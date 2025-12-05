La aplicación de Almeida para las personas sin hogar: alerta de temperaturas extremas, baños, comedores y alojamientos

El programa Housing First ampliará sus plazas de 100 a 142, con un lote específico para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.

La capital estrena un nuevo servicio esta semana. Esta vez, especialmente dedicado para las personas sin hogar. Se trata de Dignitas, una nueva aplicación que informa de comedores, alojamientos, centros sanitarios, roperos y baños a su disposición.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante la jornada Nuevos Retos sobre el Sinhogarismo en Madrid, en la que se han evaluado las actuaciones realizadas en 2025 en el marco de la Estrategia Dignitas 2022-2027, que guía las políticas municipales de atención a las personas sin hogar.

De cada uno de estos recursos se incluye ubicación geolocalizada, datos de contacto y horarios, con información en seis idiomas diferentes, e incluye alertas climatológicas que advierten ante jornadas de frío o calor extremo. Dispone de un chat en el que los usuarios pueden trasladar sus dudas, que responderán los Equipos de Calle.

Esta herramienta, apoyada y financiada por el Foro por Madrid, nace como un proyecto piloto y tiene como objetivo dar apoyo a los profesionales de los Equipos de Calle en su tarea de atención y vinculación con las personas sin hogar.

No se trata de una herramienta para realizar intervención social, ha aclarado Fernández, pero sí supone "una nueva forma de comunicarse con todas las personas en situación de calle en la ciudad, especialmente con aquellas que rechazan la atención y el seguimiento por parte de los servicios municipales".

La estrategia

En dicho acto, el delegado también ha informado de que el número promedio de personas en situación de calle en la ciudad ha descendido un 9% en el último año y ha anunciado que la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar se reforzará en 2026 con la creación de 218 nuevas plazas de acogida e intervención social que permitirán abordar de forma temprana estas situaciones para evitar la cronificación.

Fernández ha puesto en valor en este foro que la intervención social realizada tanto por los Equipos de Calle como en los recursos de acogida de la red municipal ha conseguido que más de 330 personas sin hogar logren una salida a vida autónoma en 2025.

"El proceso de atención a las personas sin hogar es lento y complejo, pero ya estamos viendo el resultado de tres años de trabajo bajo la Estrategia Dignitas: el número de personas en situación de calle ha disminuido y estas personas están recuperando sus proyectos de vida", ha destacado.

El delegado ha marcado también la hoja de ruta para seguir trabajando con aquellas personas que se mantienen en situación de exclusión. "Hemos detectado que el 27% por ciento de las personas sin hogar tiene una trayectoria muy reciente en calle y debemos ofrecerles una respuesta social inmediata para evitar un mayor deterioro". Para atender a este perfil concreto, ha indicado, el próximo año se pondrá en marcha el nuevo Centro de Acogida Salamina.

Fernández ha recordado, asimismo, que en 2026 comenzará a ejecutarse el nuevo contrato del programa Housing First con el que el Ayuntamiento ofrece alojamiento e intervención social en viviendas a personas en situación de calle.

Como novedad, el número de plazas del programa aumentará de 100 a 142. Gracias a eso, se ha creado un lote específico de 40 viviendas en las que se proporcionará acogida y atención a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, que presentan una mayor vulnerabilidad.

Así, los recursos de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar se ampliarán de manera significativa en 2026, pasando de las 1.210 plazas actuales a 1.428, lo que supone un incremento del 18%.

Esta mayor capacidad de alojamiento y atención da continuidad al esfuerzo realizado este año para reforzar el personal de los Equipos de Calle, los profesionales que detectan y ofrecen atención social a las personas sin hogar en los 21 distritos.

En 2025, se incorporaron 18 nuevos profesionales y la plantilla suma ya más de 60 personas (trabajadores y educadores sociales, auxiliares de servicios sociales, psicólogos y mediadores).