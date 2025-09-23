Almeida propone que Sánchez y Begoña acudan como "expertos" en prostitución al Congreso para la ley que impulsa el PSOE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, deberían ser llamados como "expertos" cuando se tramite en el Congreso la futura ley sobre prostitución impulsada por el PSOE.

Según ha afirmado, "no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema".

Preguntado en Barajas por la vivienda de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la apertura de juicio oral contra su pareja por un presunto fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal, el regidor ha descartado esas informaciones: "La única certeza es que el presidente del Gobierno residía en una casa pagada con cargo a un prostíbulo".

Almeida ha insistido en que "es un bulo" que Ayuso viva en un ático costeado con dinero irregular: "De eso no tenemos ninguna prueba".

En cambio, ha reiterado sus acusaciones contra Sánchez y Gómez: "De lo que sí tenemos certeza es de que el presidente ha vivido en una casa pagada con cargo a un prostíbulo y que su mujer ejercía como contable de un prostíbulo".

"¿Qué consecuencias debe tener eso? Que cada uno lo analice", ha añadido.

No obstante, ha vuelto a ironizar con la propuesta de la ley del PSOE: "Cuando se tramite la ley antiprostitución en el Congreso quizás a quien debieran llamar es a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, porque no parece que haya expertos mucho más cualificados que aquella que era contable de un prostíbulo y aquel que es partícipe a título lucrativo de ese prostíbulo o prostíbulos, que parece que no solo era uno".

Pulseras antimaltrato

El primer edil ha comentado en relación con la pareja de la presidenta de la región que "el sanchismo ha decidido que se hable de esto, sin ningún tipo de relación con la Comunidad de Madrid".

"No conviene distraer con cortinas de humo, ni con fuegos artificiales, ni entrar en los debates que se nos quiere plantear desde el sanchismo. Lo que le pase a un particular lo tendrá que decir el juez correspondiente, como en tantísimos procedimientos que de estas características hay en España", ha señalado.

En este sentido, Almeida también ha hecho hincapié en "querer hablar" sobre la polémica que ha provocado estos últimos días la difusión de un apartado del Informe anual de la Fiscalía que recogía fallos en las pulseras de control telemático que protegen a las víctimas de violencia de género.

"Quiero hablar de las mujeres maltratadas, que han vivido auténtico terror por el fallo en el sistema de las pulseras. Entiendo que la sanchosfera ha decidido que no va a dar ninguna explicación", ha comentado.

"Lo que le pase a las mujeres nos ocupa a todos y en este momento las hay que están en situación de maltrato como consecuencia de que el Gobierno ha sido incapaz de protegerlas", ha añadido, definiéndolo como el Gobierno "menos feminista de la historia".