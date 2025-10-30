Los nuevos nombres que Almeida ha elegido para ponerle a las calles que hay cerca del Metropolitano

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nuevos nombres para las calles alrededor del estadio Metropolitano, en honor a fechas y símbolos del Atlético de Madrid. Los nuevos nombres incluyen avenida del Atlético Aviación, calle del 26 de abril, paseo de los Colchoneros y calle de 1903, que celebran momentos históricos del club. La iniciativa busca dotar al entorno del estadio de una identidad cultural y deportiva, facilitando la localización de servicios y vinculando el área a la memoria colectiva madrileña.

Las calles del entorno donde se encuentra el estadio Riad Air Metropolitano van a cambiar de nombre. De esta forma, el Ayuntamiento de la capital ha aprobado renombrar estas vías con fechas señaladas para el Atlético de Madrid.

Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, -que en ocasiones ya ha manifestado ser 'colchonero'- este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión al distrito de Chamberí.

De esta forma, se pasarán a denominar avenida del Atlético Aviación, calle del 26 de abril, paseo de los Colchoneros y calle de 1903 a los viales que rodean el estadio del equipo madrileño, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Las nuevas calles 'colchoneras'

La iniciativa responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva al entorno de la sede del Club Atlético de Madrid, reconociendo su historia, símbolos y fechas significativas", según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

La avenida del Atlético Aviación, donde se ubica la fachada este del estadio, recuerda la etapa comprendida entre 1941 y 1947, cuando la entidad adoptó el nombre de Club Atlético-Aviación tras su fusión con el Aviación Nacional, periodo en el que logró dos títulos de liga consecutivos.

La calle del 26 de abril (ubicada en la fachada norte) recuerda la fecha concreta en que se constituyó el entonces Athletic Club de Madrid. Mientras que la calle de 1903 (en la fachada sur) remite al año de su fundación por un grupo de estudiantes vascos. El Consistorio subraya así su condición de institución centenaria y su papel como uno de los clubes de fútbol más antiguos de Europa.

Por último, la vía peatonal que limita el estadio por su fachada oeste pasará a denominarse paseo de los Colchoneros en homenaje al popular apodo de la afición rojiblanca, nacido de las antiguas fundas de rayas rojas y blancas de los colchones.

Las nuevas nomenclaturas permitirán facilitar la localización de los servicios y equipamientos situados en el entorno del estadio, como las taquillas, la tienda oficial o el museo. Asimismo, como explican desde el Ayuntamiento, dotarán al área de una identidad vinculada a la memoria colectiva madrileña.