Max y Nina, la pareja de oro: estudiantes, empresarios y ganadores del concurso para rediseñar Madrid con 24 años

Los 'mejores soñadores' de Madrid tienen 24 años y se llaman Maximilian Stjernstrom -al que llaman Max- y Nina Méndez. Y es que juntos han ganado el primer premio del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de la capital para rediseñar distintos espacios de la ciudad: 'Sueña Madrid', en el que han participado más de 100 iniciativas.

Pareja en lo personal, pero también en lo laboral. Decidieron trabajar juntos en este proyecto por su "complementación". "Lo que no tiene el uno lo tiene el otro", explica Nina a este periódico.

Ambos se conocieron precisamente hace cuatro años al empezar el Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, del que actualmente cursan cuarto. Ella es mexicana, aunque con raíces danesas. Tras pasar cinco años en Dinamarca, estudiando los años de instituto, decidió estudiar la carrera que quería "desde pequeña" en Madrid, donde se hablaba su lengua materna.

"Mi mamá es arquitecta y ha sido una gran inspiración. A mí siempre me ha gustado mucho el arte y pintar. En los años que viví en Dinamarca se me fue haciendo más obvio que la arquitectura era una buena mezcla entre arte y algo que tuviera sustancia de cierta manera. Yo no quería vivir de mi arte; eso lo hago por diversión. Pero en esta carrera podía aplicarlo", cuenta.

En el caso de Max, él llegó desde Marbella también para empezar en la universidad. "Cuando tenía unos ocho años tenía un vecino que era arquitecto. Él me enseñaba su casa explicándome que todo lo había diseñado él. Me dije toda la vida que yo también lo sería. Me encanta trabajar en cosas creativas".

Max y Nina, estudiantes de arquitectura en la UEM y empresarios en Mas Property Madrid. Cedida

Aunque sus orígenes son suecos, se mudó con sus padres a la ciudad malagueña en 2011. Allí comenzaron la empresa familiar: Mas Property, una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo.

De hecho, ahora la pareja trabaja junta en la gestión de la delegación de este mismo negocio en Madrid. "Lo compaginamos con los estudios. Así vamos entrando en el mercado y luego podremos también trabajar en la remodelación de esos apartamentos, por ejemplo. Yo ya he participado en algunos con mis padres en Marbella", narra Max.

'Amaniel vivo'

Aunque ya habían participado en otros tres concursos anteriormente (uno en Zaragoza y otro en India), este es el primero que ganan (con una dotación de 3.000 euros). Su proyecto consiste en revitalizar el Puente de Amaniel, en el barrio de Bellas Vistas del distrito de Tetuán.

Se trata de una estructura neomudéjar caracterizada por diversos arcos en su base. Un acueducto ya en desuso que se encuentra rodeado por dos grandes vías con varios carriles para la circulación de vehículos y un parque. Un sitio que bien saben los madrileños que lleva décadas en mal estado, sirviendo ahora de refugio para personas sin hogar.

El proyecto ganador, 'Amaniel vivo'. Cedida

Por eso fue que entre las propuestas para rediseñar que se ofrecían en el concurso (Plaza de Castilla, el intercambiador de Aluche, el solar situado en el número 27 de la calle Antonio López, la zona de Oporto en Carabanchel, la Colonia de la Esperanza, la avenida de Herrera Oria en el polígono industrial de Fuencarral y el entorno del Nudo de Canillejas, además de esta) eligieron el citado puente.

"Estuvimos en Polonia este verano y en Wrocław han hecho una intervención en las vías del ferrocarril. Han hecho comercios como restaurantes. Fuimos a comer una pizza y se nos hizo increíble cómo se veía el lugar", explica Nina. "Cuando vimos el acueducto fue casi inmediato".

Render del parque en la zona de Bellas Vistas de cómo quedaría según el proyecto. Cedida

Su proyecto, precisamente, propone una revitalización del lugar, convirtiendo los diferentes arcos que forman la estructura en galerías o cafeterías, ampliando las aceras a su alrededor -quitando un carril para el tráfico- y mejorando el parque con distintas pasarelas para atraer a los vecinos.

Trabajaron tan solo dos semanas en el proyecto. "A contrarreloj". Y es que su participación en el concurso fue fortuita. "Nos lo mandó un profesor de la universidad como trabajo obligatorio. Pero para cuando nos lo dijo ya solo quedaban dos semanas para presentarlo al Ayuntamiento".

Bocetos del proyecto. Cedida

"Nos pusimos a leer sobre su historia y fuimos a verlo una vez", explica Nina, que cuenta que no conocían anteriormente la zona, lejana a donde viven, en Tirso de Molina. "Está totalmente abandonado y desaprovechado. Nosotros pensamos que la gente querría un lugar donde los niños pudieran jugar, convivir, tomar algo... Nos pedía que fuera un espacio social y cultural".

Aunque desde el Consistorio matizan que dichos premios "no significan que los proyectos vayan a llevarse a cabo" -como recalcó el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, este martes durante la ceremonia de entrega de los galardones-, sí que aseguró sirve para saber "qué ven los jóvenes que le hace falta a estos espacios". Lugares que "sin ninguna duda, necesitan una renovación".

"Lloro de la emoción si lo hacen algún día. Realmente creo que sí es súper viable. Ya hemos visto en otras partes algo similar. Creo que es un espacio increíble y merece que se pueda utilizar en vez de estar abandonado. Es una pena", argumenta Nina.

Como "madrileños adoptivos" que se consideran, piensan que "todo lo que pueda mejorar la ciudad es obviamente importante". "Nos encanta Madrid. Nuestro plan es quedarnos aquí y seguir trabajando juntos con nuestra empresa", expresa Max.