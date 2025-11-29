Rebelión vecinal contra el cierre de un mítico polideportivo del centro de Madrid: "Es nuestro y nos costó mucho conseguirlo"

Las claves nuevo Generado con IA El polideportivo Daoíz y Velarde, en el distrito de Retiro, está cerrado desde el 11 de noviembre por una avería en su sistema de agua caliente. El cierre ha provocado la protesta de vecinos y asociaciones, que convocan una concentración para exigir su reapertura y denuncian una "dejadez institucional". La instalación, rehabilitada en 2000 tras años de lucha vecinal, ha sufrido cierres recurrentes por problemas de mantenimiento y averías. Los vecinos reclaman un plan de mantenimiento eficaz y garantías de uso continuado tanto para el polideportivo como para la Nave Daoíz y Velarde.

El emblemático polideportivo Daoíz y Velarde, situado en el distrito madrileño de Retiro, permanece cerrado desde el pasado 11 de noviembre "y hasta nuevo aviso" tras detectarse una avería en su sistema de agua caliente.

Así consta en la web del consistorio madrileño y en los carteles que aparecieron en las puertas de la instalación deportiva.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid afirman que el problema está en "una rotura en la bomba de agua caliente" que hace imposible garantizar los protocolos sanitarios.

Desde el consistorio madrileño aseguran que se trabaja para reabrir "a la mayor brevedad posible".

La instalación, que se ha convertido en un punto de referencia para el deporte vecinal desde su rehabilitación en el año 2000, suma así un nuevo cierre en una serie de incidencias que afectan a su funcionamiento habitual.

Este domingo, #Retiro vuelve a movilizarse para exigir la reapertura urgente del Polideportivo Daoíz y Velarde, cerrado otra vez por falta de mantenimiento.



Un equipamiento conquistado con años de lucha no puede seguir en abandono.

🗓️30 noviembre | 12h

📍Plaza de Daoíz y Velarde pic.twitter.com/hZg7WIFbno — Federación Vecinal de Madrid (@FRAVM) November 28, 2025

Pero lo cierto es que el cierre ha encendido las alarmas entre las asociaciones del barrio, que han convocado este domingo 30 de noviembre a las 12.00 horas una concentración para exigir la reapertura inmediata del polideportivo y denunciar lo que califican como una “dejadez institucional” que viene afectando a la instalación desde hace años.

Los vecinos recuerdan que la instalación, construida sobre los antiguos Cuarteles de Daoíz y Velarde, es fruto de una larga movilización vecinal que se prolongó más de una década, y que desde entonces ha sufrido cierres recurrentes: en verano por problemas de climatización, en otras ocasiones por averías en los vasos de la piscina, y ahora por el agua caliente.

“Ya está bien de tantas excusas. Queremos que se resuelva esta dejadez lo antes posible. Si no, nos verán de nuevo en las calles reclamando lo que es nuestro y lo que tanto nos costó conseguir”, aseguran las asociaciones convocantes.

También reclaman un plan de mantenimiento eficaz y garantías de uso continuado tanto del polideportivo como de la Nave Daoíz y Velarde.

Como suele suceder en estos casos, muchos vecinos y usuarios del espacio deportivo han acudido a las redes sociales para expresar sus quejas por el cierre.

"Debemos defender nuestras instalaciones públicas frente al abandono" o "el cierre es fruto de una mala gestión", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social X tras el cierre del centro.