PP y Vox confirman el acuerdo sobre el trauma postaborto en el Pleno de Madrid pero eliminan la obligatoriedad de informar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado la propuesta de Más Madrid y PSOE para anular la iniciativa sobre el 'Síndrome Postaborto'. Sin embargo, ha reconocido su error de aprobar la propuesta el pasado mes de septiembre en el Pleno municipal.

"Votamos a favor, pero no debimos hacerlo. Porque insistimos en pedir un servicio jurídico y no lo admitieron y porque no tiene una categoría científica reconocida", ha asumido Almeida este viernes durante el Pleno Extraordinario forzado por los partidos de izquierdas de la oposición con la intención de revocar el acuerdo.

Finalmente, con los votos en contra de PP y Vox, la propuesta para anularlo ha quedado rechazada. Aun así, el alcalde ha asegurado que pondrán en marcha la enmienda transaccional que llevaron al Pleno de septiembre y que Vox no quiso aceptar.

Esto significa que se eliminaría la obligatoriedad que asumía la propuesta emitida por Vox. "Vamos a dar esta información de forma libre y voluntaria", ha matizado el regidor.

Además, ha explicado que su intención con su voto a favor era "única y exclusivamente que las mujeres puedan decidir en libertad si interrumpir o no su embarazo".

Asimismo, ha argumentado que, a pesar de no tener esa categoría científica, "sí tiene consecuencias". Para lo que ha señalado una guía del pasado mes de abril firmada por el Ministerio de Sanidad en la que se especifican como "consecuencias" de abortar "fatiga psicológica, depresión postaborto, sentimientos de culpa…"

