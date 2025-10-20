Almeida defenderá este viernes la "información voluntaria" del trauma postaborto en el Pleno forzado por la izquierda

La sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles, este martes. Gabriel Luengas / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defenderá en el Pleno de este viernes la "información voluntaria" sobre el trauma postaborto, en respuesta a un acuerdo previo del Ayuntamiento. El Partido Popular insiste en que las mujeres deben recibir información sobre el trauma postaborto de manera voluntaria, una postura que Vox no aceptó en la enmienda transaccional anterior. La sesión plenaria extraordinaria ha sido forzada por los grupos municipales de Más Madrid y PSOE con el objetivo de revocar el acuerdo sobre el "síndrome postaborto".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha fechado el Pleno Extraordinario en el que se debatirá el acuerdo para dar información sobre el "síndrome postaborto" aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre. Será el próximo viernes 24 de octubre a las 13.30 horas.

En este, el Partido Popular defenderá que "las mujeres puedan recibir información voluntariamente", una postura recogida en la enmienda transaccional que ya llevaron a la sesión ordinaria de septiembre y que Vox, como proponente de la iniciativa, no quiso aceptar.

Así lo ha trasladado el regidor en declaraciones a los medios este lunes desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

La transaccional del PP apuntaba que el Ayuntamiento, "previamente estudiado por los servicios jurídicos municipales, proporcione información a las mujeres sobre el trauma postaborto en la ciudad de Madrid".

Añadía que la información "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible en los Centros Municipales de Madrid Salud, Espacios de Igualdad (futuros Centros de Atención Integrales a la Mujer CIAM), Samur Social y Centros de Servicios Sociales". Dicha información estaría "incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados".

"Es cierto que el sentido de la votación del Grupo Municipal Popular no ha sido entendida. Nosotros tenemos muy claro que hay que dar información, que esa información se tiene que recibir voluntariamente por parte de las mujeres y que, al mismo tiempo, nuestra enmienda transaccional era lo que decía en aquel momento y, por tanto, vamos a defender la misma postura que en aquel momento presentamos y que Vox no quiso aceptar", ha expuesto Almeida.

Se trata de una sesión plenaria que ha sido forzada por los grupos municipales de Más Madrid y PSOE (gracias al número necesario de concejales que reúnen ambos) con el fin de revocar dicho acuerdo.

Finalmente, será este viernes después de la Junta Local de Seguridad, reunión que se celebrará en la sede de Delegación de Gobierno con Francisco Martín.

En este sentido, el primer edil ha aprovechado para enviarle un mensaje a la izquierda. "Espero que ningún concejal tenga la osadía de quejarse porque se celebre un Pleno Extraordinario un viernes a las 13.30 horas, porque sería un muy mal ejemplo para todos los madrileños que trabajan los viernes por la mañana y por la tarde", ha lanzado.