Confirmado por Almeida: la ayuda universal de Madrid de hasta 1.000€ para las familias que ya está en vigor

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una ayuda universal de hasta 1.000 euros por nacimiento o adopción para familias con hijos nacidos o adoptados en la ciudad entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. La cuantía de la ayuda varía: 500 euros para el primer hijo, 750 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero, sin límites de renta ni edad de los progenitores. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática o presencial, con un plazo de dos meses desde el nacimiento o adopción, y la ayuda es compatible con otras similares de diferentes administraciones. Esta medida forma parte del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, dotado con un presupuesto inicial de 17,3 millones de euros para la primera convocatoria.

España, y sus grandes ciudades como Madrid, atraviesa una situación complicada en lo que a su demografía se refiere. La población no para de envejecer porque las familias tienen cada vez menos hijos. Un síntoma que evidencia un problema para el país porque el relevo generacional no llega a ningún sector, algo que preocupa a las instituciones.

Uno de los estamentos que más atención ha puesto a esta problemática es el Ayuntamiento de Madrid. El Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida se ha caracterizado durante todos estos años por intentar estar muy cerca de las familias, algo que ha demostrado con las continuas ayudas sociales que ha puesto en marcha.

Uno de sus grandes propósitos es lidiar con la difícil situación que evidencian dos mercados que van en paralelo. Por un lado, el de los salarios, los cuales se han estancado. Y por otro, el de los precios, víctima de la inflación. Por ello, los madrileños se ven impotentes para dar pasos hacia delante como la emancipación, la compra de vivienda o tener descendencia.

Para poner freno a este tipo de problemas, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una ayuda destinada a hacer más llevadera la crisis que golpea a muchas familias y así animarlas a tener hijos. Una ayuda que ya se encuentra en vigor y que se trata de un bonus destinado a incentivar tanto el nacimiento como la adopción.

Estas ayudas, que pueden alcanzar incluso los 1.000 euros, se consideran de carácter universal, ya que son accesibles para todas las familias que cumplan con una serie de requisitos. Además, tal y como ha anunciado Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, la primera convocatoria de estas ayudas ya está en marcha.

Ayudas de 1.000 euros en Madrid

La medida se incluye dentro del Plan de Fomento de la Natalidad y conciliación 2024-2029 y va destinada a aquellas familias con menores nacidos o adoptados en la ciudad de Madrid entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Para poder acceder a las mismas basta con rellenar un formulario de solicitud en la página sede.madrid.es y presentar dicho trámite en el Registro Civil del Ayuntamiento.

El plazo de solicitud se ha abierto este martes 4 de noviembre, tal y como ha anunciado Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid. "Hoy es un gran día porque damos un paso de gigante en una de las políticas más importantes de este mandato". Las cuantías a repartir serán de 500 euros para el primer hijo nacido o adoptado, de 750 euros para el segundo y de 1.000 euros para el tercero.

Además, se trata de una ayuda universal, ya que no se impone limitación alguna por renta de la unidad familiar ni por edad de los progenitores. "Además, la subvención es compatible con otras previstas para la misma finalidad impulsadas por otras administraciones, entes públicos o privados", ha explicado Sanz. Eso sí, para poder optar a este bonus habrá que cumplir con unos requisitos.

Ser español o extranjero con residencia legal en España.

Estar empadronado en la capital desde hace, al menos, cinco años y no estar privado de la patria potestad de sus menores.

No debe estar incurso en alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario que se establece en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, con las excepciones previstas en la convocatoria.

Inma Sanz ha explicado que "estas ayudas económicas beneficiarán a muchas familias y suponen un mensaje inequívoco" de que "Madrid celebra y protege la paternidad, la maternidad y la familia". Para el Ejecutivo de la capital, esta es una medida que busca "el crecimiento y la prosperidad" de Madrid, una ciudad que "cree en el futuro".

José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, ha matizado que tras rellenar la solicitud, el registro en el Ayuntamiento se puede realizar de forma telemática a través de la Sede Electrónica o de manera presencial en las oficinas de Registro municipales. Eso sí, solo se podrá presentar una solicitud por cada nacimiento o adopción.

Y en el caso de nacimientos o adopciones múltiples, deberá presentarse una solicitud por cada uno de los menores. El plazo para entregar dichas solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o la adopción. Los nacidos entre el pasado 1 de junio y el 3 de noviembre, día en que se ha publicado oficialmente la convocatoria, también dispondrán de un periodo de dos meses para realizar el trámite, que comenzará a computarse desde este 4 de noviembre de 2025.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad es la responsable de la tramitación de la convocatoria, pero será gestionada por una entidad colaboradora. Tras comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiarios, se abonará la ayuda, siempre en un único pago. Este plan ha sido apoyado con una partida presupuestaria de 17,3 millones de euros esta primera convocatoria pública.

El crédito para 2025 alcanza los 8 millones de euros y el del periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 se eleva hasta los 9,3 millones de euros. No obstante, el importe podría incrementarse en función de la demanda. Esta convocatoria de ayudas directas por nacimiento o adopción da cumplimiento a la medida número 39 del plan, compuesto por 50 iniciativas y dotado con 1.275 millones de euros.