Almeida lo hace oficial: liberará plazas de carga y descarga para que puedan aparcar los vecinos

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid permitirá que vecinos aparquen en plazas de carga y descarga poco utilizadas, tras ajustar sus horarios. La medida forma parte de la actualización de la Estrategia de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y busca reasignar espacio público y reducir el ruido en zonas residenciales. Se habilitarán descargas nocturnas para vehículos eléctricos en zonas que no molesten a vecinos, incentivando una logística más sostenible. La base de grúas de EMT Madrid en Colón se transformará en un hub logístico y de movilidad sostenible con puntos de recarga y reparto de última milla.

La movilidad en Madrid sufrirá cambios en los próximos meses. Esta vez el Ayuntamiento de la capital ha realizado nuevas medidas con respecto a las plazas destinadas para carga y descarga. El Ayuntamiento de Madrid estudiará horarios de estos puntos que estén poco utilizados para que puedan aparcar los residentes.

En otras iniciativas, se trata de unas incorporaciones para la nueva actualización de la Estrategia de Distribución Urbana de Mercancías (DUM). Se activarán en "los próximos meses", según informan desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en un comunicado.

En este aspecto, se reducirán los horarios de las plazas de carga y descarga menos utilizadas. Según especifican desde el área, muchas de estas reservas tienen horario partido (de 8.00 horas a 14.00 horas y de 16.30 horas a 19.00 horas). "Genera ineficiencias, ya que cada vez más comercios tienen horario continuo".

La estrategia contempla suprimir el horario de tarde o reducirlo, dejando libre este espacio en la vía pública para dedicarlo al aparcamiento general. La concreción de esta medida se realizará tras analizar detenidamente cada caso, especialmente en zonas con alta presencia de restaurantes.

El objetivo a conseguir, de esta manera, es "reasignar el espacio público a usos más necesarios, reducir el ruido en zonas residenciales y el tiempo de búsqueda de aparcamiento para los vecinos y mejorar la planificación de rutas por parte de los profesionales de la distribución urbana de mercancía".

Otras medidas

Por otra parte, siguiendo con la logística, también los vehículos de reparto de mercancías eléctricos podrán hacer descargas por las noches (de 21.00 horas a 7.00 horas) en zonas donde no se moleste a los vecinos.

"Se avanzará con ello en la reducción de la presión logística en horario comercial, la mejora de la movilidad durante el día y el incentivo a la renovación de la flota de estos vehículos". El Ayuntamiento evaluará así la viabilidad de una logística más sostenible y silenciosa. Con dos viajes fuera de las horas punta, se eliminan siete viajes en los momentos de mayor congestión vial.

Por otra parte, como parte de este paquete de actuaciones, el Ayuntamiento capitalino también transformará la base de grúas de EMT Madrid de Colón en un hub de logística urbana y movilidad sostenible.

Se prevé dedicar 4.000 metros cuadrados al futuro hub logístico, que contará con puntos de recarga, plazas de carga y descarga, actividades cross-docking (procesos de envío de productos sin almacenamiento), reparto de última milla y taquillas.

El de movilidad sostenible sumará 1.300 metros cuadrados y estará equipado con carga eléctrica de alta potencia, alquiler de coches, Bicimad, bicipark e intercambio de baterías (battery swap). A lo largo de 2026, se licitará el proyecto.

Por otra parte, se introducirán notificaciones en tiempo real en la aplicación que utilizan los profesionales del reparto de mercancías: Madrid DUM 360. La idea es que faciliten la gestión de rutas y entregas y fortalezcan la digitalización de la logística urbana.

El resto de medidas que forman este paquete de ocho iniciativas son el fomento de vehículos menos contaminantes, con un mayor tiempo de estacionamiento para los vehículos ECO y Cero Emisiones; la interlocución con el sector, la digitalización integral del sistema DUM y la adaptación sectorial de la regulación de la carga y descarga.

En este último caso, por ejemplo, se propone ampliar el máximo de 45 minutos permitido para los camiones botelleros en el distrito de Centro y se valorará la reducción del límite a 30 minutos para el resto de los sectores. Con esta medida, "se optimizará la rotación de vehículos según las necesidades de cada sector y se aprovechará de manera eficiente el espacio".

Estudio de las actuaciones

Estas nuevas medidas se han propuesto después de un estudio realizado por dicha área para analizar las actuaciones aplicadas a partir de 2022.

Un informe del que se han sacado datos como que la distribución urbana de mercancías representa el 11% del parque circulante, genera el 6% del PIB de la región y emplea a 120.000 personas.

Asimismo, en Madrid se registran aproximadamente 45.000 operaciones de carga y descarga diarias. Casi la mitad de los comercios tiene acceso a una zona de carga y descarga a menos de 75 metros.

Esta actividad contribuye al 28,4% de las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) y al 16,9% de CO2 del sector del transporte.

Además, los barrios con un mayor número de operaciones en zonas de carga y descarga son Recoletos (distrito de Salamanca), Goya (Salamanca), Trafalgar (Chamberí), Castellana (Salamanca), Embajadores (Centro), Gaztambide (Chamberí), Arapiles (Chamberí), Lista (Salamanca), Argüelles (Moncloa-Aravaca) y Cuatro Caminos (Tetuán).