Almeida peatonaliza 450 metros de Bravo Murillo este domingo como prueba para el futuro Milla Canal de Ayuso

La primera experiencia piloto de peatonalización de la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Chamberí, ya tiene fecha. Será este domingo 12 de octubre (coincidiendo con la Fiesta Nacional). En concreto, serán 450 metros peatonalizados de esta vía, entre la plaza de Juan Zorrilla y las calles José Abascal y Cea Bermúdez. Este tramo permanecerá cortado al tráfico entre las 9.00 horas y las 20.00 horas.

Se trata de unos trabajos que tienen relación con la transformación de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en dicho distrito. Un proyecto que presentó la Comunidad de Madrid llamado Milla Canal y cuyos primeros resultados serán visibles en 2027.

El objetivo de este es crear un espacio abierto y accesible, donde más de un kilómetro se dedique al deporte, la cultura y la vida social, favoreciendo el encuentro entre vecinos y el disfrute de actividades al aire libre.

Como complemento a la reforma, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, planteó la peatonalización de este tramo los domingos y anunció su intención de solicitárselo al Ayuntamiento de Madrid.

Una medida que busca mejorar la accesibilidad y permitir que los ciudadanos puedan recorrer y disfrutar de Milla Canal a ambos lados de la calle, integrando así el nuevo eje deportivo y cultural en el entorno urbano de manera más amable y segura.

Rutas alternativas

Se trata de una iniciativa impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante. Se enmarca en los objetivos planteados en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 de fomento del espacio para los peatones y la movilidad activa, según cuentan desde el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, desde 2019, se han peatonalizado en la ciudad casi 90.000 metros cuadrados. El Gobierno municipal estudiará el balance que arroje el ensayo de este próximo domingo para estudiar su posible continuidad en el futuro.

Infografía peatonalización calle Bravo Murillo. Ayuntamiento de Madrid

Para las personas que necesiten desplazarse por la zona en su vehículo privado han planteado tres rutas alternativas.

Por una parte, los vehículos que circulen por la calle Bravo Murillo, al no poder continuar por esta vía en el tramo cortado, deberán girar a la derecha en la plaza de Juan Zorrilla, dirección avenida de Filipinas.

Aquellos que circulen por la calle de Ríos Rosas, al no poder girar a la izquierda por la calle Bravo Murillo, tendrán que continuar recto en dirección a la avenida de Filipinas.

Finalmente, los que circulen por la avenida de Pablo Iglesias, al no poder incorporarse a la calle Bravo Murillo desde la plaza de Juan Zorrilla, tendrán que girar a la derecha en dirección a la avenida de Filipinas.

También se verán afectadas tres líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT): la 3 (San Amaro-Puerta de Toledo), la 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas) y la 149 (Plaza de Castilla-Tribunal).

Los autobuses de estas tres líneas, al llegar a la plaza de Juan Zorrilla, continuarán por la avenida de Filipinas hasta la calle de Galileo y, a continuación, desde esta vía accederán a la calle de Cea Bermúdez.

Con el fin de garantizar el control de acceso y salida de los garajes que se encuentran en el tramo afectado y la salida de aquellos vehículos debidamente aparcados en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), habrá un dispositivo especial de agentes de Movilidad desplegados en este entorno.