El Ayuntamiento investiga si Rosalía tenía permiso para el evento que colapsó Callao: "Se actuará en consonancia"

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao este lunes. Carlos Luján / Europa Press

La cantante Rosalía protagonizó la noche de este lunes una performance en la Plaza de Callao para presentar su último disco, Lux -que se publicará el 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de Motomami-.

El evento, que provocó el colapso del centro de Madrid, generando aglomeraciones y problemas de tráfico en Callao, está en el punto de mira del Ayuntamiento madrileño.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado a la prensa durante el balance de vacunación internacional que el Consistorio está recabando información porque "no parece" que la cantante Rosalía tuviera "autorización expresa" para dicho evento.

ROSALÍA es maravillosa y tiene una estrella y naturalidad únicas.



PERO... hablando con objetividad, la presentación de ayer fue un desastre en cuanto a ejecución como acción de marketing.



Ya la tarde comenzó torcida al desvelarse la portada, título y fecha en Nueva York antes… pic.twitter.com/q9DFvQ0k5a — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) October 21, 2025

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia", ha declarado la portavoz municipal.

El Ayuntamiento está analizando si se había comunicado a alguna de sus áreas como Seguridad, Movilidad o Cultura, así como al concejal del distrito Centro, Carlos Segura.

El evento en Callao

Rosalía proyectó este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, Lux, en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

La cantante catalana comenzó a emitir a las 20.45 horas un vídeo en directo en Tiktok en el que avisaba de que a las 22.00 iba a haber un acto en Callao relacionado con el lanzamiento de su disco, un anuncio que corrió rápidamente por las redes sociales y llenó la plaza en cuestión de minutos.

Durante el directo se pudo ver cómo la propia cantante conducía un coche, aunque sin un destino claro. Finalmente, llegó a la intersección del Hotel Emperador, donde bajó del coche y comenzó a correr por la calle Gran Vía hacia arriba, en dirección a la plaza (aunque sin llegar a ella).

Desde el mencionado hotel, Rosalía lanzó varios besos al aire. Minutos después de presentar oficialmente su disco, la artista se montó en un coche y desapareció.

Durante la media hora que ha durado la cuenta atrás, los asistentes allí presentes pensaron que Rosalía se presentaría en la Plaza de Callao para cantar alguna canción, hacer una escucha de sus nuevos temas o incluso salir de un camión contenedor que se aproximó a la plaza justo cuando había congregadas unas 10.000 personas.

Así las cosas, algunos fans no han quedado conformes con lo sucedido. En el sentir de los presentes, se esperaba algo diferente. Algunos usuarios en redes sociales, de hecho, se quejaron de la "mala ejecución" y "falta de seguridad".