Niño, experto en negocios, avala el modelo que triunfa en Madrid: "Soy emprendedor y facturo 500.000 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Madrid se consolida como un polo de éxito para startups, con el 45% de estos negocios facturando entre 150.000 y 500.000 euros en sus primeras etapas, muy por encima de la media nacional. El informe Mapa del Emprendimiento South Summit 2025 destaca que el 43% de las startups madrileñas utilizan inteligencia artificial, situando a la ciudad como referente en innovación tecnológica. El porcentaje de emprendedoras femeninas en Madrid alcanza el 19%, superando la media nacional, y el emprendimiento en solitario sube al 25%. Casi el 38% de las startups madrileñas nacen con capacidad de internacionalización, demostrando la ambición global de los emprendedores de la capital.

Madrid es uno de los entornos más difíciles que hay para prosperar. Históricamente se ha concebido como la ciudad de las oportunidades. Sin embargo, ahora es un mercado cada vez más tensionado en el que cuesta sacar la cabeza entre tanta competencia.

Además, si hay un sector del universo laboral en el que es todavía más complicado brillar, es en el de los emprendedores, ya que los recursos son cada vez más limitados para sacar adelante negocios prósperos. Pero a pesar de todo, lo cierto es que Madrid ha encontrado un modelo de negocio que sí da buenos resultados y que permite lanzar estructuras prósperas.

Estos éxitos giran en torno al concepto de las startup, las cuales se han destapado en la capital de España como las verdaderas creadoras de riqueza en poco tiempo. De hecho, el 45% de este tipo de negocios con base en Madrid facturan entre 150.000 y 500.000 euros en sus etapas tempranas.

Esto supone un salto con respecto al resto del país, donde solo el 20% de este tipo de negocios consigue tener un éxito tan notable. Esta máxima es una de las conclusiones que se extrae del Mapa del Emprendimiento South Summit 2025. Este es un informe anual elaborado por esta plataforma global de innovación.

Su cometido es analizar el panorama emprendedor a nivel mundial y en el que se muestran datos como el perfil de los emprendedores, la tipología de los equipos fundadores o el tipo de industrias. Unos resultados que cuentan con el aval de Ángel Niño, experto en negocios y concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid.

El éxito de los emprendedores madrileños

En los últimos meses se ha podido confirmar una tendencia inequívoca: los emprendedores madrileños con éxito provienen del universo de las startups. Por ello, el 31% de los fundadores de negocios de la Comunidad proceden de este mundo. Además, estas destacan por una rápida profesionalización en la captación de capital.

Las primeras rondas de financiación suelen depender principalmente de recursos propios (52%), solo un 22% de capital privado y un 3% de fondos públicos. En rondas posteriores estas cifras aumentan hasta un 38% de capital privado y un 10% de público.

Otro de los puntos fuertes es el aumento de las emprendedoras femeninas, que ya supone el 19%, por encima de la media nacional. Igual sucede con el emprendimiento en solitario, que sube al 25%, dos puntos más que en el resto de España.

"El 43% de nuestras startups utiliza inteligencia artificial frente al 39% del resto de España, según este informe", ha ensalzado Ángel Niño. Esta es una prueba de que Madrid se ha convertido en un polo tecnológico de referencia, dando una señal más del carácter innovador de la ciudad.

El concejal también ha incidido en que "el 40,3% de las iniciativas madrileñas innovan en tecnologías y procesos, situándose 2,3 puntos por encima de la media española". Y es que en líneas generales, Madrid supera al resto de España en materias de emprendimiento.

"El 37,9% de las iniciativas emprendedoras de Madrid nace con capacidad de internacionalización, una cifra superior a la media nacional. Estos datos muestran que Madrid no solo genera empresas sino que tienen ambición global y son capaces de competir en mercados internacionales".

South Summit pasará por la capital de España del 3 al 5 de junio de 2026 después de hacer parada en Brasil para llenar el centro de innovación municipal La Nave Madrid.