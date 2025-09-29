Almeida ordena el cese del hostal al que acusan de acoger migrantes por no tener licencia: "Si no lo cumplen, se cerrará"

El Ayuntamiento de Madrid ha dictado este lunes la orden de cese de actividad contra el Hostal Velvet del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, tras las polémicas que lo acusaban de acoger migrantes.

Así lo ha confirmado el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Consistorio, Borja Carabante, en declaraciones a los medios desde las obras de soterramiento de la A-5.

Según ha apuntado Carabante, la Policía Municipal llevó a cabo una inspección el pasado viernes en el hotel ubicado en el número 9 de la calle Baviera y levantó acta por la actividad que allí se estaba realizando. "Una actividad para la que no está licenciada", como ha señalado.

Por ello, han dictado este mismo lunes el cese de actividad. "Podrá reanudarse una vez que se obtenga la licencia", un trámite que ahora mismo se encuentra en procedimiento.

Asimismo, el Ayuntamiento dio trámite de audiencia a los vecinos que han alegado "observaciones en relación con esa licencia y se procederá a llevar a cabo la inspección de que se cumple con que el proyecto ejecutado es el que corresponde".

Posible clausura

Si es de esta forma, el Consistorio otorgará la licencia para "desarrollar la actividad de hostal y no la actividad dotacional de acogida de inmigrantes". En el último caso, se trasladaría a la Comunidad de Madrid, "que es quien tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones de hostal en cada uno de los locales".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha secundado las palabras del delegado afirmando que en caso de no cumplir la licencia obtenida, se procederá a la clausura del local.

"Les pido que no se pongan en una situación de rebeldía para que no tengan que llevarnos a adoptar acciones mayores de las que estamos adoptando en este momento", ha añadido el primer edil en relación con el establecimiento. "Vamos a ser contundentes", ha concluido.

Ya el pasado mes de julio el Ayuntamiento confirmó el cierre temporal de otro espacio administrado también por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), este en el distrito de Vallecas.

El de la calle Baviera abrió el pasado viernes sus puertas, como adelantaba El Mundo, pese a no contar con la licencia de primera ocupación y de funcionamiento.