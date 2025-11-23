El mapa de las luces de Madrid: Almeida se erige en rey de la Navidad colocando un millón de luces más que Abel Caballero

Almeida, durante el encendido de luces de Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

Madrid quiere ser más que Vigo. Y es que a la ciudad conocida popularmente como la "capital de la Navidad de España" le ha salido un competidor. Este año, el Ayuntamiento presidido por José Luis Martínez-Almeida ha decorado la capital con un alumbrado que han definido desde el Consistorio en los últimos días como, "probablemente, el más especial de los últimos años".

De hecho, son 13 millones de bombillas (de tipo LED) las que han llegado ya a 240 emplazamientos de los 21 distritos que forman la capital. Un millón más que en Vigo, donde se ha anunciado que se han distribuido casi 12 millones de luces LED en 460 calles.

En Madrid son 157 kilómetros de luces (lo que equivaldría a ir a Toledo desde Madrid y volver). En total, 126 cerezos y 7.134 cadenetas. A ellos se han sumado 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Se podrá disfrutar hasta el próximo 6 de enero (día de Reyes). La inauguración ha sido este sábado, con el encendido de luces celebrado en Cibeles, donde el piloto de carreras Carlos Sainz ha dado al pulsador junto al alcalde en un acto que ha contado, además, con la actuación del cantante Pablo López.

Este año, el Área de Obras y Equipamientos se ha guardado algunas novedades y sorpresas que se han sumado a otras de años anteriores. A continuación, se facilita la guía con los mejores puntos para que el recorrido sea lo más completo posible.

Lo más novedoso

Como parte de las grandes innovaciones de este año están las nuevas luces que se han colocado en la Gran Vía. La céntrica calle estrena un nuevo diseño a través de un símbolo típicamente navideño: los copos de nieve. Más concretamente, su conocida estructura molecular en forma de estrella. "Uno de los montajes más complejos de este año", como han asegurado desde el Ayuntamiento.

La iluminación de esta emblemática calle, que tiene una longitud de 1,3 kilómetros, está compuesta por un total de 31 arcos de 10,5 metros de anchura por 2,6 metros de altura que se extienden de lado a lado de la vía. Los motivos luminosos, que van sobre una estructura de aluminio, están compuestos por un total de 309.000 puntos de luz de tonos blanco frío y blanco cálido y con efectos flash.

Render del diseño de copos de nieve en la Gran Vía. Ayuntamiento de Madrid

El siguiente punto se encuentra en la confluencia de la calle Alcalá con la Gran Vía, frente al emblemático edificio Metrópolis. Esta ubicación estrena un gran abeto luminoso de 22,2 metros de altura y cuenta con un total de 125.000 puntos de luz.

La estructura está decorada en su base con tiras de espumillón verde para asemejar a un abeto natural y está iluminada con cordones de microlámparas de color blanco cálido y efecto flash. El abeto, coronado por una estrella de hilo luminoso blanco frío, cuenta con 654 bolas de color azul.

En la zona de Nuevos Ministerios -en concreto, en la confluencia del paseo de la Castellana con la calle Hermanos Pinzón- también se ha instalado otro gran motivo luminoso. En esta ocasión, es una gran vela con una estructura cuyo interior es transitable.

Tiene una altura de 12 metros y un diámetro de 5,25 metros. Está compuesta por casi 14.500 puntos de luz blanca fría, blanca cálida y naranja. Además, la figura está adornada con múltiples estrellas.

Por otra parte, en la glorieta de la Plaza de Carlos V se levantan tres grandes ángeles. Se trata de unas estructuras metálicas de aluminio con tonos dorados sobre las que van diferentes elementos de iluminación de color blanco cálido, de alta luminosidad y con destellos flash.

Las figuras tridimensionales tienen 10,2 metros de altura por 4,5 metros de fondo y están compuestas en su conjunto por más de 85.100 puntos de luz.

Estos se suman al que se ha puesto por segundo año consecutivo en la Plaza de Colón, que tiene una altura de 18 metros.

El Puente de Ventas también se ha iluminado por Navidad con un gran Niño Jesús. Una estructura circular con siete metros de diámetro y 8.000 puntos de luz. La figura está fabricada con un material compuesto por plásticos reciclados denominado EcoGreenLux, que consigue reducir la contaminación lumínica y ahorrar energía.

El gran abeto en Gran Vía con Alcalá. Ayuntamiento de Madrid

Este se suma al gran abeto instalado junto a la plaza de toros. De tonos dorados, tiene 35 metros de altura -el equivalente aproximado a un edificio de 11 plantas- y 14 metros de diámetro. Cuenta con alrededor de 250.000 puntos de luz.

La Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, también se ha decorado con un gran Nacimiento. La estructura tiene 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho. Simula el estilo de las típicas vidrieras de las catedrales y está compuesta por un total de 70.000 puntos de luz. También está fabricada con el mismo material del Niño Jesús de Ventas.

No es el único, ya que hay otros dispersados por la ciudad: en las Puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente; el viaducto de Segovia, Plaza de Castilla (donde se traslada el belén gigante que en años anteriores se pudo ver en Colón y en Alcalá con Gran Vía), calle Bailén y el Parque del Retiro.

Asimismo, la calle Goya también estrena luces con un nuevo diseño que simula un amanecer. En palabras de su autor, Ben Busche, "el diseño transforma la ciudad en un horizonte de luz. A través de una secuencia dinámica de imágenes, el proyecto recrea un cielo que despierta hacia el este: los tonos suaves del amanecer se despliegan, envolviendo las calles en una atmósfera cálida".

Ángeles en la Plaza de Carlos V. Ayuntamiento de Madrid

Se trata de 25 arcos de 10 metros de anchura por 2,4 metros de altura que atraviesan la calle y combinan los colores blanco cálido, amarillo y naranja. En total, el diseño cuenta con 227.600 puntos de luz.

Busche lleva años colaborando en la iluminación navideña de la ciudad y cuenta con otros diseños como el de la plaza de Canalejas o el Nacimiento de la Puerta de Alcalá.

Algunos creadores

Por segundo año consecutivo, algunas calles cuentan con un diseño muy especial. Y es que sus autores son niños de primero y segundo de Primaria. Son los seis ganadores del concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento.

El emplazamiento elegido son las calles del entorno de la Plaza Mayor. Además, las luces ganadoras del año pasado volverán a salir en el entorno de la calle Ballesta.

Los ganadores de este año El dibujo de Pablo Soriano, uno de los ganadores de este año. Ayuntamiento de Madrid Martín Troyano, del CEIP José Calvo Sotelo, con Cargadito de ilusiones.

Pablo Soriano, del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, con Navidad.

Donatto Paolo Rodríguez, del CEIP Capitán Cortés, con Feliz Navidad.

Claudia Jiménez, del Colegio Nuestra Señora de Loreto, con Feliz Navidad Madrid.

Lucía Pedroche, del Colegio Centro Cultural Palomeras, con Los ayudantes de Santa.

Ámbar Vidal, del Colegio Madres Concepcionistas, con Las luces de Belén.

Además de los seis dibujos ganadores, el Ayuntamiento ha reconocido con una mención especial los dos dibujos enviados fuera de concurso por alumnos de tercero de Primaria con síndrome de Down del Colegio de Educación Especial María Corredentora. Una propuesta que también ha sido transformada en luces.

Todos estos niños se unirán así al extenso elenco de prestigiosos diseñadores que cada Navidad ilumina las calles de Madrid. Y es que, como en años anteriores, también se ha contado con las propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se suman nuevas incorporaciones gracias al convenio con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

En concreto, son tres: Oteyza, autor del nuevo diseño que lucirá la calle Montera; Isabel Sanchís, encargada de dar vida al abeto luminoso de la Plaza de San Juan de la Cruz, y Pablo Erroz, creador del nuevo diseño en la Plaza de Chueca (que reinterpreta los colores de la bandera LGTBIQ+, en reconocimiento al carácter histórico y cultural del barrio).

Se suman así a otras reconocidas firmas que han ofrecido sus creaciones a la ciudad de Madrid desde 2020, como Devota & Lomba, Andrés Sardá, Duyos, Juan Vidal, Teresa Helbig, Moisés Nieto, Helena Rohner, Roberto Verino, García Madrid, Marta Rota para Tot-Hom, Pedro del Hierro, Ulises Mérida o Juana Martín.

Algunos clásicos

Además de estos, hay algunos clásicos que repiten año tras año. Como por ejemplo la bola luminosa entre Bailén y plaza de España, un imprescindible para fotos nocturnas.

También la menina del paseo del Prado (en la Fuente de Apolo), un homenaje a uno de los iconos culturales de la ciudad que se integra en el Paseo del Arte.

La menina del Paseo del Prado. Ayuntamiento de Madrid

Una de las decoraciones más llamativas por su tamaño y composición es la corona navideña de Cardenal Cisneros. Asimismo, en Cea Bermúdez se encuentran una estrella luminosa enorme que ya es tradición en la zona de Chamberí.

En el cruce de la calle Alcalá con Hermanos García Noblejas repite la flor de Pascua, una figura colorida, festiva y muy simbólica. Y en Bravo Murillo está la instalación envolvente que recrea un vergel luminoso: el Jardín de invierno.

Además, hay más vías decoradas aparte de las anteriormente citadas como la calle Arenal, calle Preciados, el pasillo de regalos en el puente de Toledo, las vidrieras luminosas en la entrada de El Retiro (por la Plaza de la Independencia), la Plaza de Canalejas, la calle Alcalá entre Cibeles y Sol, la Plaza Mayor, la calle Mayor y el más icónico, el abeto luminoso de Puerta del Sol.