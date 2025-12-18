El cambio en el callejero de Madrid: las 120 nuevas calles con nombres como Ibáñez, Prats o Quique Sanfrancisco

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado más de 120 nuevos nombres de calles en los barrios de Los Berrocales y Los Ahijones, en el distrito de Vicálvaro. Las nuevas denominaciones homenajean a periodistas, municipios de la Comunidad de Madrid y figuras de la cultura y el patrimonio local. Entre los nombres asignados figuran los de Joaquín Prats, Concha García Campoy, Jesús Hermida, Francisco Ibáñez y Quique Sanfrancisco. También se recuperan nombres históricos y rurales propuestos por la Asociación Histórica Vicus Albus, vinculando el desarrollo urbano con el pasado de Vicálvaro.

El callejero de Madrid vuelve a cambiar. Y es que los desarrollos urbanísticos que está teniendo la capital últimamente hacen que se tenga que proveer de nombres las nuevas calles que van naciendo en estas zonas.

Así, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la asignación de más de 120 denominaciones para los viales de los recientes barrios de Los Berrocales y Los Ahijones, ambos situados en el distrito de Vicálvaro.

Los nuevos nombres oficiales estarán vinculados a figuras del periodismo, municipios de la Comunidad de Madrid y referencias al patrimonio vicalvareño, tal y como lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Por tanto, periodistas como Joaquín Prats, Concha García Campoy, Jesús Hermida, José María Carrascal, Paloma García Borrero, Miguel de la Quadra Salcedo, Manu Leguineche, David Gistau o Encarna Sánchez darán nombre a más de 120 viales de estos nuevos desarrollos urbanos de la ciudad.

En el caso de Berrocales se incorporan 72 nuevas vías cuyo criterio de denominación combina referencias territoriales de la Comunidad, como también el homenaje a profesionales relevantes del periodismo y de la comunicación.

Los nuevos nombres

Sanz ha detallado igualmente que había "en torno a 120 municipios de la Comunidad de Madrid que sí tenían una calle en la ciudad, pero había algunos que todavía no y, de alguna manera, se resuelve esa deuda histórica". Entre ellos se encuentran Alcalá de Henares, Parla, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Manzanares el Real, Galapagar o Pozuelo de Alarcón.

En Ahijones, se suman al callejero nombres relevantes de la cultura, de la comunicación y del patrimonio madrileño, junto con algunas denominaciones típicas de la toponimia histórica del distrito de Vicálvaro.

Por el barrio se encontrará en un futuro la calle Concha García Campoy, Manu Leguineche y Encarna Sánchez, además de los Cronistas de la Villa que han fallecido en los últimos tiempos, como Constantino Mediavilla, Ángel del Río o Enrique de Aguinaga.

También se incorporan nombres de creadores como Francisco Ibáñez, "el referente indubitado del cómic español", además de Carlos Pacheco, figura destacada de la ilustración; Manuel Summers, cineasta y humorista, y Quique Sanfrancisco, popular actor también de la ciudad.

"Y se reconoce la aportación del arquitecto Antonio Palacios, autor de algunas de las de algunas de las obras más emblemáticas de la ciudad", ha indicado Sanz.

Junto a estos homenajes, el acuerdo de Junta integra denominaciones propuestas por la Asociación Histórica Vicus Albus, que recuperan caminos, arroyos, parajes y actividades tradicionales de la historia de Vicálvaro.

Así, nombres como Camino de los Berrocales, Arroyo de la Marañosa, Convento de la Merced, Yesería de la Estrella o Labranza de Santa Clara contribuyen a preservar la memoria rural del distrito y a vincular el nuevo desarrollo con el paisaje histórico y con el futuro Bosque Metropolitano.