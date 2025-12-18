La 'nueva' plaza del centro de Madrid con más superficie peatonalizada: 3.105 m2 de espacio y cambios en el tráfico

Recreación de la reforma de la plaza de Jacinto Benavente desde la calle de Carretas. Ayuntamiento de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA La plaza de Jacinto Benavente en el centro de Madrid será remodelada, ampliando la superficie peatonal a 3.105 m2 e invirtiendo 9,5 millones de euros. El proyecto afectará a 10.044 m2, incluyendo la plaza y tramos de las calles Carretas, Bolsa, Atocha y Doctor Cortezo, modificando la circulación y el acceso al aparcamiento. Se incluirán nuevos parterres ajardinados, un Centro de Movilidad Sostenible, una gran pérgola con difusores de agua y mejoras para la seguridad y accesibilidad peatonal. La intervención forma parte de la renovación de varias plazas del centro, como Matute y Tirso de Molina, y cuenta con la aprobación de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

Ya son 35 las plazas que han sido transformadas desde que el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llegó al poder en 2019. Una más -y de las más populares- se unirá a estas en los próximos meses.

Y es que se trata de la céntrica plaza de Jacinto Benavente, muy cerca de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Un punto neurálgico donde convergen calles importantes como Atocha, Carretas y Huertas y donde se encuentra el conocido Teatro Calderón.

Este jueves el Ayuntamiento de la capital ha aprobado el proyecto de remodelación de este entorno. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

"Es una plaza que se encuentra en una situación de deterioro que hace que haya que hacer una inversión importante para configurar la movilidad, hacerla más peatonal y rehabilitarla", ha detallado la portavoz.

Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos y comenzarán tras la Navidad. Suponen una inversión de 9,5 millones de euros y se extenderán hasta la primavera de 2027.

La transformación

El proyecto abarca una superficie de 10.044 metros cuadrados. En ellos se incluye la propia plaza de Jacinto Benavente, la calle de Carretas, la calle de la Bolsa (en una longitud de 39 metros), la calle Atocha (144 metros), la intersección con la calle Concepción Jerónima y la calle Doctor Cortezo (35 metros).

La remodelación supondrá la ampliación de la zona peatonal de esta ubicación. Algo que permitirá únicamente un vial de circulación en dirección hacia la calle de la Cruz para los vehículos -tanto transporte público como otros autorizados-. Asimismo, se eliminará una de las dos dársenas de autobuses (la interior), por lo que se reubicarán sus paradas.

Recreación de la plaza de Jacinto Benavente desde la calle de Atocha. Ayuntamiento de Madrid

Esta intervención supondrá varios cambios en el tráfico de la zona. De esta forma, se anulará la salida del túnel de la calle del Doctor Cortezo hacia la calle de la Cruz, cuya rampa se utilizará únicamente como acceso al aparcamiento subterráneo. Esto implicará que la única salida del aparcamiento será la existente en la calle de Concepción Jerónima.

Además, se cerrará la entrada al aparcamiento desde la calle Atocha. "Esto mejorará la seguridad vial del peatón y la fluidez de la circulación de la calle Atocha al evitarse los giros y las posibles esperas de entrada al aparcamiento", como indican desde el Consistorio. Lo que implica dejar una única entrada al aparcamiento desde la calle del Doctor Cortezo.

Asimismo, aseguran que se mejorará la seguridad en el paso de peatones que permite cruzar la calle Atocha, que se ampliará para absorber la gran intensidad de movilidad peatonal que soporta.

Por otra parte, se construirá un parterre que integrará el nivel de superficie con el de la planta -1 del aparcamiento subterráneo. Será una infraestructura que se convertirá, a través de un proyecto específico e independiente, en un Centro de Movilidad Sostenible.

Plaza de Jacinto Benavente, en pleno centro de Madrid. Madrid Film Office (Ayuntamiento de Madrid)

Como señalan desde el Ayuntamiento, el parterre tendrá un plano inclinado con vegetación y arbolado que comunicará la calle de Carretas con el primer sótano de la plaza. Incorporará una escalera equipada con un carril para transportar bicicletas y un ascensor que comunicará los distintos niveles. También permitirá una gran entrada de luz en el aparcamiento y servirá para la integración paisajística de los núcleos de comunicación vertical al norte de la plaza.

Por otra parte, las calles Atocha, Concepción Jerónima y Doctor Cortezo, donde no se restringirá el tráfico, se delimitarán con bordillo elevado. Se implementará un carril auxiliar que comunicará la calle Atocha con la calle de la Cruz y se dedicará a microbuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), flanqueado por cuatro parterres.

Planta de la remodelación de la plaza de Jacinto Benavente. Ayuntamiento de Madrid

También se habilitará el vial peatonal que unirá la calle de la Bolsa con la plaza del Ángel y que podrá ser usado ocasionalmente por vehículos de emergencia y servicios. Todos ellos estarán también construidos en plataforma única con el resto de la plaza.

Esto dará como resultado que en total se cuente con una superficie de 3.105 metros cuadrados dedicados exclusivamente al peatón y al arbolado. Con un pavimento mayoritariamente en granito de diversos formatos, se integrarán ocho parterres ajardinados y arbolados. En ellos se respetará el arbolado existente de mayor porte y se plantarán nuevos árboles y arbustos.

Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura situada bajo rasante (rejillas de metro, de aparcamiento y de centro de transformación, trampilla de salida de emergencia...) se integrarán a cota en la superficie de la plaza. Los elementos que no cumplen esta condición (petos de escalera, ascensor y cuatro chimeneas de ventilación) se diseñarán para que su solución formal se armonice con las arquitecturas que pertenecen al ámbito.

Asimismo, el proyecto incluye nuevas instalaciones en el ámbito de la plaza. En este sentido, se colocará una gran pérgola en el centro de la plaza con una cubierta quebrada que hará referencia a la huella del antiguo caserío que dominaba el espacio de la plaza.

Además de generar sombra, contará con difusores de agua pulverizada en los meses de más calor. Este elemento tendrá una doble función: por un lado, ofrecerá una importante mejora medioambiental del espacio, "ya que por la presencia del aparcamiento no es posible la plantación de arbolado en la parte central de la plaza" y, por otro, conferirá identidad a un espacio desestructurado.

Los trabajos incluirán, además, la adecuación de las dos rampas existentes en las calles Concepción Jerónima y Doctor Cortezo y la rehabilitación de toda la estructura del aparcamiento, "que presenta un estado obsoleto". La renovación integral del aparcamiento se completará mediante un proyecto posterior que ejecutará EMT para renovar todas las instalaciones una vez concluidas las obras de restauración de la estructura.

Las plazas del centro

La intervención cuenta con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Supone la última fase de la ordenación que incluye las remodelaciones de otras dos céntricas plazas: la de Matute y la de Tirso de Molina.

La de esta primera ya se ha ejecutado, mientras que la finalización de la segunda está prevista para la próxima primavera. Además, en otros distritos, en estos momentos, se encuentran en remodelación otras siete: Rastrillo (Centro), Chamberí, Dalí (Salamanca), Julián Marías, José Luis Hoys, Tizas e Hidrógeno (Usera).