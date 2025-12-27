Malas noticias, madrileños: las personas que achatarraron su vehículo sin etiqueta de Madrid 360 no serán indemnizadas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado indemnizar a quienes achatarraron su vehículo sin etiqueta de Madrid 360, pese a las moratorias que permitirán circular a esos coches en 2026. La decisión ha provocado un enfrentamiento político, especialmente con Vox, que denuncia el perjuicio económico y moral para los afectados y ha llevado el asunto a la Justicia. El Consistorio defiende que Madrid 360 ha mejorado la calidad del aire y repartido 111 millones en ayudas para la transición de vehículos. Desde la oposición se reclama facilitar la electrificación y apoyar a quienes aún mantienen coches antiguos, señalando la falta de puntos de recarga en la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra inmerso en varias batallas que implican de manera directa a su ciudadanía. Una de ellas, seguramente la más preocupante, es la subida de los precios de la vivienda. Una contienda para la que no parece haber solución por el momento.

Sin embargo, no es la única, ya que otra que toca muy de cerca a los madrileños son los problemas con la tasa de basuras y con la recogida de residuos de las calles. No obstante, otro de los temas que se encuentra más candentes actualmente tiene que ver con una vieja batalla del Consistorio madrileño, incluso desde antes de la llegada de José Luis Martínez-Almeida.

Se trata de la Zona de Bajas Emisiones, también conocida como Madrid 360, la cual ha traído de cabeza a los dos últimos ejecutivos que han estado al frente de la capital de España. En los últimos días se han producido novedades en este aspecto dejando malas noticias para los madrileños.

Concretamente, el Ayuntamiento del Pleno de Madrid ha rechazado indemnizar a las personas que achatarraron su vehículo sin etiqueta pensando que no podrían circular por Madrid en los años 2025 y 2026 por culpa de las restricciones municipales. Sin embargo, se han aprobado moratorias que sí lo permitirán, ocasionando un grave perjuicio.

Esta es una grave consecuencia que ha añadido otra página oscura a la ya criticada carpeta de Madrid 360, una medida que no ha parado de generar conflictos desde su salida a la luz. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid tiene la necesidad de solucionar este conflicto.

¿Qué va a pasar con Madrid 360?

Hay miles de madrileños que tienen un problema. Son aquellos que decidieron achatarrar su vehículo por no disponer de etiquetas ante las restricciones de Madrid 360, motivo por el cual no podrían circular por la capital.

Sin embargo, se han aprobado moratorias que sí hacen posible que estos coches circulen en el año 2026. Por ello, los conductores afectados pedían indemnizaciones que paliaran la pérdida de su vehículo útil. Petición que ha sido rechazada por el Ejecutivo de Almeida y que ha provocado un choque frontal con Vox.

De hecho, Javier Ortega Smith, portavoz de la formación de la calla Bambú, apeló al "daño económico y moral para miles de madrileños" a los que "se les ha restringido la libertad". De hecho, Vox incluso llevó las ZBE ante la Justicia en un proceso que aún no se ha resuelto y que se encuentra en el Supremo.

Según Ortega Smith, la Constitución recoge que los ciudadanos "tienen derecho a ser indemnizados" por "las lesiones que sufran sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". En su defensa y en la de los conductores afectados, aseguró que los vehículos achatarrados "cumplían los requisitos técnicos", así como trámites mínimos y obligatorios como tener la la ITV en regla, pagar impuestos y seguro vigente.

Por el contrario, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento, defendió que Madrid 360 "ha cumplido los objetivos, que era mejorar la calidad del aire y ser capaces de mantener las necesidades de movilidad de los ciudadanos" porque se ha podido "conciliar la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica y también la social".

Además, ha destacado que se han repartido hasta 111 millones en ayudas a las personas que han cambiado su vehículo con el objetivo de "ayudar a las familias y a las empresas en esa transición".

Por su parte, Ignacio Benito, del PSOE, propuso al Ayuntamiento de Madrid que estudiara el caso de las 12.000 personas que "siguen con su coche viejo" en Madrid para que sean ayudadas a hacer ese famoso cambio. "Les doy una pista, los coches eléctricos necesitan puntos de recarga y estos se cuentan con los dedos de una mano. Democraticen la electrificación de la ciudad y facilitarán las cosas a miles y miles de madrileños".

Finalmente, desde Más Madrid se acusó a Vox de "negacionismo, hipocresía y desfachatez" al lanzar una propuesta "disfrazada de defensa de los intereses económicos de la población más vulnerable". Esther Gómez decía: "No nos engañan ustedes, se las dan de defender a los más vulnerables, pero actúan contra los intereses de las familias trabajadoras. Son ustedes una estafa. Desde Más Madrid sí que defendemos el interés general de toda la población, que no es otro que el de proteger la salud de los madrileños y utilicen o no el coche, tengan coche o no".