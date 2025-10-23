Almeida multará a Rosalía por el evento que colapsó Callao y no tenía permisos: "Se abrirá el expediente sancionador"

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao este lunes. Carlos Luján / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid multará a Rosalía por realizar un evento sin permisos en la Plaza de Callao. La presentación de la cantante colapsó la zona, y no contaba con la autorización correspondiente. La vicealcaldesa Inma Sanz confirmó la apertura de un expediente sancionador tras la reunión de la Junta de Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la presentación de su nuevo disco que realizó la cantante Rosalía en la Plaza de Callao el pasado lunes carecía de autorización y estudia las posibles sanciones, asegurando que "actuará" en consecuencia.

Así lo ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa al término de la reunión de la Junta de Gobierno.

"Estamos encantados de que una artista internacional venga a Madrid para hacer la presentación de su disco, pero las cosas hay que hacerlas en cuanto a la normativa", ha declarado la portavoz.

En este sentido, Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento "va a actuar" y se mandará el acta realizada por parte de la Policía Municipal recogiendo los riesgos que se produjeron a la junta municipal del distrito Centro "para que pueda incoar ese expediente sancionador".

Además, la vicealcaldesa y también responsable del área de Seguridad y Emergencias ha afirmado que se mandará dicho expediente a la Delegación de Gobierno "por si entendiera que una concentración de personas no comunicada pudiera entrar en el ámbito de sus actuaciones".

Rosalía corriendo por los alrededores de la Plaza del Callao en Madrid perseguida por una ola de fans pic.twitter.com/IVuOFh6yfE — ♱rafa.vt♱ || LUX COMING SOON (@rafaa_vt) October 20, 2025

"Los promotores de ese evento no tuvieron en cuenta las necesidades para prever las situaciones que se pudieran dar y organizar los dispositivos que pudieran ser necesarios", ha dicho, lo que produjo situaciones como "la invasión de la calzada", problemas de tráfico y una aglomeración de personas colapsando el centro de la capital.

Ya el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaró este miércoles a los medios de comunicación que dicho acto "puso en peligro la integridad física de las personas".

"Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía", ha relatado el regidor, además de reconocer que "sí se pueden hacer las cosas de manera diferente".

En el atestado de la Policía Municipal se detalla la movilización de varias unidades para desviar el tráfico, cerrar un acceso al Metro y contener a los asistentes que trataban de cruzar la calzada. Se ha conocido que el dispositivo policial tuvo que actuar de urgencia ante la aglomeración generada por cientos de seguidores que acudieron al improvisado evento.

El acto carecía de las autorizaciones necesarias y, al congregar a más de 500 personas, podría haber requerido además comunicación previa a la Delegación del Gobierno en el marco del derecho de reunión.

El primer edil también recordó que Madrid "es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos" y que el Ayuntamiento "se pone siempre a disposición de los artistas", pero ha insistido en que este tipo de acciones deben celebrarse "sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público y que se vieron perjudicados".

Sin embargo, el alcalde ha querido mostrarse contento, ante todo, de que Rosalía "haya elegido la ciudad y un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de la tapa de su último álbum, siendo como es una artista global".