La solución de Almeida para acceder sin los pasos peatonales a los colegios aislados en la A-5: habilitar semáforos para ellos

En escasos días se cumplirá un año del comienzo de una de las mayores obras llevándose a cabo actualmente en Madrid: el soterramiento de la A-5. Una de las grandes transformaciones que sufrirá la ciudad, pero también uno de los peores quebraderos de cabeza de quienes lo viven día a día hasta que estén finalizados los trabajos -con previsión para noviembre de 2026-.

Algunos de los vecinos más afectados son aquellos cuyos hijos van a uno de los cuatro colegios situados a 'orillas' del Paseo de Extremadura: el Lourdes FUHEM, el CEIP Bolivia, el San Buenaventura y el Divino Maestro. Y es que a ellos accedían gracias a los pasos subterráneos por los que solo tardaban unos minutos en llegar desde sus casas.

Pero esos nueve pasadizos se encuentran cerrados por las obras (Illescas, Boadilla, Sanchorreja, San Juan de la Mata, Villavaliente, Villamanín, Dante, Parque de Atracciones y Batán), por lo que no tienen más remedio actualmente que utilizar los autobuses habilitados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para cruzar de un lado a otro.

El problema del que se quejan los padres desde que comenzaron los cortes (el pasado mes de febrero) es del tiempo de más que tardan en hacer el trayecto. "Para una familia con dos niños, y si estos son pequeños, normalmente te va a costar del orden de media hora más...", decía un padre del Lourdes, en un reportaje de este mismo periódico hace unos meses.

Ahora, el problema se agrava con el comienzo de la jornada partida a la vuelta de la esquina. Y es que, tras el mes de septiembre con horario intensivo, este miércoles 1 de octubre vuelve el horario de mañana y tarde. Esto significa, en algunos casos, que no les dé tiempo a llegar a los alumnos que acostumbren a comer en sus casas en la hora y media de descanso.

Por ello, el Ayuntamiento está estudiando una nueva solución para paliar en la medida de lo posible estas dificultades presentadas: habilitar para el cruce de peatones los semáforos que actualmente se usan exclusivamente para la gestión del tráfico.

Así lo ha expuesto el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, este lunes durante su visita a las obras junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Pusimos en marcha el servicio especial y gratuito (de autobús) y otros buses para poder llevar a los niños de uno de los colegios al comedor, que estaba al otro lado de la carretera. Ahora estamos trabajando junto con el distrito de Latina para solucionar este cruce, pues solo se puede cruzar a través del bus y genera unos perjuicios", ha comentado.

Asimismo, ha expresado que también quedaría por determinar si ese semáforo funcionaría solo las horas de entrada y salida del colegio o si se dejaría de forma permanente. De esa manera, "se resolvería el problema puntual del colegio, pero también el de todos los vecinos que viven aquí, a un lado de la carretera".

Las obras avanzan

Por ahora, se han excavado 300 metros en el tramo sur (en la calzada de entrada a Madrid) de los 3,8 kilómetros que conformarán el túnel de la A-5.

Almeida los ha recorrido este lunes, afirmando que los trabajos tienen un "ritmo incesante para permitir que los vecinos de la A-5 dejen de tener una autovía urbana a sus pies y pasen a disfrutar de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes". Y es que en las actuaciones se encuentran más de 600 operarios con unas 100 máquinas trabajando simultáneamente.

Por ahora, las ocho máquinas piloteras han ejecutado 5.869 pilotes, el 84% del total. Además, se han hormigonado 37.466 metros cuadrados (el 44% de la superficie).

El túnel, que ya ha comenzado a tomar forma, dará servicio a los 80.000 vehículos que diariamente pasan por esta autovía y conectará con los subterráneos de la M-30 en la avenida de Portugal. El subterráneo se ejecutará mediante el método de excavación cut and cover.

Contará con una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos. Los más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento.

La flexibilidad de este sistema permitirá la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera variable.

El Paseo de Extremadura se transformará en un gran bulevar peatonal (el Paseo Verde del Suroeste) que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina de Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca), separados desde 1968.

La cubrición de la A-5 dará continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer.

Los vehículos en superficie se reducirán en un 90% y también disminuirán las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno. Se resolverán los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla.

La movilidad 'blanda' se fomentará gracias a la construcción de un carril bici bidireccional semaforizado de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río.

De este modo, se potenciará el uso de este medio de transporte para acceder al centro. En superficie, habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales, favoreciendo los tránsitos a pie.