.456 millones de euros. De esta forma, la empresa municipal se convertirá en la primera promotora de vivienda pública en España